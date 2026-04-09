Javier Ruiz sitúa a Atresmedia y Mediaset detrás de la última ofensiva para "estrangular" a TVE: "Se juega mucho dinero"

El PP ha aprobado, con su mayoría absoluta en el Senado y con los votos a favor de Vox, crear una Comisión de Investigación para fiscalizar la gestión de Radio Televisión Española (RTVE). Un movimiento que Javier Ruiz ha abordado en 'Mañaneros 360', señalando de una forma muy expeditiva las verdaderas claves que hay detrás de la recrudecida campaña que existe contra la corporación pública presidida por José Pablo López.

"Parece que hay que sacarnos de la carretera, parece que contar ciertas cosas merece hacer descarrillar a ciertos periodistas, a ciertas empresas y a ciertos canales de televisión como este", ha reflexionado en primer lugar el periodista y presentador de La 1 ante la "presión" tan intensa que se está sufriendo en los últimos tiempos.

"Como dice la mafia, esta no es una cuestión personal, es cuestión solo de negocios. Y permítanme que les contemos hoy el dinero que hay detrás de las televisiones porque esto va de poder y, sobre todo, de dinero. RTVE está haciendo la mejor mañana en 18 años, pero sobre todo lo que está haciendo es liderar el target comercial, que son los espectadores que compran, es decir, la gente que recibe publicidad. Si ustedes están aquí (en La 1) y no la reciben, quienes sí la venden, los otros canales (Antena 3 y Telecinco), están perdiendo dinero. Eso es exactamente lo que está pasando aquí", ha explicado sin ambages Javier Ruiz acerca del origen de las amenazas constantes y del afán de control por parte de la derecha.

Javier Ruiz: "RTVE es líder en target comercial desde octubre de 2024 con un 12,2%. Atresmedia tiene un 9,5% y Mediaset un 8,9%"

"RTVE es líder en target comercial desde octubre de 2024 con un 12,2%. Atresmedia tiene un 9,5% y Mediaset un 8,9%. Solo ha habido dos meses (marzo y agosto del 2025) en los que no lideró La 1. ¿Qué se está jugando aquí? Aquí se está jugando mucho dinero. Por eso estamos recibiendo ciertas ofensivas", ha añadido el conductor de 'Mañaneros 360'; poniendo en el disparadero explícitamente a los dos grandes grupos de comunicación privados que se reparten la publicidad en España en lo que respecta al sector televisivo.

"Así se explica que, por ejemplo, cuestiones como la comercialización de publicidad en el Mundial de Fútbol 2026 (que retransmitirá La 1), que ha sido tradicionalmente avalada por la CNMV, ahora se esté cuestionando también", ha apuntado Javier Ruiz, en referencia al reciente requerimiento de UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto a la que pertenecen Atresmedia y Mediaset, en el que se exhortaba a RTVE a cesar la comercialización de espacios publicitarios de cara al torneo futbolístico por ser -esgrimían- "competencia desleal".

"Están intentando sacarnos de la carretera para que ustedes vean a otras señoras"

"Insisto: no es personal, son negocios. Hay que intentar recuperar el dinero en otros sitios, recuperar el poder en otros sitios y hay que intentar estrangular a RTVE (...) Es incómodo hablar de nosotros mismos, pero están intentando sacarnos de la carretera para que ustedes vean a otras señoras o a más periodistas", ha rematado Javier Ruiz en lo que ha parecido una clara indirecta a rivales en la batalla matinal como Ana Rosa Quintana, Susanna Griso o Antonio García Ferreras.