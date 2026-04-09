Atresmedia presenta 'Tu cara me suena 13', que confirma dos novedades y la intrahistoria del fichaje de Jesulín de Ubrique

Si hay un programa que no nota el paso del tiempo es 'Tu cara me suena' y para muestra los datos de su última edición, que cerró como la más vista en los últimos ocho años. Ahora, el programa más visto de la televisión llega con grandes novedades en su decimotercera edición, que Antena 3 ha presentado en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero.

Manel Fuentes se mantiene como maestro de ceremonias del show producido por Gestmusic con el jurado en el que también se mantienen Àngel Llácer, Lolita Flores, Chenoa y Florentino Fernández, que ha llegado "para quedarse" tal y como han recalcado desde Atresmedia tras su incorporación en la pasada edición como relevo de Carlos Latre.

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado son los concursantes que protagonizarán la nueva edición de 'Tu cara me suena', que volverá a recibir a numerosas caras para acompañarles en las actuaciones.

¡Esta edición de #TCMS va a ser una auténtica maravilla! 🤪



❌Os dejamos un pequeño adelanto para que canceléis todos los planes de los próximos viernes. ❤️



¡Nos vemos el viernes a las 22:00h en @antena3com! 📺 pic.twitter.com/8zZGpmk64v — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) April 9, 2026

Como era de esperar, el gran protagonista de la presentación de 'Tu cara me suena 13' ha sido Jesulín de Ubrique, que con su fichaje por el programa de Antena 3 retoma su faceta de cantante treinta años después del famoso "toa, toa, toa". "Yo decidí colgar los bártulos del cante y tenía el mundo de la música más que olvidado porque no me benefició nada en mi carrera", reconocía el extorero.

Así se fraguó el fichaje de Jesulín de Ubrique

Asimismo, Jesulín no ha dudado en confesar quiénes son los culpables de que haya terminado fichando por 'Tu cara me suena'. "Mucha culpa de que haya vuelto a cantar la tienen Bertín Osborne y César Cadaval de Los Morancos. Cuando me lo propusieron hablé con Bertín y le pregunté qué tal fue su experiencia y me dijo que al principio él no lo pasó bien, porque entiendo que al ser cantante tener que imitar tiene sus complicaciones, pero después me dijo 'hazlo, que no te vas a arrepentir'. Y luego César me dijo que lo hiciera, que era la puta polla", reconocía en la presentación.

"Me lo estoy tomando muy en serio, intentando hacer del personaje que me toque hasta donde pueda llegar y me estoy sorprendiendo hasta yo", añadía orgulloso de lo que está viviendo con 'Tu cara me suena'. "Yo he participado en otros realities y he tenido otro instinto de ser competitivo. Aquí no, aquí si no sales relajado, se te olvidan las cosas", terminaba diciendo en clara alusión a su paso por 'MasterChef Celebrity' o 'El desafío'.

Las novedades de 'Tu cara me suena 13'

Una de las principales novedades es que 'Tu cara me suena' volverá a emitir la semifinal en directo como ya hace con la final. Algo que ya se producía en las primeras ediciones pero que en los últimos años se dejó de hacer. "A mí me gustaría que todas las galas fueran en directo, aunque sé que es difícil para el equipo", reconocía Manel Fuentes.

Pero si hay algo por lo que va a destacar esta nueva edición de 'Tu cara me suena' es por el gran cambio que se ha dado a nivel técnico. "Hemos mejorado toda la parte escénica, añadiendo pantalla en el suelo, acristalada por encima para que funcione como suelo normal", adelantaba Tinet Rubira, director general de Gestmusic, explicando cómo el programa ha incorporado una gran pantalla LED de más de 100 metros cuadrados en el suelo del plató para dotar a las actuaciones de mayor espectacularidad y realismo.

Asimismo, también se ha renovado el set de las entrevistas, que será más luminoso y más amplio. "Además hay algo que a simple vista no se nota es todo el diseño de iluminación. A medida que avanzamos las ediciones pensamos qué mejorar, y en esta hemos actualizado muchos aparatos de iluminación que hacen las galas más espectaculares a nivel visual", añadía el director de Gestmusic.

Atentos, porque la Temporada 13 de @TuCaraMSuena llega con NOVEDADES:



🤳Una gran pantalla LED de 100 metros cuadrados en el suelo nos meterá de lleno en las actuaciones

Spoiler: queda IMPRESIONANTE 😎



⭐️ Y además... ¡SEMIFINAL Y FINAL, EN DIRECTO! pic.twitter.com/GW3046Bl1k — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) April 9, 2026

Un casting "insuperable" lleno de talento y que sorprenderá

Si hay algo indispensable en 'Tu cara me suena' es el casting. "Sin un buen casting Tu cara me suena no es nada", reconocía Tinet Rubira. Mientras que Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia ponía en valor que cada año se sorprenden pues cuando piensan que es imposible superarse al final siempre lo hacen.

Con respecto al casting, el director de Gestmusic explicaba que "este año hemos visto a más de 70 personas y de ellas nos hemos quedado con estas nueve porque la foto final nos gustaba". En ese sentido, Tinet explicaba que cada año hay gente que se queda fuera porque no les encaja con el resto del casting y ponía como ejemplo a María Parrado pues la primera ganadora de 'La Voz Kids' en España lleva "seis o siete años esperando". "Llegaba siempre a esa foto final, nos gustaba mucho, pero no encajaba", aclaraba el directivo. "Es laborioso porque intentamos que haya distintas profesiones, distintas personalidades… Y lo importante es que funcione el grupo por encima de cualquier individualidad", aclaraba al respecto Carmen Ferreiro.

Quién se ha mostrado ilusionada con estar en 'Tu cara me suena' ha sido Cristina Castaño pues cumple un sueño. "Poca gente sabe lo que me gusta cantar. Lo he hecho desde pequeña, aunque no sea profesional. Esto es un sueño de programa para una actriz que canta", aseveraba. "Estoy como un niño chico, me lo estoy pasando muy bien y hemos hecho una familia muy bonita. Es como un campamento de niños", exponía por su parte JKBello.

Así será la primera gala

Antena 3 dará el pistoletazo de salida a la nueva edición de ‘Tu cara me suena’ con un gran opening que protagonizarán todos los concursantes de esta temporada, su presentador Manel Fuentes y tres invitados de excepción que regresan al talent show en el que triunfaron y en el que se convirtieron en ganadores absolutos. Angy; ganadora de la primera edición, imitará a Aitana, Agoney, que se llevó la victoria en la novena edición, se pondrá en la piel de Bad Bunny y Melani, la vencedora de la última, imitará a Rosalía.

Estas son las imitaciones de los concursantes en la primera gala: