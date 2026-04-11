En el capítulo 812 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ofrecerá el lunes 13 de abril, Julieta se muestra como una hidra con Manuel sin que él entienda muy bien qué es lo que está pasando. Lo cierto es que Ciro ha invertido su dote en los negocios que se trae entre manos con el duque de Carril y, además, ha manipulado a la joven.

Por eso, por la trampa de su esposo, Julieta se siente ahora traicionada por Manuel. Mientras, el heredero de Luján, tras sufrir la furia de Julieta, mantiene un agrio encuentro con su primo Ciro. Le dice que puede hacer con el dinero de su esposa lo que le venga en gana, pero le advierte, con un tono desafiante, que jamás le va a volver a utilizar a él para sus atropellos.

Quien también se muestra decepcionada es Ángela, que interpreta como una traición de Curro que las cartas al Rey se enviasen sin su revisión. Ellos sospechan que el malentendido es una vil obra de Lorenzo, pero el capitán lo niega todo. Eso sí, el tema de las misivas ya es lo de menos. Ángela empieza a dudar de que su destino y el de Curro estén ligados. Es más, la joven le reprocha a su chico que le ha fallado. Parece que la grieta entre la joven pareja se ahonda.

Por su parte, María Fernández y Carlo siguen a la gresca en La Promesa. La doncella considera que es conveniente permanecer en La Promesa al menos hasta el nacimiento del niño, pero él no lo ve así, y sabe que solo se le permitirá este 'capricho' porque Manuel la protege de un posible despido de Ballesteros, que ya amenazó con ponerles en la calle si no contraían matrimonio con celeridad.

Jacobo y Adriano riñen por Martina hasta el punto de que Jacobo exige a Adriano que deje de ayudarla en el asunto del Patronato y que se aleje de su prometida. En paralelo, el padre Samuel comunica a Simona y Petra que las damas del Patronato han convocado una reunión de urgencia para debatir si echar a Martina tras denegar su iniciativa de sufragar el refugio, lo que provoca indignación en la zona de servicio.

Por último, Pía y Ricardo protagonizan un encendido encontronazo en La Promesa. La señora Adarre sospecha con más fuerza que nunca que pudo tener algo que ver en el crimen de Ana. Y el señor Pellicer se muestra tajante: si tan segura está de que es un asesino, lo que debe hacer es presentarse en el cuartelillo y denunciarle. El ayuda de cámara asegura que no tiene nada que ocultar, pero la sirvienta sigue empeñada: ¿por qué sus palabras dicen una cosa y sus gestos dicen otra muy diferente?

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (811)

En el capítulo 811 de 'La Promesa' que La 1 ofreció este viernes 10 de abril, Pía confrontó a Ricardo sobre la entrada del “As de Copas”. Hablando con Petra sospechan que mintió: ¿habrá sido capaz Ricardo de acabar con la vida de Ana? Ángela interpretó como una traición de Curro que las cartas al Rey se enviasen sin su revisión. La pelea entre los enamorados fue monumental otra vez.

Samuel y María discutieron sobre su beso, y ella le confesó su amor aunque lo considere imposible. Además, le propuso a Carlo una vida independiente para criar a su hijo. Vera se mostró aterrada por la posibilidad de que vuelva su padre, el duque de Carril. Leocadia informó que el Patronato se va a reunir para dilucidar si expulsan a Martina.

Manuel contó a Alonso que ha frenado las intenciones de Ciro de invertir. O eso creyó él, porque Ciro realmente sí invirtió la dote de Julieta y, además, manipuló a la joven, propiciando que ésta se enfadara con Manuel tras sentirse engañada.