Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo 539 del martes 14 de abril: La verdadera identidad de Beatriz, descubierta

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', tras pasar la noche en su casa, Beatriz trata de seducir a Gabriel para seguir con sus planes pero él le deja claro que no se fía de ella y no duda en rechazar sus insinuaciones. Y en la cantina, Salva también intenta declararse a Mabel pero ella evita tener que hablar sobre el tema. Después ella le confiesa a Valentina que también siente algo por él.

Pablo le confiesa a Nieves que le ha contado todo lo que pasó a Miguel. Una conversación que ha llevado a que el doctor haya decidido marcharse definitivamente de casa rompiendo la estabilidad familiar y dejando a Nieves completamente rota y preocupada pues cree que su hijo no está preparado para vivir solo.

Damián informa a Tasio de que van a celebrar una comida en su honor por el último acuerdo que ha conseguido. Pero Carmen no da a basto entre los preparativos de la comida y las exigencias que piden desde París y que han generado muchas tensiones entre los jefes de los diferentes departamentos.

Manuela le lee a Julia la carta que le ha escrito su abuelo y al escucharla, la niña empieza a valorar si se ha equivocado al hacerle la cruz a su abuelo. Mientras, Beatriz le revela a Begoña la historia de su matrimonio tormentoso para seguir ganándose su confianza. Paralelamente, Nieves se desahoga con Begoña sobre su preocupación por la marcha de Miguel de casa.

Tras una conversación con Marta, Andrés decide contarle a Begoña que ha iniciado una relación con Valentina. Por otro lado, Digna se sincera con Pelayo sobre la delicada situación que atraviesa Marta tras su ruptura con Cloe y cómo ha sido incapaz de olvidar a Fina. Y Pelayo recibe la documentación que acredita la verdadera identidad de Beatriz.

Miguel, Nieves y Begoña en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia daba el paso y le confesaba su amor a Salva tras disfrutar de su cita, pero el cantinero le destrozaba al rechazarle y confesarle que está enamorado de otra persona. Después del ridículo, Claudia se refugiaba en sus compañeras.

Tasio conseguía firmar un acuerdo con un nuevo cliente para La Industrial y ser el proveedor exclusivo de productos de limpieza de un grupo de más de treinta talleres. Y para celebrarlo, Damián proponía una comida sorpresa para su hijo mientras Carmen se sorprendía al recibir una negativa por parte de Paula de cara a la celebración.

Mabel volvía a casa de los Salazar para cantarle las cuarenta a su padre por haberles engañado durante tanto tiempo y no dudaba en presionarle para que arregle la situación con Miguel. Tras ello, Pablo decidía confesarle a su hijo todo lo que le pasó con Marisol pero lejos de conseguir su perdón, parece que las cosas entre padre e hijo están peor que nunca.

Begoña volvía a comprobar como Julia desprecia a su abuela y no dudaba en encararse con Gabriel por haber conseguido manipular a la niña y ponerla en contra de su familia. También Damián mostraba su pesar al ver que su nieta no quiere saber nada de ellos y Manuela le aconsejaba que le escriba una carta para acercarse a ella.

Beatriz se citaba con Pelayo para pedirle que por favor no le cuente nada a Begoña sobre su estancia en México y no dudaba en utilizar sus armas para engañarle y ablandarle el corazón con sus mentiras sobre su pasado. Pero Pelayo decidía investigar a la mujer y terminaba descubriendo que le ha engañado sobre su verdadera identidad. A su vez, Beatriz descubría los problemas matrimoniales de Begoña y Gabriel y que no pasan la noche juntos.