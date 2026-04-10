'Valle Salvaje', avance del próximo capítulo del lunes 13 de abril: el embarazo de Matilde y Luisa, en jaque

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le dice a Braulio que su padre está lejos de haber sido un hombre perfecto pero que si Evaristo es hijo suyo tienen que actuar en consecuencia.

Después de que Benigna informe a Matilde de que cree que ya está embarazada, Atanasio trata de saber qué le sucede a su esposa y por qué está en shock tras haber hablado con ella.

Por su parte, Matilde no duda en pedirle a Dios que le ayude y al pillarla rezando, Victoria intenta saber qué es lo que le pedía al altísimo y ella le dice que no entiende por qué le gusta tanto hacer sufrir a los demás.

Martín insiste a Pepa para que le diga alto y claro si ya no siente nada por él como dice. Paralelamente, Amadeo decide hablar con Martín para ser sincero con él y abrirle los ojos definitivamente.

Luisa insiste a Bárbara y le dice que le da igual que todos la tomen por loca y que ella lo único que quiere es encontrar al bebé que le arrebataron a Adriana la noche que parió. Y Bárbara explota contra ella dejándole claro que ese bebé no existe y que solo está en su cabeza. Mientras, Petra le pide paciencia a Pura justo cuando alguien llama a la puerta y que podría recompensarles por sus esfuerzos en guardar el gran secreto.

Don Hernando le dice a José Luis que ha llegado el momento de hacerle pagar a Dámaso por todas sus ofensas y por todo lo que ha hecho y hará a ojos de todos mientras que Victoria le pide a su marido que reconozca toda la culpa con lo sucedido y que le pida perdón por cómo le ha tratado.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes advertía a Dámaso de que no puede hacer tanto ruido con sus actos y él le respondía que tiene nada de que preocuparse porque lo tiene todo bajo control.

Pero ella trataba de saber que está planeando hacer contra José Luis y él no dudaba en entregarle un importante documento. Tras ello, Dámaso no dudaba en enfrentarse con él y le dejaba claro que no debería olvidarse de que tiene en sus manos el prestigio de los Gálvez de Aguirre.

Martín le confesaba a Pepa que si ella sigue sintiendo algo por él, él está dispuesto a retomar su relación. Mientras, Matilde recibía una noticia que cambiará su vida para siempre sobre su intención de quedarse embarazada.

José Luis se plantaba con Rafael dejándole claro que no le perdona que le haya mentido de la forma más cruel al hacerle creer que Julio era el padre de la hija de Adriana.

Bárbara decía 'basta' a Luisa y le dejaba claro que María es hija de Adriana y que no piensa permitir que siga poniendo en duda la sangre del bebé. Y tras visitar a las parteras, parece que Alejo llegaba a la conclusión junto a Bárbara y Mercedes de que Luisa no está bien y podría acabar en una casa de reposo.