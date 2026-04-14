El tramo de Javier Ruiz en TVE, en cifras récord de audiencia que impulsan a 'Mañaneros' a uno de sus máximos en La 1

'Mañaneros 360' alcanzó este lunes 13 de abril uno de los máximos de audiencia en La 1 de RTVE, con el tramo liderado por Javier Ruiz en cifras récord. El magacín matinal rey de la televisión promedió un gigante 18,8% de cuota de pantalla y concitó a una media de 616.000 telespectadores de media, siendo el segundo mejor resultado de lo que llevamos de 2026.

Dejó sin opciones a toda la competencia: 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver' se conformaron con un 13% y un 9,9% de share respectivamente en Telecinco; 'Espejo Público' y Karlos Arguiñano obtuvieron un 10,9% y un 15,3% en Antena 3; 'Al Rojo Vivo' con Ferreras no pasó del 9,5% en La Sexta; y 'En boca de todos' con Nacho Abad se quedó aún más lejos con un 7,5%.

Además, este formidable registro de audiencia de 'Mañaneros 360', apuntalado por las espectaculares cifras de la mesa política y económica encabezada por Javier Ruiz, le empujó a situarse 6,2 puntos por encima del cómputo global de La 1 en la jornada de este lunes, que fue de un 12,6%; convirtiéndose, además, en la oferta más competitiva del día dentro de la cadena pública.

#Mañaneros360 es LÍDER con un 18.8% de share y una media de 616.000 espectadores en @la1_tve



🟡 SEGUNDO MEJOR DATO DEL AÑO



🟡 Más de 2.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/cvhuLmvbzq — Dos30' (@Dos30TV) April 14, 2026

El bloque de Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' se dispara a picos superiores al 20% de cuota

Y hacemos hincapié en el bloque conducido por Javier Ruiz porque la curva minuto a minuto a la que hemos podido tener acceso gracias a un informe elaborado en exclusiva por la consultora Dos30' refleja cómo 'Mañaneros 360' se disparó brutalmente entre las 12:00 horas, momento en el que el periodista recoge el testigo, y las 13:15 horas, con picos de cuota de pantalla superiores al 20%.

De hecho, llegó a un pico máximo del 22,1% de share a las 13:15 horas, siendo su minuto más competitivo. El más visto se produjo a las 13:54, justo antes de dar paso al informativo territorial, rebasando la barrera del millón de espectadores. Con esta gráfica queda meridianamente claro que Ruiz y su sección es la punta de lanza del formato matinal de La 1 de RTVE.

En cuanto a targets de edad, 'Mañaneros 360' arrolló en jóvenes de 13 a 24 años con un 38,3%. Aunque los segmentos de mayor aportación en miles, por cómo es el consumo de la televisión en la mañana, fueron los adultos (45-64 años) y los mayores de 65 años con un 21,7% y un 17,4% respectivamente; índices de share que se tradujeron en 239.000 y 307.000 telespectadores. Además, el target comercial escaló a un desorbitado 26,2%.

Por último, este análisis sobre el extraordinario rendimiento de 'Mañaneros 360' lo cerramos con las cifras por regiones. El programa de Javier Ruiz y Adela González se colocó por encima de la media nacional (18,8%) en Navarra, Euskadi, Comunidad Valenciana y Cataluña; los mejores mercados con un 29.7%, un 27.7%, un 26.6% y un 23.6% de cuota respectivamente. Destacables fueron también las métricas cosechadas en territorios tan importantes como Madrid (18,9%) o Andalucía (18,4%).