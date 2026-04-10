Lista de imitaciones del estreno de 'Tu cara me suena 13': a qué cantantes imitan hoy en la Gala 1 en Antena 3

Este viernes 10 de abril regresa el mayor espectáculo de la televisión a Antena 3 con el estreno de la decimotercera edición de 'Tu cara me suena' a partir de las 22:00 horas con Manel Fuentes como maestro de ceremonias.

Aníbal Gómez, Jesulín de Ubrique, Cristina Castaño, Martín Savi, Paula Koops, Sole Giménez, María Parrado, Leonor Lavado y J Kbello son los nueve concursantes que lucharán por la victoria y por relevar a Melani García como ganador de 'Tu cara me suena 13'.

'Tu cara me suena' entra de lleno en su decimotercera edición bajo el lema "fiebre del viernes noche" en un claro guiño a la mítica película protagonizada por John Travolta y sin miedo al número maldito tal y como adelantó su presentador en una entrevista. Es por eso que estrenan un plató completamente renovado para "sumar espectacularidad" a los números de alto nivel que a menudo protagonizan los concursantes.

En el panel de jurado repiten rostros históricos como Chenoa, Lolita y Àngel Llàcer además de mantener el fichaje de Florentino Fernández durante otra temporada. Cabe destacar que el humorista tuvo que asumir la silla de Carlos Latre durante la última temporada después de que el veterano rostro del formato fichase por Mediaset para probar suerte con el fugaz 'Babylon Show' en el access prime time de Telecinco.

Cabe recordar que 'Tu cara me suena' despidió su duodécima edición en 2025 con un 25.1% de share en su gala final, congregando a más de 1.7 millones de espectadores. A su vez, el concurso presentado por Manel Fuentes cerró su temporada con una media del 21.4% de share, su mejor dato en los últimos 7 años, conservando su trono como el formato de entretenimiento más visto.

Lista de imitaciones de la gala 1 de 'Tu cara me suena 13'

Foto oficial de 'Tu cara me suena 13'.

Este viernes en el estreno de 'Tu cara me suena 13' veremos imitaciones de Ana Mena, Sabrina Carpenter, Melendi o Shakira. En concreto esta es la lista de las imitaciones de la primera gala de esta edición: