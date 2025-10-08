Óscar Jaenada se niega en firme a responder las preguntas de David Broncano en 'La Revuelta': "Nunca he contestado"

Óscar Jaenada ha regresado este miércoles a 'La Revuelta' de la mano de Ricardo Gómez para presentar 'La Suerte', la nueva serie que protagonizan en Disney Plus. Y pese a sus intentos de evitar por todos los medios las preguntas clásicas, David Broncano terminó poniendo al actor contra las cuerdas para responder a la pregunta del sexo y el dinero, sin saber que este le cortaría en seco como pocos invitados.
Nada más llegar al tramo de la noche en el que la entrevista llega a su fin y los invitados deben sincerarse por completo, el actor contestaba con un 'no' seco a la petición del presentador. "Yo nunca te he contestado y ya he venido unas cuantas veces", ha comenzado explicando el intérprete con gesto serio, recordando que nunca ha cedido a sus preguntas.
Óscar Jaenada se planta ante las preguntas clásicas de David Broncano: "No me gustan ninguna"
"Es verdad que siempre te has mantenido firme", reconocía rápidamente el conductor de 'La Revuelta', tratando que en esta ocasión el protagonista de 'La Suerte' rompiese con su hábito sincerándose sobre su patrimonio total o sus relaciones sexuales durante el último mes. Pero en lugar de eso, Óscar Jaenada no ha dudado en sincerarse sobre por qué no tolera este tipo de cuestiones.
"No, porque no me gusta ninguna de las dos. Una vez me hiciste elegir qué prefería, si comerme un coño y encontrarme un macarrón o estar comiendo macarrones y encontrar un pelo de coño y me gustó mucho más, me hizo pensar un montón", ha confesado entre risas el actor, recordando su última visita en marzo de este año.
Así, David Broncano aceptaba que, una vez más, no es capaz de conseguir que el actor salga de su coraza para sincerarse sobre sus aspectos más privados, y cedía las mismas condiciones a su compañero de sofá. "Te hago el mismo trato que a Óscar, quieres responder a esa o a las clásicas, o puedes elegir una de las dos", le sugería el pesentador a Ricardo Gómez tras su fracaso con Óscar Jaenada.
"El coño y el macarrón", respondía simplemente el que fue protagonista de 'Cuéntame cómo pasó' desatando las risas en plató. Cabe destacar que el actor ha sido entrevistado en múltiples ocasiones por Broncano en 'La Resistencia' y siempre ha respondido sin pudor a ambas preguntas. "Esa es la respuesta", sentenciaba de fondo Grison, aplaudiendo el desenlace de la noche.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram