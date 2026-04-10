Manel Fuentes, ante el estreno de 'Tu cara me suena 13' y cómo es trabajar con Jesulín: "Me da igual lo que paguen"

Este viernes vuelve el programa más visto de la televisión, vuelve 'Tu cara me suena'. Y con él vuelven las imitaciones, vuelve el humor y vuelve lo imprevisible a la noche de los viernes en Antena 3. Un formato que cumple 13 ediciones con un Manel Fuentes que sigue tan ilusionado con el programa como el primer día.

El talent producido por Gestmusic regresa con la temporada más espectacular hasta la fecha, incorporando novedades en su escenografía, que dotarán de mayor espectacularidad a las puestas en escena de las actuaciones, y con un nuevo grupo de celebrities dispuestos a coronarse como ganadores desde la primera gala hasta la última, demostrando así que son los mejores imitando.

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado son los concursantes que protagonizarán la nueva edición de 'Tu cara me suena'. Juntos protagonizarán el gran opening con el que arrancará la temporada y en el que también participarán el propio Manel Fuentes y los exconcursantes Melani, Angy y Agoney.

Antes de su estreno, en El Televisero hemos podido hablar en exclusiva con Manel Fuentes sobre cómo afronta este regreso de 'Tu cara me suena' y que nos deparará esta edición. Además el presentador se moja sobre el fichaje de Jesulín de Ubrique y deja claro que quiere seguir liderando la noche de los viernes independientemente de si se supera el récord de la temporada anterior.

Ene se sentido, hay que recordar que el formato regresa a Antena 3 tras consagrarse como el programa más visto del horario estelar en 2025, encadenando 12 años de liderazgo ininterrumpidos. Con un 21,7% de share medio, más de 1,7 millones de espectadores de media y casi 4,7 millones de espectadores únicos, el formato demostró su fortaleza consiguiendo su mejor dato de las últimas 8 ediciones. Además, volvió a arrasar entre el público más joven, logrando un espectacular 25,4% de share entre los espectadores de 13 a 24 años.

¿Qué nos espera en esta decimotercera edición de 'Tu cara me suena'? ¿Cómo la definirías?

Es una edición donde se ha generado grupo y una familia muy rápidamente. Luego la gran novedad es que contamos con el plató más magnífico y espectacular que ha tenido 'Tu cara me suena' nunca, y yo diría que de toda la televisión, porque lo de poder proyectar en el suelo permite cambios de escenografía mucho más rápidos y poderosos.

Y luego el cómo cambia la química al ser un elenco completamente nuevo y diverso creo que va a sorprender en cada gala. Y, además, tenemos perfiles interesantes como el de una imitadora, porque ser buena imitadora no quiere decir que sepa cantar bien, entonces hay que ver como se la valora en ese sentido. Hay alguien que viene del mundo del toreo como Jesulín, o alguien como Cristina Castaño a la que conocemos como actriz cómica pero que nos puede sorprender mucho. Yo creo que esa mezcla hace que cada gala sea imprevisible aunque conozcas la fórmula del programa.

¿Qué pensaste de primeras cuando conociste el casting porque hay quizás caras más desconocidas? ¿Y ahora que ya lleváis cuatro galas grabadas te están sorprendiendo?

El casting siempre está bien. Los encargados de hacerlo, que en última instancia es la cadena, sabe perfectamente como debe ser esa mezcla de perfiles y caracteres. En los últimos años también hemos dado ese salto de incorporar a gente que triunfa en redes y que a lo mejor no son tan conocidos en televisión y para el público general, pero eso nos permite incorporar nuevas maneras de comunicación al propio formato. Además, hay que pensar que es un programa que no solamente se consume en televisión sino que tiene mucho impacto y comentario en redes.

Creo que no ha habido ningún año que yo pensara 'uy, esto no va a funcionar o este casting no va a cuajar'. Y este año al final tenemos concursantes que llevábamos años queriendo que estuvieran como es el caso de María Parrado, si está aquí es porque encaja en la fórmula conjunta, que al final es lo que se busca, un grupo heterogéneo con diferentes perfiles y que encajen bien todas las piezas. Yo tenía claro que iba a funcionar y a las pruebas de lo que hemos grabado me remito.

No hay duda de que el nombre que más destaca de todos los concursantes es Jesulín de Ubrique que es el que más puede sorprender. ¿Cómo le estás viendo?

Muy bien, es muy trabajador y muy buen compañero. Está haciendo mucho esfuerzo y va a haber noches que va a sorprender mucho porque está haciendo cosas maravillosas.

¿Cómo está siendo trabajar a nivel personal con él? Al final es un rostro del que se ha hablado mucho pero al que no se le conoce. ¿Te está sorprendiendo?

No teníamos apenas trato, pero en poco tiempo ha congeniado muy bien con todo el grupo y el equipo. Y la verdad es que está siendo fantástico contar con él. Y también con su mujer, María José, que viene a algunas galas. Son gente muy sencilla y con un trato muy fácil.

Manel Fuentes y los concursantes de 'Tu cara me suena 10'.

Ha dicho Jesulín que buena parte de la culpa de su fichaje por 'Tu cara me suena' la tiene Bertín Osborne. ¿Qué valoración haces ahora que ha pasado un año del concurso de Bertín?

La verdad es que le costó. Pero sobre la gala 3 o así nos fuimos a comer Bertín y yo un día y estuvimos charlando del programa para que entendiera algunas cosas y es que es un tipo tan hábil y tan buen compañero que entendió enseguida cuál era su rango de actuación y su papel en el programa y al final se metió a todo el mundo en el bolsillo. Fue un regalo tenerle.

