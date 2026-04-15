El salto de Dulceida del helicóptero de 'Supervivientes' causa mucho ruido por lo que ocurre justo después

Antes de poner rumbo de Honduras, Dulceida recibió una inesperada propuesta por parte de la organización de 'Supervivientes 2026' en la pasada entrega de 'Conexión Honduras': podía pasar una noche junto a su mujer Alba Paul a cambio de saltar desde el mítico helicóptero.

"Podrás abrazar a tu mujer, podrás decirle lo que quieras, e incluso, podrás pasar toda una noche con ella, pero vas a tener que hacer algo. Si quieres pasar la noche con ella, tendrás que saltar desde el helicóptero. ¿Aceptas?", le planteó Sandra Barneda.

Aunque al principio se mostró dubitativa, la conocida influencer no dudó en aceptar. "A ver, soy valiente, no sé si me atrevo, pero por mi mujer, todo. Luego quizás no me atrevo, pero sí", contestó Dulceida justo antes de embarcar en el aeropuerto de Madrid.

Y ese momento tan esperado se ha producido este martes durante la sexta gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Hasta el último momento se ha mantenido el interrogante sobre si iba a ser capaz de saltar. Pero, finalmente, se ha armado de valor y se ha arrojado al mar ante la gran recompensa que eso iba a suponer y frente a la atenta mirada de Alba Paul.

¡Dulceida salta del helicóptero en los Cayos Cochinos para reencontrarse con Alba! 🚁



🏝️ #TierraDeNadie6

🔵 https://t.co/uU1hRZE4Bs pic.twitter.com/ML90WlFZ9h — Telecinco (@telecincoes) April 14, 2026

Alba, muy nerviosa y emocionada, le esperaba en la orilla de la playa. Sin embargo, la impaciencia le ha dominado y no se lo ha pensado dos veces a la hora de lanzarse al agua, fundiéndose ambas en un beso y abrazo en mitad del mar Caribe. Un momento realmente apoteósico que ya es historia de 'Supervivientes'.

Como era de esperar, el salto de Dulceida y el anhelado reencuentro con Alba Paul ha generado mucho ruido y emoción en los telespectadores, viéndose reflejado en redes sociales con reacciones como estas:

oigan el reencuentro de dulceida y alba en supervivientes igual es historia de españa eh #TierradeNadie6 — tulipes (@rimbombantu) April 14, 2026

De los reencuentros más bonitos de la historia de Supervivientes 🥹❤️ #TierraDeNadie6 pic.twitter.com/gKBxQWvpCU — 🦋 (@algoentusojos__) April 14, 2026

Vaya escena de película nos van a dar estas dos pf es que son historia de la televisión estas dos MIS DOSSS



#TierraDeNadie6 — Elite (@Elite188026) April 14, 2026

La llorera que me estoy dando con el reencuentro tan bonito de Dulceida y Alba, sobre todo cuando le ha explicado todo lo de su hija 🥺❤️. #TierraDeNadie6 pic.twitter.com/IED3rfMOzq — Jenny Maldonado (@jennygiirl19) April 14, 2026

Somos muchas las que seguimos a Dulceida y Alba desde que empezaron con aquel tímido y precioso video. Este reencuentro va a ser historia de España y eso es algo que nadie nos podrá quitar ni borrar #TierraDeNadie6 — María 🏳️‍🌈 (@marishippeoyleo) April 14, 2026

Este reencuentro lésbico intensísimo The lesbian power entre Alba Paul y Dulceida qué está siendo MYGOD#TierraDeNadie6 pic.twitter.com/5EfJUSaykm — Enara (@enarachans) April 14, 2026

Pues que bonito me ha parecido este reencuentro #TierradeNadie6 — Laureta✨✨ (@lauretamzn_) April 14, 2026







