Lorenzo Milá se lleva el aplauso del público de RTVE por lo que hizo en el informativo del regreso de Artemis II

RTVE emitió en la madrugada del viernes al sábado, un especial informativo sobre el regreso a la Tierra de los cuatro astronautas de la NASA que han comandado la misión Artemisa II. El esperadísimo momento lo pudimos ver tanto en La 1 como en el Canal 24 Horas a través de un espacio capitaneado por Lorenzo Milá y Mónica López.

El veterano periodista, amante confeso de la ciencia, se mostró entusiasmado con este momento histórico, retransmitido en riguroso directo por TVE. "Si están viendo este programa en directo es que les gusta la ciencia tanto como a nosotros, así que disfrutemos todos juntos porque no todos los días asistimos a la vuelta de una cápsula que vuelve de la Luna con cuatro tripulantes a bordo. De hecho, no pasa desde hace 54 años con el Apolo X", comentó el presentador nada más arrancar la emisión.

Durante la hora y media que duró el especial, la radiotelevisión pública mostró en directo los momentos más destacados del aterrizaje de la cápsula, como el apagón que se produjo al entrar la misma en la atmósfera terrestre. Lorenzo Milá se mostró muy emocionado a la espera de que se reestableciera la comunicación entre la NASA y la nave. "¡Madre mía qué momento!", exclamó el periodista.

#ArtemisRTVE 🚀Momento en el que recuperan la comunicación tras seis minutos incomunicados al atravesar la atmósfera terrestre: "Houston, desde Integrity, os escuchamos alto y claro"



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Cuando se recuperó la señal, los presentadores del especial, visiblemente nerviosos por si hubiera ocurrido algún problema, rompieron a aplaudir. Antes de empezar la difícil operación de frenado, el aparato se aproximó a la Tierra a una velocidad de 495 kilómetros por hora. A las 02:07, tal y como estaba previsto, chocó contras las aguas del océano Pacífico. "La precisión ha sido espectacular", exclamó, entre sorprendido y emocionado Lorenzo Milá.

La audiencia sentencia la labor de Lorenzo Milá al frente del especial informativo

Ya cuando la operación concluyó con éxito, ambos presentadores dieron por terminado el programa especial de RTVE. "Ha sido un directo precioso", reconoció el hermano de Mercedes Milá. Por su parte, los colaboradores del espacio, todos ellos especialistas en la materia, agradecieron a la cadena pública que hubiera dado visibilidad a este momento histórico.

La audiencia se contagió de la emoción de Lorenzo Milá, y, a través de las redes sociales, aplaudieron su labor al frente de este especial informativo, que fue todo un éxito de audiencia en la madrugada: la emisión en La 1 firmó 304.000 espectadores y un 11% de cuota de pantalla y la del Canal 24 cosechó 167.000 televidentes y el 4,7%.

Ese aplauso espontáneo es la prueba de que Lorenzo Milá y su equipo ha sabido transmitir la tensión del momento y la emoción al recuperar la comunicación con el Artemis II. @rtve #ArtemisRTVE pic.twitter.com/vq01Lj0twz — Florinda Chico (Fake) (@ChicoFlorinda) April 11, 2026

🚀 Qué bueno es @lorenzomila. Mucha nostalgia al verlo al frente de especiales como el del #ArtemisRTVE. Soy de esos nuevos periodistas que creció hipnotizado con sus conexiones como corresponsal. — Pablo Gandía (@Pgandia16) April 11, 2026

Buenos días de resaca espacial! Gracias por la retransmisión a @rtve @rtvenoticias @lorenzomila y especialmente, a @PabloFuente por contarnos de una forma comprensible todo lo que hemos vivido y por emocionarnos como lo ha hecho a lo largo de estos días #artemisII #artemisRTVE 🚀 — Rosa Porcel 🌿🌺 (@bioamara) April 11, 2026

Qué emocionante cuando se han desplegado los tres paracaídas del Artemis II.



GRACIAS LORENZO MILÁ Y @rtve #ArtemisRTVE pic.twitter.com/r37R5wmx2S — Florinda Chico (Fake) (@ChicoFlorinda) April 11, 2026

No sé en otros canales ni en otros países, pero en el Canal 24 Horas español #ArtemisRTVE la cobertura está siendo PERFECT.

Como friki de la carrera espacial q no viví ahora tengo la suerte de contemplar esta belleza. Y con un ex-ministro astronauta.

Literalmente llorando. 🌝 — Doc Jota ⚕️ (@espantalloamigo) April 11, 2026

Gracias a @rtve y a Lorenzo Milá por darnos en directo este momento histórico como es el aterrizaje del Artemis II#ArtemisRTVE pic.twitter.com/XBUzFON4fC — Florinda Chico (Fake) (@ChicoFlorinda) April 11, 2026

Esto tarda un poquito demasiado dicen en #ArtemisRTVE

Qué emoción 🥹 https://t.co/JzAAtf8buh — Mar Verdejo Coto (@verdejomar) April 11, 2026

#ArtemisRTVE Perfecto programa. — Beni de Todi-Hevia y Villapañada (@BeniHevia) April 11, 2026

El mundo conteniendo la respiración. Único, inolvidable y perfecto. https://t.co/NpS1o9ltLd — Lorena Cano (@LorenaCan0) April 11, 2026

Que afortunados somos de poder presenciar como se escribe la Historia, no sé ni qué decir; me pongo a pensar en todo lo que han logrado y me explota la cabeza la verdad… #ArtemisRTVE — David Gahete (@gahete94) April 11, 2026

Ha sido impresionante ver en directo el regreso a tierra del Artemis II. De esas cosas que piensas que nunca verás en la vida. Un momento para el recuerdo. #ArtemisRTVE — Ainara I.E. (@aiiparraguirree) April 11, 2026