Javier Ruiz desmonta el expediente de la FAPE que le acusa de "vulnerar el Código Deontológico" en 'Mañaneros 360'

Después de que el ex comisario Villarejo le cuestionara en pleno directo en 'Mañaneros 360' asegurando que habían sido amigos en el pasado, algo que el propio Javier Ruiz desmintiera de inmediato; ahora el periodista y presentador de TVE ha sido señalado por la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España).

Así, la FAPE ha emitido este martes un comunicado en el que asegura que la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo considera que Javier Ruiz ha vulnerado el Código Deontológico en 'Mañaneros 360', el programa matinal que presenta en La 1 junto a Adela González.

Según recoge la FAPE, Javier Ruiz cometió una vulneración del Código Deontológico al afirmar en una entrevista realizada a la portavoz de VOX, Isabel Pérez Moñino, que "nueve de cada diez violaciones en España son españoles". Todo después de la denuncia interpuesta por Alberto Farnego.

En este sentido, tras visionar lo que comentó Javier Ruiz en 'Mañaneros 360', la FAPE recalca que dicha afirmación "no responde a la verdad", y por tanto, vulnera el deber de "fundamentar y contrastar" los datos y la información contemplados en el punto III.1.a de los Principios de Actuación del Código.

Después de este comunicado, Javier Ruiz no ha dudado en contestar a la FAPE y denuncia estar siendo víctima de una cacería. "La FAPE dictamina sobre mi actuación sin escucharme, sin convocarme y sin notificarme. Condenar sin permitir alegaciones sorprende... o no (OTRA coincidencia más). Y vulneras sus propios procedimientos reglados (art. 9.5). Hay inquisiciones (y sindicatos de intereses) más sutiles", empieza defendiendo el presentador en su cuenta de "X".

"¿Se puede pedir la nulidad de un "expediente sin audiencia"? ¿O ante lo impecable del procedimiento mejor ni intentarlo? Otra coincidencia con digitales, comisarios, partidos y comisiones. Coincidencia... o campaña", prosigue diciendo Javier Ruiz denunciando la cacería que está sufriendo.

Y es que tal y como recoge Javier Ruiz, el artículo 9.5 del Código Deontológico que según la FAPE él mismo ha vulnerado recoge lo siguiente: "Nadie podrá ser reconvenido en una resolución de la Comisión sin haber sido requerido para ser oído. La falta de audiencia de cualquiera de los implicados, dará lugar a la subsanación si fuere posible o a la nulidad parcial o total de lo actuado".

La FAPE dictamina sobre mi actuación sin escucharme, sin convocarme y sin notificarme.

Condenar sin permitir alegaciones sorprende... o no (OTRA coincidencia más). Y vulnera sus propios procedimientos reglados (art. 9.5). Hay inquisiciones (y sindicatos de intereses) más sutiles https://t.co/bvCiOS504K pic.twitter.com/ovDYnNd1DU — Javier Ruiz (@Ruiz_Noticias) April 8, 2026

¿Se puede pedir la nulidad de un "expediente sin audiencia"? ¿O ante lo impecable del procedimiento mejor ni intentarlo?

Otra coincidencia con digitales, comisarios, partidos y comisiones. Coincidencia... o campaña pic.twitter.com/U5p12h3DDE — Javier Ruiz (@Ruiz_Noticias) April 8, 2026

Por si fuera poco, Javier Ruiz también ha aprovechado para denunciar que la FAPE esté más preocupado por señalarle y por cuestionarle a él que por condenar el acoso que recibe a diario del agitador ultra Vito Quiles como le ha pasado también a Sarah Santaolalla.

"Vito Quiles acosándome en la puerta de mi domicilio, por egundo día consecutivo. La campaña y el acoso llega hasta mi casa. Quizás sobre esto, tenga algo que decir alguna Federación de prensa", denuncia el presentador compartiendo además vídeos e imágenes donde se ve ese acoso de Vito Quiles a las puertas de la casa del periodista.

Vito Quiles acosándome en la puerta de mi domicilio, por egundo día consecutivo.

La campaña y el acoso llega hasta mi casa.

Quizás sobre esto, tenga algo que decir alguna Federación de prensa. pic.twitter.com/c1XGDFqC0D — Javier Ruiz (@Ruiz_Noticias) April 8, 2026

Lejos de quedarse ahí, Javier Ruiz no ha dudado en poner sobre la mesa la coincidencia de señalamientos y acusaciones por parte de organismos ligados a la derecha justo cuando 'Mañaneros 360' se encuentra en su mejor momento en audiencia tras haber cerrado el mes de marzo con un 16,2% habiendo contribuido junto a 'La Hora de La 1' al liderazgo de TVE en la mañana y a su mejor dato en 18 años.