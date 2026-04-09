Lorenzo Milá vuelve a RTVE para presentar este programa informativo en tándem con Mónica López

Lorenzo Milá vuelve este viernes a La 1 como presentador de un especial informativo sobre el regreso del Artemis II a la tierra. Así, RTVE ha preparado el programa especial 'Artemis II vuelve de la luna' para narrar en directo el regreso a la Tierra de la histórica misión de la NASA a la cara oculta de la luna.

Así, el periodista Lorenzo Milá será el encargado de conducir este especial informativo junto a la meteoróloga y responsable del equipo de El Tiempo de RTVE, Mónica López, y la periodista encargada de la cobertura de la misión en Cabo Cañaveral, Melanie Stüber.

Este programa especial se podrá seguir en directo este viernes a partir de la 1:00 de la madrugada en simulcast en La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play. Previamente, a las 19:00 horas en el Canal 24 horas, la periodista Marina Ribel y Lorenzo Milá analizarán con los astronautas españoles Pedro Duque y Pablo Álvarez todo lo que ha ocurrido en este viaje y todo lo que va a pasar durante la noche del viernes al sábado.

Con este especial, RTVE concluirá su cobertura de este épico e histórico viaje a la Luna después de que el especial de 'La noche en 24 horas' que condujo Xabier Fortes el pasado 1 de abril con el comienzo de la misión 'Artemis II' anotara récord de temporada y fuera lo más visto del día en los canales temáticos: 328.000 seguidores y un 4,3%.

Por si fuera poco, en el momento del lanzamiento el especial, que también contó con Lorenzo Milá como invitado, creció hasta 377.000 espectadores y un 5,9% demostrando el gran interés que ha suscitado este primer viaje tripulado alrededor de la luna en 57 años.

Así será el paso a paso del regreso del Artemis II

00:30 horas: la NASA empieza a retransmitir el regreso. Una última maniobra de corrección de la trayectoria garantizará que la cápsula Orion tome una ruta correcta para un amerizaje seguro.

1:33 horas: el módulo de la tripulación (Orion) se separará del módulo de servicio, cuyos motores los han guiado alrededor de la luna y de vuelta a la Tierra. Esto dejará al descubierto el escudo térmico del módulo de la tripulación, que protegerá tanto a la nave como a los integrantes de la misión.

1:53 horas: comienza la reentrada a 122 kilómetros de altitud. La nave atraviesa la atmósfera terrestre y se enfrenta a temperaturas por encima de 1600 grados. Una vez superada la reentrada, se desprenderá la cubierta que protegía la parte delantera de la nave.

2:07 horas: amerizaje. Se procede al despliegue varios paracaídas: dos que servirán para reducir la velocidad de la cápsula a unos 495 km/h, seguidos otros tres que serán los considerados paracaídas finales. Estos reducirán la velocidad de Orión a unos 18 Km/h antes de amerizar en el océano Pacífico, donde personal de la NASA y de la Marina de EE.UU. los estará esperando, concluyendo así la misión.