'Tu cara me suena' es el programa más visto de la televisión y la duodécima edición fue la más vista en los últimos ocho años. ¿Sentís la presión de tener que superar esos datos o al menos mantenerlos frente a la competencia con 'De Viernes'?

No, lo que tenemos es que ser líderes. Yo quiero ganar siempre. Luego ya veremos si la cifra es mejor o peor que la anterior o la de hace siete, eso me da igual. Lo que quiero es que sea la mejor cifra de la noche del viernes superando a todos los rivales.

Has dicho en la rueda que tú cuando fichaste por Antena 3 no era la televisión líder pero que sentías que era la cadena en la que tenías que estar porque tenía alma. ¿A qué te referías?

Porque apostaban por formatos de entretenimiento como los que a mí me gustan y luego porque tenían un elenco de presentadores que eran amigos míos. Arturo Valls y yo nos conocemos desde hace un montón, con Juanra que también llegó poco después y que nos llevamos fantásticamente bien y los formatos por los que apostaban son los que nos gustan hacer, entonces era una elección fácil de la que estoy muy orgulloso.

Además yo he huido de algo de lo que he huido siempre que es el dinero. A mí me da igual que me paguen una millonada, yo lo que quiero es trabajar duro. Me siento un afortunado y quiero poner toda mi ilusión y todo mi talento en el proyecto en el que estoy. Eso es el compromiso y el alma. Y estoy donde quiero estar.

Eres el presentador del fin de semana porque también estás los sábados con 'Atrapa un millón'. ¿Qué valoración haces de esta temporada?

Sí, con 'Atrapa un millón' y con '¡Salta! antes. La verdad es que es fantástico que el entretenimiento familiar ocupe esos huecos y sean líderes frente a sus rivales. Y lo que me enorgullece es que tanto 'Atrapa un millón' como 'Tu cara me suena' están dirigidos por dos mujeres maravillosas que son Montse Clarós y Laia Vidal. Son dos genios haciendo concursos y talents.

Mencionabas a Juanra Bonet. ¿Le has podido ver en '¡Allá tú!? ¿Qué te parece su salto a Mediaset?

Sí, nos vemos y hablamos. Al final la amistad continúa aunque estemos en dos cadenas diferentes. Yo me alegro por él de que le vaya bien y de que esté tan feliz como está.

Unos se van y otros llegan porque quién está a punto de debutar en Atresmedia es Marc Giró. ¿Te gustaría que se pasara por 'Tu cara me suena'?

Me parece buenísimo que alguien como Marc Giró se sume a Atresmedia porque es alguien con un talento increíble y tenerlo cerca es lo mejor que nos puede pasar. Me alegro un montón por él y por todo el grupo porque creo que es uno de los mejores fichajes que se pueden hacer. Y en cuanto me lo cruce por un pasillo le voy a decir que se venga a 'Tu cara me suena' porque creo que nos daría mucho juego y se lo pasaría en grande.

¿Hay alguien que todavía no haya participado en 'Tu cara me suena' y que tu tengas especial ilusión de que participe?

¿Sabes qué pasa? Que al final es lo que decían Carmen Ferreiro y Tinet Rubira en la presentación, estamos continuamente hablando con gente para que vengan. Incluso cuando está en emisión una temporada ya se está pensando de cara a la siguiente. Y al final todos encuentran el momento como ha pasado con María Parrado o pasó en su día con Los Morancos y con Bertín. Entonces no voy a decir nombres porque al final todos antes o después terminan viniendo.

Y lo bueno de 'Tu cara me suena' es que venga quién venga todos quedan bien después del programa. Nadie sale perjudicado, sino al contrario. Entonces es cuestión de tiempo el buscar el encaje de grupo.

¿Qué tiene 'Tu cara me suena' para que hayan pasado 13 años y sigas estando igual de ilusionado que el primer día? Porque has dicho en la rueda de prensa que ha habido con otros formatos que te has terminado cansando o te veías con poca ilusión...

Es que 'Tu cara me suena' lo tiene todo. Y cada año al final es nuevo y sorprendente. No hay una edición igual a la anterior. Y lo que me gusta es lo imprevisible que es, que no sabes lo que va a pasar y quién puede terminar ganando. Y luego es un formato en el que puedo ser yo y que me encaja porque por ejemplo ahora estoy haciendo un monólogo sobre las canciones y la vida de Springsteen y es algo que aúna música, risa, llanto, emoción. Que un formato me siga retando como comunicador es algo que necesito y en Tu cara me suena es algo que me pasa gala tras gala. Así que yo encantado de poder seguir haciéndolo muchos años.

Otra de las novedades de esta edición es que recuperáis la semifinal en directo que es algo que a ti te hace especial ilusión también...

Sí, es que yo las haría todas en directo. Yo haría hasta 'Pasapalabra' en directo, que los dos días que presenté lo hablé con el director de que sería fantástico poder hacerlo en directo pero me dijeron que técnicamente era complicado. Yo es que soy muy loco del directo y me gustaría hacerlo todo en vivo.

¿Notas que se echa en falta más programas en directo de entretenimiento en la televisión y más contenido en vivo con el que enganchar a la audiencia?

Lo bueno es que al final 'Tu cara me suena' es un formato que se graba en directo y la sensación si que es la misma porque se va del tirón y no se corta al no ser que haya un problema técnico. Pero a mí me pone mucho el hecho de saber que lo que está pasando está siendo visto en ese momento por la audiencia. Sí que se echa en falta un poco de riesgo en ese sentido.