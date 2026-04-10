Quién es quién en 'Tu cara me suena 13': Estos son los 9 concursantes famosos del programa de Antena 3

Este viernes 10 de abril, 'Tu cara me suena' estrena su décimo tercera edición en Antena 3 con Manel Fuentes como maestro de ceremonias con la intención de mantener su férreo liderazgo de la noche de los viernes tras haber cerrado su anterior edición como el programa más visto de la televisión y con su mejor dato en ocho años con un 21,7% de share, más de 1,7 millones de espectadores de media y 4,7 millones de espectadores únicos.

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado son los nueve concursantes famosos que tratarán de demostrar sus dotes como imitadores y tomar el relevo de Melani García como ganador/a de esta edición.

Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita volverán a asumir la tarea como jurado de 'Tu cara me suena' para valorar el trabajo cada semana de los concursantes y sus actuaciones.

Lista oficial de concursantes de 'Tu cara me suena 13'

Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique es uno de los toreros más reconocidos y mediáticos de la historia de la tauromaquía. Considerado una auténtica leyenda del mundo del toro, a lo largo de su extensa carrera que desarrolló en la década de los 90 se consolidó como una figura imprescindible del mundo de los toros en España, siendo protagonista de miles de corridas de las que salió triunfando en imponentes plazas como Las Ventas en Madrid o la Maestranza de Sevilla, consiguiendo así el unánime aplauso del público y de la crítica taurina.

Paralelamente a su carrera relacionada con el mundo de los toros, también se atrevió también a entrar en el de la música grabando un disco que incluyó su gran éxito “Toda”. Y, además, ha generado un gran interés mediático en la prensa y en televisión, siendo protagonista de formatos como ‘El Desafío’ o ‘Splash! Famosos al agua’ de Antena 3, en los que fue concursante.

Sole Giménez

Sole Giménez es una de las voces femeninas más relevantes de la música española, con una trayectoria impecable de más de 40 años. Cantante y compositora de referencia, inició su carrera muy joven y alcanzó gran popularidad como vocalista de Presuntos Implicados durante más de dos décadas, dejando canciones icónicas como “Cómo hemos cambiado”, “Alma de blues” o “Mi pequeño tesoro”. En 2006 emprendió su camino en solitario, consolidando un estilo propio a lo largo de diez discos en los que ha explorado diversos géneros —del latin jazz y la bossa nova al bolero o la canción de autor— y ha rendido homenaje a repertorios nacionales e internacionales.

En 2023 celebró sus cuatro décadas en la música con “¡Celebración!”, grabado en directo en el Palau de les Arts de Valencia, reafirmándose como una de las voces más memorables del pop español. En diciembre de 2024 fue nombrada Presidenta de la Academia de la Música de España y actualmente prepara su próximo trabajo previsto publicarse en primavera, del que ya se conoce el adelanto “Ser Humano”.

J Kbello

Después de su paso por el programa ‘Cover Night ‘en 2022 en el que quedó finalista, J Kbello llegó a la final de Benidorm Fest 2025 donde consiguió la tercera plaza. J Kbello acumula más de 4 millones de escuchas en plataformas digitales con V.I.P., la canción que casi gana el festival. El artista se presenta con un directo de alta calidad en un estilo puramente urbano y acompañado de bailarines que han trabajado y siguen en giras con Reels B, Mahmood o Quevedo.

Este año protagonizó junto a Nia el programa RTVE ‘Hasta el fin del mundo’, un viaje en el que recorrieron multitud de países de América Latina, pidiéndole banda sonora con la canción que escribieron durante su aventura: Dímelo dámelo. El 2026 se prevé intenso para J Kbello, ya que formará parte de uno de los programas más míticos de la televisión en España, compaginando su faceta de showman con una carrera musical que va en ascenso.

Cristina Castaño

Cristina Castaño (Lugo, 30 de octubre de 1978) es una actriz española de cine, televisión y teatro que se dio a conocer en la Televisión de Galicia con la serie ‘Pratos combinados’ y alcanzó gran popularidad a nivel nacional con su papel de Judith Becker en la exitosa serie ‘La que se avecina’. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas series como ‘Al salir de clase’, ‘Herederos’, ‘Cuerpo de élite’, ‘Toy Boy’, que se convirtió en un éxito internacional tras su llegada a Netflix, y la producción británica ‘The Mallorca Files’. En cine ha trabajado en películas como ‘Lo dejo cuando quiera’, ‘Nacida para ganar’, ‘Sin rodeos’, ‘Bajo el mismo techo’, ‘Matrimillas’ o ‘13 exorcismos’.

En teatro ha destacado especialmente con el musical ‘Cabaret’, por el que ganó el Premio del Teatro Musical a Mejor actriz revelación y fue nominada al Fotogramas de Plata, además de recibir varias nominaciones por su trabajo en televisión. Con una trayectoria consolidada en distintos formatos, Cristina Castaño es una de las actrices más reconocidas de la televisión y la escena española.

