'Valle Salvaje', avance del capítulo del martes 14 de abril: en marcha el plan del asesinato de Victoria y Dámaso

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria advierte a Dámaso de que tienen que actuar rápido si quieren acabar con José Luis y que no sirve de nada con intentar anegar sus tierras y que lo que deberían hacer es prenderla fuego. Pero él le sorprende al decir que no van a hacer ni una cosa ni la otra.

Alejo está muy preocupado por la situación de Luisa y Mercedes no duda en preguntarle si él cree que lo mejor para la doncella es que se aparte de Valle Salvaje durante una temporada para que deje de pensar en Adriana y en su bebé.

Paralelamente, Pura también le muestra a Petra su miedo a que descubran su gran secreto sobre el bebé que dio a luz Adriana y le propone una idea para solucionar de una vez por todas el problema y evitar que Luisa siga sospechando de ellas. Después, Luisa le prohíbe a Alejo tocar a su hijo Evaristo.

Por su parte, Pedrito habla con Rafael y le confiesa que tiene miedo a que se lleven a María después de la conversación que escuchó a José Luis y don Hernando sobre su sobrina. Mientras Benigna deja caer a Matilde que podría haberse inventado los síntomas de su embarazo.

Braulio se queda en shock al ver a Evaristo. Mientras, su madre Enriqueta le pide que se convierta en la mano derecha de Rafael pues nunca antes han estado tan cerca de vivir como se merecen y de descubrir quién es el asesino de su padre.

José Luis informa a don Hernando de que está llevando a cabo su plan para acabar de una vez por todas con Victoria y Dámaso después de haber convencido a su mujer de que acompañe al hombre a Ribaestrecha para reunirse con unos comerciantes.

Alejo y Luisa en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le decía a Braulio que su padre está lejos de haber sido un hombre perfecto pero que si Evaristo es hijo suyo tienen que actuar en consecuencia.

Después de que Benigna informara a Matilde de que cree que ya está embarazada, Atanasio trataba de saber qué le sucede a su esposa y por qué estaba en shock tras haber hablado con ella.

Por su parte, Matilde no dudaba en pedirle a Dios que le ayude y al pillarla rezando, Victoria intentaba saber qué es lo que le pedía al altísimo y ella le decía que no entiende por qué le gusta tanto hacer sufrir a los demás.

Martín insistía a Pepa para que le diga alto y claro si ya no siente nada por él como decía. Paralelamente, Amadeo decidía hablar con Martín para ser sincero con él y abrirle los ojos definitivamente.

Luisa insistía a Bárbara y le decía que le da igual que todos la tomen por loca y que ella lo único que quiere es encontrar al bebé que le arrebataron a Adriana la noche que parió. Y Bárbara explotaba contra ella dejándole claro que ese bebé no existe y que solo está en su cabeza. Mientras, Petra le pedía paciencia a Pura justo cuando alguien llamaba a la puerta y que podría recompensarles por sus esfuerzos en guardar el gran secreto.

Don Hernando le decía a José Luis que ha llegado el momento de hacerle pagar a Dámaso por todas sus ofensas y por todo lo que ha hecho y hará a ojos de todos mientras que Victoria le pedía a su marido que reconozca toda la culpa con lo sucedido y que le pida perdón por cómo le ha tratado.