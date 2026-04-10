¿Quién es Aníbal Gómez, el polifacético cantante y humorista que concursa en 'Tu cara me suena 13'?

Como cada edición, 'Tu cara me suena' se asegura de tener entre su plantel de concursantes a potentes perfiles que aseguren números de infarto como María Parrado, J Kbello o Cristina Castaño. Pero el concurso de Antena 3 se asegura también cada año de cubrir su cuota de humor con fichajes orientados hacia el humor y la parodia. Esta temporada, Aníbal Gómez parece ser el encargado de recoger el testigo cómico, y llega al concurso de imitaciones tras casi dos décadas de trayectoria en el mundo de la comedia.

El actor, cómico, cantante y compositor natural de Villanueva de la Jara, Cuenca tiene 46 años y lleva a sus espaldas una diversa trayectoria profesional que pasa por el cine, plataformas como Netflix, la televisión e incluso una carrera musical marcada por su presencia en grupos como Rusty Warriors o Ojete Calor, agrupación subnopop que formó junto al cómico Carlos Areces.

Aníbal Gómez, el cómico y cantante detrás de 'Ojete Calor' que se suma al casting de 'Tu cara me suena 13'

Su carrera en televisión comenzó de la mano de Televisión Española, participando en 'Muchachada Nui', un programa de humor que se emitió en La 2 desde 2007 hasta 2010. Más tarde se hizo un hueco en la serie 'Museo Coconut' de Neox, donde compartía reparto con otros destacados nombres del mundo del humor como Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Joaquín Reyes o Julián López. También participó en otro proyecto de la cadena basado en sketches, 'Retorno a Lilifor'.

De sus incursiones en el mundo del cine destaca su aparición en 'Torrente 5: Operación Eurovegas' en 2015 así como su incursión en el mundo del horror con 'Las brujas de Zugarramurdi' con Álex de la Iglesia en 2013 u otros títulos como 'Campanto Flipy' (2010) y 'Los del túnel' (2016). En 2019 consiguió un papel en las dos temporadas de 'Justo antes de Cristo' en Movistar Plus+ e interpretó a un personaje secundario en 'El Vecino' de Netflix.

A su vez, Aníbal Gómez conduce desde 2020 el late night 'Los felices veinte' desde OrangeTV junto a Paula Púa y Nacho Vigalondo de lunes a jueves a las 23:00 horas. Se trata de un espacio y entrevistas donde, desde el humor, abordan entrevistas a diversos personajes, recibiendo a invitados de la talla de Loles León, Alberto San Juan y Aramis Fuster entre otros.

En cuanto su faceta musical, que podrá explorar sin límites gracias al pulsador de 'Tu cara me suena 13', el humorista formó parte del grupo Rusty Warriors antes de formar Ojete Calor junto a Carlos Areces. Dicha agrupación se caracteriza por sus letras irónicas basadas en el humor absurdo y su sonido con fuertes influencias subnopop, synthpop y electroclash. Cabe destacar que el cómico inició su trayectoria en solitario paralelamente a su trabajo en el grupo en 2015, con la publicación de su álbum debut 'Polifonía'.

El concurso de imitaciones de Antena 3 supone el gran proyecto televisivo de Aníbal Gómez tras el fugaz paso de 'Cuánto, cuánto, cuánto' por TVE. Y es que, la arriesgada propuesta con la que aterrizó en el prime time de La 1 junto a Eva Soriano el año pasado tan solo duro dos emisiones por sus bajas audiencias. Recientemente también estrenó 'Rafaela y su loco mundo', en Atresplayer, una ficción que protagoniza junto a Ingrid García-Jonsson, Joaquín Reyes y Arturo Valls.