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Lorenzo Milá vuelve a RTVE para presentar este programa informativo en tándem con Mónica López

por El Televisero

Lorenzo Milá encabezará un especial informativo este viernes de madrugada para cubrir el regreso del Artemis II de la Luna junto a Mónica López

Mónica López y Lorenzo Milá
Mónica López y Lorenzo Milá | Montaje El Televisero

Lorenzo Milá vuelve este viernes a La 1 como presentador de un especial informativo sobre el regreso del Artemis II a la tierra. Así, RTVE ha preparado el programa especial 'Artemis II vuelve de la luna' para narrar en directo el regreso a la Tierra de la histórica misión de la NASA a la cara oculta de la luna.

Así, el periodista Lorenzo Milá será el encargado de conducir este especial informativo junto a la meteoróloga y responsable del equipo de El Tiempo de RTVE, Mónica López, y la periodista encargada de la cobertura de la misión en Cabo Cañaveral, Melanie Stüber.

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Este programa especial se podrá seguir en directo este viernes a partir de la 1:00 de la madrugada en simulcast en La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play. Previamente, a las 19:00 horas en el Canal 24 horas, la periodista Marina Ribel y Lorenzo Milá analizarán con los astronautas españoles Pedro Duque y Pablo Álvarez todo lo que ha ocurrido en este viaje y todo lo que va a pasar durante la noche del viernes al sábado.

Con este especial, RTVE concluirá su cobertura de este épico e histórico viaje a la Luna después de que el especial de 'La noche en 24 horas' que condujo Xabier Fortes el pasado 1 de abril con el comienzo de la misión 'Artemis II' anotara récord de temporada y fuera lo más visto del día en los canales temáticos: 328.000 seguidores y un 4,3%.

Por si fuera poco, en el momento del lanzamiento el especial, que también contó con Lorenzo Milá como invitado, creció hasta 377.000 espectadores y un 5,9% demostrando el gran interés que ha suscitado este primer viaje tripulado alrededor de la luna en 57 años.

Así será el paso a paso del regreso del Artemis II

00:30 horas: la NASA empieza a retransmitir el regreso. Una última maniobra de corrección de la trayectoria garantizará que la cápsula Orion tome una ruta correcta para un amerizaje seguro.  

1:33 horasel módulo de la tripulación (Orion) se separará del módulo de servicio, cuyos motores los han guiado alrededor de la luna y de vuelta a la Tierra. Esto dejará al descubierto el escudo térmico del módulo de la tripulación, que protegerá tanto a la nave como a los integrantes de la misión.

1:53 horascomienza la reentrada a 122 kilómetros de altitud. La nave atraviesa la atmósfera terrestre y se enfrenta a temperaturas por encima de 1600 grados. Una vez superada la reentrada, se desprenderá la cubierta que protegía la parte delantera de la nave.

2:07 horasamerizaje. Se procede al despliegue varios paracaídas: dos que servirán para reducir la velocidad de la cápsula a unos 495 km/h, seguidos otros tres que serán los considerados paracaídas finales. Estos reducirán la velocidad de Orión a unos 18 Km/h antes de amerizar en el océano Pacífico, donde personal de la NASA y de la Marina de EE.UU. los estará esperando, concluyendo así la misión.

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