A TVE no se le resiste ni Pablo Motos: 'La Revuelta' de Broncano, líder absoluto de audiencia por 1ª vez este curso

'La Revuelta' de David Broncano se impuso con rotundidad a 'El Hormiguero' de Pablo Motos en el duelo de audiencias de este martes, 7 de octubre. Es la primera vez que sucede en esta temporada en datos globales sin necesidad de recurrir a los resultados de la franja de competencia directa como sucedió el lunes (14,1% vs 14%) o el pasado 11 de septiembre, cuando Broncano ganó por una centésima.

El programa de La 1, cadena que volvió a firmar un gran día con un 13,2% y a escasas dos décimas de Antena 3 (13,4%), creció a un estupendo 14,6% de cuota de pantalla y congregó a 1.710.000 espectadores con la visita de la atleta María Pérez y de Eva Soriano y Aníbal Gómez, los presentadores de 'Cuánto, cuánto, cuánto', el nuevo concurso que TVE estrena el sábado contra 'Bailando con las Estrellas'.

#LaRevueltaTVE es LÍDER al alcanzar un 14.6% de share y una media de 1.710.000 espectadores



⚡️ LO + VISTO de @la1_tve



⚡️ Más de 4.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/UyUyGd9lc3 — Dos30' (@Dos30TV) October 8, 2025

'La Revuelta' fue lo más visto del día en La 1 de TVE y superó en 1,7 puntos a 'El Hormiguero', que cayó a datos inusualmente bajos con un 12,9% y 1,5 millones de telespectadores de media con el actor estadounidense Jeremy Allen White como invitado en sustitución de Marc Márquez, que causó baja por su reciente accidente en Indonesia.

Esta distancia entre el espacio de David Broncano y Pablo Motos fue mayor en competencia directa, exactamente de dos puntos de share. De 21:55 a 23:09 horas, 'La Revuelta' obtuvo un 14,9% y 1.745.000 seguidores y 'El Hormiguero' ese 12,9%, con 1.517.000. En conclusión, asistimos a la ventaja más holgada del presente curso televisivo por parte del formato de La 1.