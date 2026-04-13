Los 46 estrenos que ver esta semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, HBO Max o Disney+ del 13 al 19 de abril

Poco a poco el buen tiempo va llegando. Se nota la llegada de la primavera. Poca lluvia para un mes como abril (ya sabemos el dicho: "en abril, aguas mil"), pero no vamos a quejarnos, ¿verdad? Porque estamos estupendos con solecito, buena temperatura, y con la noche llegando cada vez más tarde. Todo ventajas. Y, para cuando llegamos a casa después del trabajo o de estar de paseo por la ciudad, las plataformas de streaming como Netflix, HBO MAX o Prime Video tienen mucho que decir, con estrenos preparados para entretenernos la semana.

Para empezar, en Netflix tenemos dos buenos títulos: la segunda temporada 'Bronca', con el fichaje de Oscar Isaac; o los nuevos episodios de 'Machos Alfa', que promete la temporada más emotiva hasta la fecha. Y mira que la anterior dejó el listón bien alto. También llega la esperadísima temporada 3 de 'Euphoria', después de más de cuatro años de la segunda, con Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Zendaya convertidos en auténticas estrellas. En Apple TV se estrena 'Margo tiene problemas de dinero', con Elle Fanning, Nicole Kidman y Michelle Pfeiffer. O la nueva comedia de acción de Mark Wahlberg en Prime Video: 'Balls Up (Con un par)'. ¿Tenéis ganas de alguno de todos estos estrenos?

Estrenos en Netflix

Bronca 2

Sinopsis: Una joven pareja es testigo de una alarmante pelea entre su jefe y su mujer, lo que desencadena jugadas de ajedrez de favores y coacciones en el elitista mundo de un club de campo y su multimillonario propietario coreano.

Oscar Isaac, Carey Mulligan, Charles Melton y Cailee Spaeny unen fuerzas como los protagonistas de esta nueva temporada de 'Beef' ('Bronca' en español), que contó en su primera temporada con Steven Yeun de protagonista. En esta nueva tanda de capítulos, tenemos a un reparto increíble, secundado por la ganadora del Oscar por 'Minari' Yuh-Jung Youn, y uno de los protagonistas de 'Parásitos', Song Kang-ho. Una de esas series esperadas por todos, y que sorprendió en la plataforma. Ahora las movidas y peleas llegan a un club de campo, y prometen muchas puñaladas traperas entre los personajes.

Fecha de estreno: 16 de abril

Machos Alfa (Temporada 5)

Sinopsis: Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción. Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.

Si hay una serie española que ahora le funciona a Netflix, esa es sin duda 'Machos alfa'. Protagonizada por Raúl Tejón, Fele Martínez, Fernando Gil y Gorka Otxoa, se ha convertido en un valor seguro para la plataforma. De hecho, nos llega solo cuatro meses después de haberse estrenado la temporada 4. Tanto esa como la nueva solo cuentan con seis episodios, pero esta producción tan rápida solo puede dar buenas noticias a la serie, porque hace que el público siga conectando de forma rápida con los personajes. Ya en esta pasada tanda de capítulos, las cosas se pusieron más serias entre nuestros protagonistas. Y parece ser que los nuevos capítulos seguirán ahondando en dichas tramas. Como, por ejemplo, el divorcio de Luis. Y ojo, que la sexta temporada ya está confirmada también...

Fecha de estreno: 17 de abril

Estrenos en Prime Video

Balls Up (Con un par)

Sinopsis: Los ejecutivos de marketing Brad y Elijah lanzan un audaz patrocinio de preservativos de cobertura total directamente a la Copa del Mundo. Después de que su ebria celebración en Brasil desencadene un escándalo mundial, deberán huir de hinchas furiosos, delincuentes y funcionarios sedientos de poder para salvar sus carreras y volver a casa con vida.

Peter y Bobby Farrelly reinventaron la comedia absurda a finales de los años 90 gracias a la divertidísima 'Algo pasa con Mary', lanzando la carrera de Cameron Diaz, y dándole estatus de estrella a Ben Stiller. Mucho ha llovido desde entonces. Más de dos décadas para ser más exactos. De hecho, por el camino, Peter Farrelly incluso ha ganado un Oscar gracias a 'Green Book'. Y es él el encargado de dirigir este nuevo intento por regresar a la comedia absurda, ayudándose de Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, y de fondo, el Mundial de Fútbol. Así que llega justo a tiempo (este año tenemos de nuevo Copa del Mundo). Acción, surrealismo, humor escatológico y sexual marca de la cosa... ¿Qué más le podemos pedir a una película de Peter Farrelly?

Fecha de estreno: 15 de abril

Punto Nemo (Temporada final)

Sinopsis: Tras la devastadora explosión de un laboratorio ruso, los pocos supervivientes quedan atrapados en un entorno extremo donde cada decisión puede ser la última. La isla se convierte en una trampa mortal marcada por la falta de recursos, experimentos ocultos de la era soviética y la aparición de inquietantes criaturas híbridas. Pero el verdadero peligro va más allá: un misterioso virus de origen alienígena amenaza con propagarse fuera de la isla y desencadenar una catástrofe mundial. La llegada de dos hermanos rusos dinamita la frágil estabilidad del grupo, sacando a la superficie emociones intensas como la culpa, el amor y la traición. Todo ello convierte esta temporada en un thriller visceral que lanza una pregunta perturbadora: ¿es la humanidad su propio enemigo?

Óscar Jaenada, Maxi Iglesias, Alba Flores, Margarida Corceiro y Najwa Nimri vuelven para esta segunda temporada (y final) de una de las pocas series de ciencia-ficción en nuestro país. Además con un toque apocalíptico que no veíamos desde 'El barco'. Bajo la dirección de Alex Rodrigo ('La casa de papel') y escrita por David Muñoz y Carlos Molinero, Paula Sánchez y Alex Rodrigo, esta nueva temporada trae secretos, giros imposibles, secuencias de acción y esperamos, que mejore los fallos de una primera temporada demasiado poco atrevida, y muy desequilibrada en cuanto a su ritmo. Pero se agradece (y mucho) que este tipo de propuestas lleguen, y consoliden un género que nunca ha sido el favorito de nuestro cine o nuestra televisión.

Fecha de estreno: 16 de abril

Estrenos en Movistar Plus+

Smile 2

Sinopsis: La estrella del pop mundial Skye Riley está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Angustiada por la espiral de horrores y la abrumadora presión de la fama, Skye tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde.

El terror está viviendo una nueva edad dorada y, generalmente, sus películas de presupuesto están devolviendo grandes éxitos de taquilla. Ahí tenemos ejemplos 'Black Phone', y 'Smile'. De esta última nos llega por fin la última a streaming. Y, pese a que es más loca y surrealista que la primera entrega, todo sigue funcionando. Sobre todo por una brillante de actuación a cargo de Naomi Scott. Demostrando una vez más que el terror siempre es terreno perfil para interpretaciones viscerales.

"Con todos sus retos a la vez, no. En primer lugar, es una buena pregunta, porque no había pensado en ello hasta que me lo acaba de preguntar. En realidad diría que cuando miro atrás en mi carrera, el aspecto físico de algo que te exige mucho, el canto, el baile... hay elementos que supongo que he experimentado. He tenido algunos de esos retos, pero no todos juntos", confesó a Vanity Fair.

Fecha de estreno: 13 de abril

Exit 8

Sinopsis: una persona anónima se encuentra atrapada en un bucle en una estación de metro, donde debe avanzar únicamente cuando una anomalía no aparezca en su campo de visión... o volverá al inicio sin ser capaz de huir de ese lugar.

Película basada en el videojuego de KOTAKE CREATE "The Exit 8". La historia es de esas repletas de surrealismo, y que obviamente se nota el material original del que proviene. De todos modos, la propuesta se queda un poco en tierra de nadie lamentablemente, pese a la dirección de Genki Kawamura, que incluso se encarga de escribir el guion. Es verdad que Rotten Tomatoes empezó destacando la película gracias a los críticos, pero no acabó de explotar entre el público. Todo tiene esa estética de backroom (una de las leyendas urbanas más famosas de la deepweb) y es una curiosa película de ver, desde luego.

"En el videojuego no existe ninguna historia. He tenido que crear una historia nueva y esto me ha servido como experiencia profesional como novelista. Normalmente la adaptación de un videojuegos al cine acaba fracasando. Lo que he querido hacer es crear un espacio entre videojuego y cine, y al crear este espacio, crear una nueva experiencia para mí", comentó su director para el medio Asiateca.

Fecha de estreno: 14 de abril

Laberinto en llamas

Sinopsis: En uno de los incendios forestales más mortíferos de la historia de Estados Unidos que amenaza la ciudad de Paradise, Kevin McKay, un conductor de autobús escolar, y Mary Ludwig, una maestra infantil, luchan para salvar a 22 niños del aterrador infierno.

Una de las nuevas películas de Apple llega ahora a Movistar Plus+ después de su paso por la plataforma AppleTV y tras su éxito en la 50ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, siendo aclamada por la crítica. Dirigida por Paul Greengrass, está protagonizada por Matthew McCounaghey y America Ferrera, y adapta el libro 'Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire'. ¿Y entre sus productores? Jamie Lee Curtis y Jason Blum, ojo al dato.

"Esta es una película de mucha acción, urgente, de alcance épico, donde el fuego es un depredador, como no se ha visto antes en el cine", explicó el protagonista en la presentación de la película durante el Festival de Toronto. En los últimos años, además, Los Ángeles ha sufrido algunos de los incendios más devastadores de su historia reciente, con miles de hectáreas arrasadas, comunidades enteras evacuadas y centenares de viviendas reducidas a cenizas.

Fecha de estreno: 17 de abril

Estrenos en HBO MAX

Euphoria (Temporada 3)

Sinopsis: Han pasado cinco años para los antiguos alumnos de East Highland High, y la vida para ellos ha sufrido serios cambios.

La serie de Sam Levinson cambió por completo cómo eran las ficciones juveniles. Elevó las apuestas y nos dio una primera temporada para el recuerdo, con un acabado visual portentoso. Además, consiguió que Zendaya rompiera por completo con su pasado Disney; lanzó la carrera de Jacob Elordi, Hunter Schaffer o Sydney Sweeney... y luego llegó la temporada 2 y la polémica, sobre todo por el comportamiento de Levinson durante el rodaje, o su insistencia en la sexualización de sus actrices. Esta temporada llega bastante tarde, pero al menos llega... y parece que estemos en una serie totalmente diferente. "Lo que normalmente me lleva ocho meses, lo hice en cuatro. Fue como rodar 8 episodios a la vez", confesó Zendaya en una entrevista para Variety.

Fecha de estreno: 13 de abril

El hijo

Sinopsis: La ajetreada vida de Peter junto a su nueva pareja Emma y su bebé se convierte en un caos cuando su ex esposa Kate reaparece con su hijo adolescente, Nicholas, un chico problemático con el que es difícil comunicarse, por agresivo y distante, y que acaba de abandonar la escuela.

Florian Zeller ya deslumbró con ese drama humanista que es 'El padre', que le dio a Anthony Hopkins un más que merecido premio Oscar por su interpretación de un hombre con Alzheimer. Ahora llega una secuela temática con Hugh Jackman como protagonista, centrado e la relación entre ujn padre y un hijo, y la dificultad de comunicación existente entre ellos. "Leí la obra de teatro del tirón y sentí la necesidad inmediata de interpretar ese papel. Esto no me ha pasado muchas veces", contó el actor en una entrevista para Sensacine.

Fecha de estreno: 16 de abril

Father Mother Sister Brother

Sinopsis: Película dividida en tres actos alrededor del mismo hecho: el reencuentro de miembros de una familia. Unos hermanos ya adultos se vuelven a juntar después de años sin verse, forzados a enfrentarse a tensiones no resueltas y a reevaluar sus tensas relaciones con unos padres emocionalmente distantes. Cada una de las tres historias tiene lugar en un país diferente: "Father" está ambientada en EE. UU., "Mother" en Dublín, y "Sister Brother" en París.

Jim Jarmusch es uno de los cineastas más importantes del cine independiente de Estados Unidos. Unas cuantas obras maestras en su haber lo confirman. Y, aunque en los últimos años, sus trabajos han estado un poco por debajo de la calidad que se le presupone al director, este año nos ha entregado una de las obras más interesantes de su filmografía reciente, con Adam Driver como protagonista. Historias cruzadas, algo en lo que es experto, y con un toque de reencuentro familiar que solo él sabe hacer.

"Tengo una manía rara: me encantan las críticas negativas. O… no diría que me encantan, pero esas son las que quiero leer. Siento que, si a mucha gente le gusta una película que hago, es porque hice algo mal", explicó el realizador en una entrevista para IndieWire.

Fecha de estreno: 17 de abril

Estrenos en Disney Plus

Rental Family (Familia de alquiler)

Sinopsis: Ambientada en el Tokio actual, sigue a un actor estadounidense que lucha por encontrar un propósito en la vida hasta que consigue un trabajo inusual: trabajar para una agencia japonesa de "familias de alquiler", interpretando papeles de suplente para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que difuminan las líneas entre la actuación y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, la pertenencia y la tranquila belleza de las relaciones humanas.

Brendan Fraser es uno de los actores más queridos de Hollywood. Tras su retiro de la vida pública después de sufrir abuso sexual (y algunos episodios muy traumáticos al hacer sus escenas de acción), el actor volvió por la puerta grande gracias a 'La ballena', donde ganó el Oscar a Mejor Actor. Su último trabajo ha sido esta película japonesa dirigida por Hikari, y ahora empezará a rodar una nueva entrega de 'La momia', junto a Rachel Weisz, que regresa a la saga. Sí que se le echó de menos en la temporada de premios, porque Fraser da una actuación divertida y muy humana, dando muestras de esa vuelta tan esperada del actor a la primera plana de Hollywood.

"No creo que ese modelo de negocio podría existir fuera de Japón, desde luego. Desde los 80, creo que hay unas 300 empresas de ese tipo que siguen funcionando hoy en día. Allí puedes alquilar cualquier cosa, hasta un kart de 'Mario Kart'.¿Por qué no poder alquilar un abuelo si en Japón puedes alquilar hasta un capibara? Algunas personas lo hacen", comentó Fraser sobre el fenómeno de las familias de alquiler, en una entrevista para Fotogramas.

Fecha de estreno: 15 de abril

Estrenos en AppleTV

Margo tiene problemas de dinero

Sinopsis: Margo es una joven que ha abandonado sus estudios universitarios y aspira a ser escritora. Sin trabajo y madre soltera con apenas 20 años, es hija de una ex camarera de la cadena Hooter's y un exluchador profesional. Margo se verá obligada a salir adelante con su bebé recién nacido, una montaña de facturas y cada vez menos recursos para pagarlas.

Elle Fanning, que también participa como productora de la serie, se une a grandes nombres como Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer o Nick Offerman para este nuevo proyecto de AppleTV. A24 produce esta adaptación del bestseller escrito por Rufi Thorpe, y con David E. Kelly como creador. Uno de los títulos que va a marcar la temporada de premios, sin duda, el año que viene. "Tuvimos que sumergirnos un poco en OnlyFans. Creamos una cuenta para la sala de guionistas y para mí, para poder ver cómo funciona la página", confesó Fanning en el festival SXSW. "Siempre me enfrento a un papel con cierta inquietud, porque nunca sé muy bien cómo voy a hacerlo", afirmó Pfeiffer en una entrevista para The New York Times.

Fecha de estreno: 15 de abril

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