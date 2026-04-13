Avance semanal de 'La Promesa' del 13 al 17 de abril: La marcha de un personaje histórico y una triste ruptura

En el capítulo 812 de 'La Promesa' de este lunes 13 de abril, Julieta estalla contra Manuel al creer que instigó a su marido a invertir con el duque. El heredero, indignado por la manipulación de Ciro, intenta limpiar su nombre, pero Julieta no le cree.

Ricardo defiende su inocencia ante Pía, pero ella mantiene sus sospechas. Ángela se aleja de Curro sintiendo que la falta de confianza ha quebrado su amor. Lorenzo y Leocadia aprovechan la situación para sembrar más discordia.

'La Promesa', avance capítulo del lunes 13 de abril

Jacobo exige a Adriano que se aparte de Martina, por su culpa el Patronato planea expulsarla definitivamente. Teresa y las cocineras se alían para evitar que Vera suba a la planta noble y pueda encontrarse con su padre. Julieta se da cuenta de la manipulación de Ciro contra Manuel y le advierte que, si pierde el dinero de su familia, el rencor acabará con su relación para siempre.

María Fernández se siente juzgada por su embarazo y por la protección de los señores, lo que la lleva a tomar una decisión drástica para preservar su dignidad: dimitir y marcharse de La Promesa.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 813 - Martes 14 de abril

María Fernández confirma su dimisión a Teresa y Cristóbal, y les pide expresamente que le oculten su marcha a Manuel. Un nuevo artículo periodístico tacha a Martina de ególatra. Alonso, furioso por la mancha en el apellido Luján, le retira su apoyo. Jacobo le propone a Martina una solución para salvar su reputación: despedir a Petra. ¡Ella se niega en redondo!

Mientras, Leocadia presiona a Cristóbal para que no interceda entre Curro y Ángela, contenta por la distancia entre la pareja. La tensión estalla entre los novios en una agria discusión donde Curro lanza un comentario hiriente a Ángela. La discusión termina de forma inesperada: con una ruptura.

En el hangar, Julieta se disculpa con Manuel por sus dudas iniciales, naciendo entre ellos una complicidad evidente mientras él critica la ceguera de Ciro. Teresa finge que Vera está enferma para evitar que se encuentre con su padre, quien visita de nuevo La Promesa. Manuel le exige al duque la anulación del contrato de Ciro. ¿Terminará aceptando?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 814 - Miércoles 15 de abril

El duque de Carril rechaza la petición de Manuel de cancelar el contrato de Ciro. Mientras, Cristóbal comienza a darse cuenta de la ausencia de Vera en la planta noble. Ángela y Curro sufren por su ruptura y Pía y Julieta intentan consolar a los jóvenes por separado.

María Fernández comienza a empacar sus pertenencias para marcharse, ignorando las advertencias de Samuel y los reproches de Carlo, que intenta detenerla sin éxito. Adriano, sintiéndose culpable por la suerte de Martina, decide apartarse de ella para no causarle más problemas.

Santos le dice a Pía que su deseo es que retome su relación con Ricardo. Sin embargo, la pareja está cada día más lejos, hasta el punto de que Cristóbal tiene que reprenderlos por sus constantes riñas públicas.

Jacobo decide tomar el control de la situación de Martina y baja a la planta de servicio para despedir a Petra. Alonso habla con María Fernández e intenta convencerla para que se quede en palacio, pues ella es como de la familia.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 815 - Jueves 16 de abril

Samuel se ofrece a sacrificarse en lugar de Petra ante la amenaza de despido de Jacobo. Sin embargo, Martina desautoriza a su prometido y asegura que nadie del servicio será expulsado, reafirmando su compromiso con el refugio.

Curro y Ángela reciben consejos opuestos de sus padres; Alonso anima al joven a luchar por su amor, mientras Leocadia manipula a su hija para que no perdone a Curro.

Manuel y Julieta comparten un momento de intimidad hablando sobre Jana, revelando una conexión creciente entre ambos. El duque de Carril llega sin avisar a La Promesa y se encuentra con Vera, ¿la ha reconocido?

Pía se siente incapaz de denunciar a Ricardo a pesar de las pruebas, atrapada en un mar de dudas sobre su culpabilidad. Ante las sospechas y la insistencia de la señora Adarre, Ricardo acaba haciendo una confesión totalmente inesperada relacionada con la muerte de Ana que deja al ama de llaves sin palabras.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 816 - Viernes 17 de abril

Vera vive momentos de angustia convencida de que su padre la ha reconocido durante su visita a La Promesa, a pesar de los intentos de Teresa por calmarla. Y Ricardo da todas las explicaciones pertinentes a Pía y esta se queda en estado de shock.

La tensión económica provoca discusiones entre Julieta y Ciro, encontrando ella un firme apoyo en Manuel ante los reproches de su marido. Martina intenta convencer a Ángela de que le dé otra oportunidad a Curro, pero ella se niega en rotundo.

Adriano marca distancias con Martina enredado por Jacobo, y Lorenzo aprovecha para malmeter. Vera cuenta a sus compañeras el encuentro con su padre. Debido a la confesión de Ricardo, los remordimientos por lo ocurrido en el pasado invaden a Pía. El ama de llaves acaba confesando a Curro uno de sus mayores secretos: toda la verdad sobre la muerte del barón de Linaja.