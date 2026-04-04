Es oficial: Antena 3 fija el día de estreno de 'Tu cara me suena 13' y saca la artillería pesada contra 'De Viernes'

Antena 3 vivirá la próxima semana algunos de sus estrenos más esperados. Tras anunciar el regreso de 'Mask singer: adivina quién canta' para el miércoles 8 de abril, ahora la cadena de Atresmedia ha puesto fecha al estreno de la décimo tercera edición de 'Tu cara me suena'.

Tras rellenar este Viernes Santo con cine, Antena 3 lanzará la nueva edición del talent show conducido por Manel Fuentes el próximo viernes 10 de abril a partir de las 22:00 horas contra la anunciada entrevista de Kiko Rivera en el plató de 'De Viernes'.

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado son los nueve concursantes que demostrarán sus dotes con el canto y la imitación en esta edición de 'Tu cara me suena'.

En la mesa del jurado no hay ninguna novedad y Florentino Fernández repetirá por segundo año consecutivo junto a Lolita Flores, Chenoa y Ángel Llàcer, que está a la espera de estrenar también 'Una fiesta de muerte' en el prime time de Antena 3.

'Tu cara me suena' regresa a Antena 3 con la intención de revalidar su título como formato de entretenimiento más visto de la televisión. El año pasado, el formato producido por Gestmusic lideró con una media del 21,7% de share medio, más de 1,7 millones de espectadores de media y casi 4,7 millones de espectadores únicos. Unos datos que llevaron a que la décimo cuarta edición del programa se convirtiera en la más vista de los últimos ocho años.

Además, en la promo que ha lanzado Antena 3 podemos ver a los concursantes de 'Tu cara me suena 13' en acción y por ende algunas de las imitaciones que podremos ver en esta primera gala. Desde Jesulín de Ubrique metiéndose en la piel de Melendi hasta María Parrado imitando a Ana Mena.