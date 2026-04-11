Lorenzo Milá se lleva el aplauso del público de RTVE por lo que hizo en el informativo del regreso de Artemis II

RTVE emitió en la madrugada del viernes al sábado, un especial informativo sobre el regreso a la Tierra de los cuatro astronautas de la NASA que han comandado la misión Artemisa II. El esperadísimo momento lo pudimos ver tanto en La 1 como en el Canal 24 Horas a través de un espacio capitaneado por Lorenzo Milá y Mónica López.
El veterano periodista, amante confeso de la ciencia, se mostró entusiasmado con este momento histórico, retransmitido en riguroso directo por TVE. "Si están viendo este programa en directo es que les gusta la ciencia tanto como a nosotros, así que disfrutemos todos juntos porque no todos los días asistimos a la vuelta de una cápsula que vuelve de la Luna con cuatro tripulantes a bordo. De hecho, no pasa desde hace 54 años con el Apolo X", comentó el presentador nada más arrancar la emisión.
Durante la hora y media que duró el especial, la radiotelevisión pública mostró en directo los momentos más destacados del aterrizaje de la cápsula, como el apagón que se produjo al entrar la misma en la atmósfera terrestre. Lorenzo Milá se mostró muy emocionado a la espera de que se reestableciera la comunicación entre la NASA y la nave. "¡Madre mía qué momento!", exclamó el periodista.
Cuando se recuperó la señal, los presentadores del especial, visiblemente nerviosos por si hubiera ocurrido algún problema, rompieron a aplaudir. Antes de empezar la difícil operación de frenado, el aparato se aproximó a la Tierra a una velocidad de 495 kilómetros por hora. A las 02:07, tal y como estaba previsto, chocó contras las aguas del océano Pacífico. "La precisión ha sido espectacular", exclamó, entre sorprendido y emocionado Lorenzo Milá.
La audiencia sentencia la labor de Lorenzo Milá al frente del especial informativo
Ya cuando la operación concluyó con éxito, ambos presentadores dieron por terminado el programa especial de RTVE. "Ha sido un directo precioso", reconoció el hermano de Mercedes Milá. Por su parte, los colaboradores del espacio, todos ellos especialistas en la materia, agradecieron a la cadena pública que hubiera dado visibilidad a este momento histórico.
La audiencia se contagió de la emoción de Lorenzo Milá, y, a través de las redes sociales, aplaudieron su labor al frente de este especial informativo, que fue todo un éxito de audiencia en la madrugada: la emisión en La 1 firmó 304.000 espectadores y un 11% de cuota de pantalla y la del Canal 24 cosechó 167.000 televidentes y el 4,7%.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.