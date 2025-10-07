TVE echa toda la carne en el asador con el nuevo programa de Eva Soriano para eclipsar a 'Bailando con las Estrellas'

TVE quiere aprovechar el buen momento que atraviesa en audiencia después de que este lunes anotara uno de sus mejores días quedándose a solo tres décimas de arrebatar el liderazgo de Antena 3. Y por eso, La 1 ha decidido lanzar 'Cuánto, cuánto, cuánto', su nuevo programa con Eva Soriano en una de las noches menos competitivas de la semana.

Así, La 1 estrenará su nuevo formato que recupera el espíritu del '¿Qué apostamos?' en la noche de los sábados aprovechándose además del arrastre del partido entre España y Georgia de clasificación para el Mundial de 2026 a partir de las 22:35 horas.

De esta forma, 'Cuánto, cuánto, cuánto' se verá las caras con 'Bailando con las estrellas' en Telecinco, el último programa de 'Emparejados' en Antena 3, que se ha convertido en uno de los grandes fiascos de este arranque de temporada; así como con 'El Blockbuster' de Cuatro y 'La Sexta Xplica' en La Sexta.

Cabe destacar que 'Bailando con las estrellas' es el programa líder de la noche de los sábados con buenos datos de audiencia en torno al 12%, con lo que TVE busca ponerle las cosas difíciles al talent de Telecinco y aprovecharse sobre todo del mal momento de Antena 3 en dicho prime time.

‘Cuánto, cuánto, cuánto’ (@Cuanto_tve) planteará en cada entrega distintos retos de medición... ¿todo se puede medir?



🧐GRAN ESTRENO este sábado a las 22:35h en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/AwOT3PXF6L — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 7, 2025

Así es 'Cuánto, cuánto cuánto', un gran show en directo

Con 'Cuánto, cuánto, cuánto' TVE redobla su apuesta por el entretenimiento en prime time. Se trata de un formato producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa, las productoras que están detrás de 'Futuro imperfecto' y 'La Revuelta' que aúna entretenimiento, humor y divulgación tal y como aseguraron sus responsables en la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria.

Eva Soriano y Aníbal Gómez serán los encargados de guiar a los espectadores con pruebas insólitas, y desafíos tanto dentro como fuera del plató. Cada semana, tres invitados famosos competirán por demostrar su intuición y conocimiento al tratar de calcular todo tipo de magnitudes y alguien del público en plató podrá ganar cada noche 10.000 euros.

Entre los retos que plantea el programa, destacan pruebas como averiguar cuántos huevos se necesitan para cocinar una tortilla para 200 personas, cuántos decilitros caben en la boca de un trompetista, o cuál es la temperatura exacta de una infusión en el momento de ser consumida por una espectadora. Se trata de una propuesta que invita a jugar desde casa, fomentando la curiosidad y el espíritu participativo.

'Cuánto, cuánto, cuánto' contará con conexiones en directo con distintos puntos del país, donde la cómica Laura del Val se encargará de proponer diversos retos de medición en los que pueden participar personas de la calle. Asimismo, se realizarán llamamientos en directo para movilizar a seguidores de personas invitadas, generando retos participativos que se desarrollarán en espacios públicos.

Con el objetivo de garantizar la precisión de cada medición, el programa se realizará en directo desde un espectacular plató lleno de elementos de medición y con una infraestructura técnica de vanguardia, que albergará todo tipo de pruebas, desde mediciones de pequeño formato con los invitados a pruebas de grandes dimensiones ubicadas en el exterior del plató.

Para ello, contará con un equipo de metrólogos encargados de medir y aportar rigor a las pruebas, siempre atentos desde su set laboratorio plagado de instrumentos de medición.

‘Cuánto, cuánto, cuánto’ nace con la vocación de ofrecer una experiencia televisiva distinta, fomentando el ingenio y la participación desde un enfoque didáctico y lúdico, con un formato original y dinámico que pone a prueba la capacidad de medir… casi cualquier cosa.