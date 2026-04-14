Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo 540 del miércoles 15 de abril: Shock al desvelarse el paradero de Fina

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Begoña no para de pensar en Andrés tras su confesión sobre su relación con Valentina y se muestra descompuesta. Mientras, Julia utiliza a Juanito para desahogarse sobre la situación que atraviesa con sus abuelos después de escuchar la carta que le escribió Damián para tratar de recuperarla. Y Begoña no duda en intervenir para aconsejar a su hija tratando de reconducir la situación.

En la fábrica, Carmen se muestra exhausta y desbordada ante las exigencias de Brossard mientras tiene que seguir con los preparativos del homenaje a Tasio y termina pagándolo con Paula. Y en la cantina, Salva sigue intentando acercarse a Mabel, pero ella mantiene las distancias para evitar enfrentarse a sus sentimientos.

Nieves decide dar un paso más allá y llama a Marisol para encararla por romper su matrimonio. Y Miguel interviene para evitar que su madre siga poniéndose en evidencia. Tras ello, Miguel decide quedarse en casa pero marcando distancias con su padre. Después, Nieves examina a Begoña y llega a la conclusión de que su malestar no es físico sino emocional. Y la enfermera termina abriéndose en canal con Nieves sobre su relación con Andrés.

Julia decide perdonar a Digna aunque sigue sin querer saber nada de Damián. Por su parte, Pelayo no duda en encarar a Beatriz por sus mentiras y al verse contra las cuerdas, le pide que le deje a ella explicar toda la situación a Begoña. Paralelamente, Gabriel le exige a Beatriz que le entregue el certificado de su matrimonio pero ella se niega porque es su única baza para seguir amenazándole.

Marta se queda en shock al descubrir una fotografía en un periódico mexicano pues está convencida de que es Fina quién la ha hecho. Y no duda en comenzar a buscarla provocando que Pelayo se ponga nervioso pues sabe que como dé con la verdad destruirá su vida completamente.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras pasar la noche en su casa, Beatriz trataba de seducir a Gabriel para seguir con sus planes pero él le dejaba claro que no se fía de ella y rechazaba sus insinuaciones. Y en la cantina, Salva también intentaba declararse a Mabel pero ella evitaba tener que hablar sobre el tema. Después ella le confesaba a Valentina que también siente algo por él.

Pablo le confesaba a Nieves que le ha contado todo lo que pasó a Miguel. Una conversación que ha llevado a que el doctor haya decidido marcharse definitivamente de casa rompiendo la estabilidad familiar y dejando a Nieves completamente rota y preocupada pues cree que su hijo no está preparado para vivir solo.

Damián informaba a Tasio de que van a celebrar una comida en su honor por el último acuerdo que ha conseguido. Pero Carmen no daba a basto entre los preparativos de la comida y las exigencias que piden desde París y que han generado muchas tensiones entre los jefes de los diferentes departamentos.

Manuela le leía a Julia la carta que le ha escrito su abuelo y al escucharla, la niña empezaba a valorar si se ha equivocado al hacerle la cruz a su abuelo. Mientras, Beatriz le revelaba a Begoña la historia de su matrimonio tormentoso para seguir ganándose su confianza. Paralelamente, Nieves se desahogaba con Begoña sobre su preocupación por la marcha de Miguel de casa.

Tras una conversación con Marta, Andrés decidía contarle a Begoña que ha iniciado una relación con Valentina. Por otro lado, Digna se sinceraba con Pelayo sobre la delicada situación que atraviesa Marta tras su ruptura con Cloe y cómo ha sido incapaz de olvidar a Fina. Y Pelayo recibía la documentación que acredita la verdadera identidad de Beatriz.