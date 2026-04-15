Programas

El salto de Dulceida del helicóptero de 'Supervivientes' causa mucho ruido por lo que ocurre justo después

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

Dulceida y Alba Paul han protagonizado un conmovedor reencuentro en 'Supervivientes 2026', en pleno mar Caribe, tras el salto desde el helicóptero

El salto de Dulceida en 'Supervivientes 2026'
El salto de Dulceida en 'Supervivientes 2026' | Telecinco

Antes de poner rumbo de Honduras, Dulceida recibió una inesperada propuesta por parte de la organización de 'Supervivientes 2026' en la pasada entrega de 'Conexión Honduras': podía pasar una noche junto a su mujer Alba Paul a cambio de saltar desde el mítico helicóptero.

"Podrás abrazar a tu mujer, podrás decirle lo que quieras, e incluso, podrás pasar toda una noche con ella, pero vas a tener que hacer algo. Si quieres pasar la noche con ella, tendrás que saltar desde el helicóptero. ¿Aceptas?", le planteó Sandra Barneda.

Aunque al principio se mostró dubitativa, la conocida influencer no dudó en aceptar. "A ver, soy valiente, no sé si me atrevo, pero por mi mujer, todo. Luego quizás no me atrevo, pero sí", contestó Dulceida justo antes de embarcar en el aeropuerto de Madrid.

Y ese momento tan esperado se ha producido este martes durante la sexta gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Hasta el último momento se ha mantenido el interrogante sobre si iba a ser capaz de saltar. Pero, finalmente, se ha armado de valor y se ha arrojado al mar ante la gran recompensa que eso iba a suponer y frente a la atenta mirada de Alba Paul.

Alba, muy nerviosa y emocionada, le esperaba en la orilla de la playa. Sin embargo, la impaciencia le ha dominado y no se lo ha pensado dos veces a la hora de lanzarse al agua, fundiéndose ambas en un beso y abrazo en mitad del mar Caribe. Un momento realmente apoteósico que ya es historia de 'Supervivientes'.

Como era de esperar, el salto de Dulceida y el anhelado reencuentro con Alba Paul ha generado mucho ruido y emoción en los telespectadores, viéndose reflejado en redes sociales con reacciones como estas:




Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

Archivado en

· ·

Más Información

María Lamela anuncia la salvación de 'Supervivientes 2026'

Sorpresa en 'Supervivientes' por el resultado de la salvación, que coloca a una concursante como clara favorita

Pedro Jiménez
Nominados de 'Supervivientes 2026'

Encuesta: ¿Quién debe ser el salvado de 'Supervivientes 2026': Jaime Astrain, Alba Paul o Toni Elías?

El Televisero

Últimas noticias