Avance de 'Valle Salvaje' para esta semana del 13 al 17 de abril con ¿la muerte de Victoria y Dámaso?

'Valle Salvaje' encara una nueva semana en las tardes de TVE con algunas de las tramas en todo lo alto. Por un lado, la preocupación de Matilde por su embarazo, por otro la investigación de Luisa sobre el robo al hijo de Adriana y además el plan de José Luis y don Hernando para acabar con Victoria y Dámaso.

Te dejamos el avance completo de los próximos episodios del lunes 13 al viernes 17 de abril:

Avance del capítulo 393 de 'Valle Salvaje' del lunes 13 de abril

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le dice a Braulio que su padre está lejos de haber sido un hombre perfecto pero que si Evaristo es hijo suyo tienen que actuar en consecuencia.

Después de que Benigna informe a Matilde de que cree que ya está embarazada, Atanasio trata de saber qué le sucede a su esposa y por qué está en shock tras haber hablado con ella.

Por su parte, Matilde no duda en pedirle a Dios que le ayude y al pillarla rezando, Victoria intenta saber qué es lo que le pedía al altísimo y ella le dice que no entiende por qué le gusta tanto hacer sufrir a los demás.

Martín insiste a Pepa para que le diga alto y claro si ya no siente nada por él como dice. Paralelamente, Amadeo decide hablar con Martín para ser sincero con él y abrirle los ojos definitivamente.

Luisa insiste a Bárbara y le dice que le da igual que todos la tomen por loca y que ella lo único que quiere es encontrar al bebé que le arrebataron a Adriana la noche que parió. Y Bárbara explota contra ella dejándole claro que ese bebé no existe y que solo está en su cabeza. Mientras, Petra le pide paciencia a Pura justo cuando alguien llama a la puerta y que podría recompensarles por sus esfuerzos en guardar el gran secreto.

Don Hernando le dice a José Luis que ha llegado el momento de hacerle pagar a Dámaso por todas sus ofensas y por todo lo que ha hecho y hará a ojos de todos mientras que Victoria le pide a su marido que reconozca toda la culpa con lo sucedido y que le pida perdón por cómo le ha tratado.

Avance del capítulo 394 de 'Valle Salvaje' del martes 14 de abril

Pedrito cuenta a Rafael lo que oyó decir a don Hernando y José Luis sobre el destino de María… ¿Se enfrentará el duque a ellos?

Sin embargo, el marqués y el patriarca de los Gálvez de Aguirre están envueltos en otro ardid, el cual ponen en marcha. ¿Se saldrán con la suya de una vez por todas?

Avance del capítulo 395 de 'Valle Salvaje' del miércoles 15 de abril

Mercedes toma una resolución drástica contra Luisa, mientras que José Luis tiene remordimientos por lo que piensa hacer con Victoria, pero el plan sigue su curso y Dámaso y la Salcedo abandonan el Valle, ajenos a su fatal destino…

Avance del capítulo 396 de 'Valle Salvaje' del jueves 16 de abril

Atanasio cuenta a Martín que Matilde está embarazada, pero su hermana le pide prudencia… El miedo parece asediar a la muchacha, pero ¿por qué? ¿Qué le ocurre realmente a Matilde?

Entretanto, Pedrito se despide de Luisa y Mercedes recibe una noticia sobre Dámaso que la descolocará por completo.

Avance del capítulo 397 de 'Valle Salvaje' del viernes 17 de abril

Mercedes quiere saber por qué Dámaso y Victoria iban juntos en la calesa y acude a José Luis en busca de respuestas. Sin embargo, pronto todos conocerán el destino de la Salcedo y su primer esposo… ¿Han muerto Victoria y Dámaso?