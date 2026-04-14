Medida desesperada en 'La Promesa' para frenar la marcha de un personaje principal: Avance del miércoles 15 de abril

En el capítulo 814 de 'La Promesa' que RTVE emitirá este miércoles 15 de abril, el duque de Carril rechazará la petición de Manuel de cancelar el contrato de Ciro. Mientras tanto, Cristóbal comienza a darse cuenta de la ausencia de Vera en la planta noble y actúa.

Por su parte, y después de esa aciaga ruptura, Ángela y Curro se muestran como alma en pena y Pía y Julieta intentan consolar a los jóvenes por separado ante su enorme sufrimiento.

Curro y Ángela en 'La Promesa'

María Fernández comienza a empacar sus pertenencias para marcharse, ignorando las advertencias de Samuel y los reproches de Carlo, que intenta detenerla sin éxito. Adriano, sintiéndose culpable por la suerte de Martina, decide apartarse de ella para no causarle más problemas.

Santos le dice a Pía que su deseo es que retome su relación con Ricardo. Sin embargo, la pareja está cada día más lejos, hasta el punto de que Cristóbal tiene que reprenderlos por sus constantes riñas públicas.

Ricardo y Pía en 'La Promesa'

Jacobo decide tomar el control de la situación de Martina y baja a la planta de servicio para despedir a Petra. Como medida desesperada, Alonso habla con María Fernández e intenta convencerla para que se quede en palacio, pues ella es como de la familia.

¿Qué ha ocurrido en el último capítulo de 'La Promesa' (813) emitido en La 1 de RTVE?

En el capítulo 813 de 'La Promesa' que La 1 de TVE ha ofrecido este martes 14 de abril, María Fernández ha confirmado su dimisión a Teresa y Cristóbal, y les ha pedido expresamente que le oculten su marcha a Manuel. Un nuevo artículo periodístico ha tachado a Martina de ególatra. Alonso, furioso por la mancha en el apellido Luján, le ha retirado su apoyo. Jacobo le ha propuesto a Martina una solución para salvar su reputación: despedir a Petra. Ella se ha negado en redondo.

Mientras, Leocadia ha presionado a Cristóbal para que no interceda entre Curro y Ángela, contenta por la distancia entre la pareja. La tensión ha estallado en La Promesa entre los novios en una agria discusión donde Curro ha lanzado un comentario hiriente a Ángela. La discusión ha terminado de forma inesperada y amarga: con una ruptura.

En el hangar, Julieta se ha disculpado con Manuel por sus dudas iniciales, naciendo entre ellos una complicidad evidente mientras él ha criticado la ceguera de Ciro. Teresa ha fingido que Vera está enferma para evitar que se encuentre con su padre, que ha visitado de nuevo La Promesa. Manuel le ha exigido al duque la anulación del contrato de Ciro. ¿Terminará aceptando?