Aníbal Gómez

Aníbal Gómez, concursante de 'Tu cara me suena 13'

Es uno de los cómicos de referencia en España. Se dio a conocer en el programa ‘Muchachada Nui’ y desde entonces no ha parado, destacando en cine con títulos como ‘Padre no hay más que uno ‘2 (película española más taquillera de 2020), ‘Los del túnel’ o ‘Torrente 5’ y en televisión con series como ‘Capítulo 0’, ‘Retorno a Liliflor’, ‘Superstar’ o ‘Entrepreneurs’, codirigida por Álex de la Iglesia.

Forma parte de la agrupación musical Ojete Calor junto a Carlos Areces y recientemente ha creado y protagonizado ‘Rafaela y su loco mundo’, basada en su libro “El alucinante mundo de Rafaela” donde cuenta como showrunner, además de actor protagonista y director de alguno de los capítulos.

Paula Koops

Paula Koops, concursante de 'Tu cara me suena 13'

Paula Koops se ha consolidado, por méritos propios, como una de las artistas revelación del panorama musical español en los últimos años. Su trayectoria despegó durante el confinamiento en 2020, cuando comenzó a ganar una notable popularidad en TikTok, lo que captó la atención de la industria discográfica y marcó el inicio de su carrera profesional. Desde entonces, ha desarrollado un estilo distintivo dentro del pop-rock alternativo, con letras frescas, auténticas y directas que abordan experiencias personales, muchas veces con un marcado aire de nostalgia dosmilera. Su estética y su discurso cercano han conectado especialmente con el público más joven, que la reconoce como una voz generacional.

Con dos discos de oro, más de 100 conciertos a sus espaldas y más de 100 millones de reproducciones en plataformas digitales, Paula Koops ha consolidado una carrera en pleno crecimiento. A lo largo de este recorrido ha lanzado sencillos destacados como “Línea 7” —su primer single profesional en 2021— o “b.o.b.o.”, culminando esta etapa con la publicación de su primer álbum, "Motel", un proyecto que afianza su sonido y su posicionamiento. Este impulso se ve reflejado también en sus tres nominaciones a Los 40 Music Awards, confirmando su creciente influencia y su proyección dentro del pop-rock nacional.

Martín Savi

Martín Savi, concursante de 'Tu cara me suena 13'

Martín Savi es un tenor argentino de 21 años con proyección internacional. Con un estilo que fusiona la lírica clásica con música internacional, Martín ha convertido su voz en un canal de conexión universal. Desde pequeño, la música fue su refugio. Hoy, es su legado. Su arte se basa en la emoción, la elegancia y la entrega total para llegar al alma. Inspirado por artistas como Luciano Pavarotti, Freddie Mercury, Whitney Houston, Luis Miguel, Elvis Presley, Sandro, Michael Jackson, su arte se basa en la emoción, la elegancia y la entrega total.

María Parrado

Desde muy pequeña, María Parrado supo que la música formaría parte de su vida. Nacida en Cádiz, comenzó a cantar con apenas seis años y pronto se convirtió en una de las voces jóvenes más reconocibles del panorama español. Su salto a la fama llegó en 2014, cuando ganó la primera edición de ‘La Voz Kids’, cautivando a millones de espectadores con su voz delicada y su madurez interpretativa. Ese mismo año publicó su primer álbum, “María Parrado”, que debutó en el número uno de ventas en España y marcó el inicio de una carrera sólida y llena de emoción. A este le siguieron “Abril” (2015), un trabajo más personal y luminoso, y “Alas” (2018), donde María mostró una evolución artística más profunda y una búsqueda de nuevas sonoridades.

Posteriormente ha lanzado “Conmigo”, “Vinilo” y en 2025 “La Niña Que Fui”, un álbum que conecta con sus raíces y refleja su crecimiento tanto artístico como vital. Además de su carrera discográfica, María ha puesto su voz a importantes producciones cinematográficas. Interpretó las canciones de “Annie” (versión española) y dio vida musical a Vaiana, protagonista de la exitosa película de Disney. Estas experiencias ampliaron su registro artístico y la acercaron aún más al público más joven.

Leonor Lavado

Comenzó su relación con el teatro a los seis años. Licenciada en Historia del Arte y formada en Arte Dramático en la ESAD de Sevilla, se convirtió en fenómeno viral en 2014 con sus imitaciones en YouTube, lo que le abrió las puertas de la televisión nacional. Desde entonces ha colaborado con cadenas como Antena 3, Telecinco, TVE, Canal Sur y TV3, participando en programas de referencia como ‘Zapeando’, ‘Aruser@s’, ‘Vamos a ver’ o ‘Y ahora Sonsoles’, y presentando concursos como ‘Arranca en verde’ y ‘¿Juegos o qué?’.

En radio, es colaboradora habitual de ‘Más de Uno’ con Carlos Alsina en Onda Cero. En ficción, protagonizó la serie ‘Mambo’ (Playz) y la película ‘Hotel Bitcoin’ (La Canica Films/Ídolo Films). En 2026 se estrenará ‘Todos los colores’ (Dir. Beatriz de Silva, Cattleya/Atresmedia Cine), su gran apuesta cinematográfica del año. Leonor fue galardonada con el Óscar del Humor a la Mejor Actriz Cómica y nominada a Mejor Cómica en los Premios Berlanga al Humor 2023.