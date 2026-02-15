Crítica a 'Rafaela y su loco mundo', la nueva serie de Atresmedia con Carlos Areces como estrella y un problema principal

No es muy común encontrar series o películas de humor absurdo, y mucho menos hechas en España. Si había unos maestros en el tema, esos eran sin lugar a duda los de 'Muchachada nui' (originalmente 'La hora chanante'). Un humor repleto de surrealismo, heredero de Martes y Trece o Cruz y Raya, pero con su un giro mucho más loco y, por qué no decirlo, más castizo, con expresiones más relegadas a la España profunda que a las grandes ciudades. Algo que también rescató mucho José Mota en su época en solitario. Sobre todo en los primeros años. Pero, desde que acabó 'Muchachada nui', ese tipo de comedia se había perdido un poco… hasta ahora, con la llegada a Atresplayer de 'Rafaela y su loco mundo' este 15 de febrero.

Creada por Aníbal Gómez, miembro del dúo Ojete Calor junto a Carlos Areces (uno de los chanantes originales, y quizá uno de los actores más graciosos de este país), se trata de una adaptación de su propio libro 'El alucinante mundo de Rafaella Mozzarella'. Y es que la serie es más una especie de sketch alargado. Todas las situaciones son surrealistas, absurdas y totalmente fuera de toda lógica. Pero eso es precisamente lo que la hace especial. El problema es que el humor no siempre funciona como creen. Porque hasta que no pasan un par de episodios y te acostumbras a ello, uno no acaba de conectar bien con nada de lo que esta viendo en pantalla.

'Rafaela y su loco mundo', una serie de humor desternillante e inconexo para ver sin prejuicios

La estrella, una vez más, vuelve a ser Carlos Areces. No hay proyecto en el que esté y no se robe todas las escenas en las que aparezca. Aníbal Gómez también está desternillante, y muchas veces se guarda las mejores frases. Pero su humor es peculiar y no siempre funciona del todo. Ingrid García-Jonsson quizá sea, junto a Joaquín Reyes, la que menos brille. Ella porque no acaba de encontrar el punto fuerte de su personaje. Mientras que Joaquín Reyes tiene menos diálogos y menos presencia, pero siempre apoya, siempre suma, y siempre ayuda a que sus compañeros de reparto brillen.

Las tramas no siguen un hilo conductor principal. Es decir, cada capítulo, que solo duran 20 minutos, tiene un problema a solucionar por las protagonistas. En uno de ellos, tienen que volver al pasado para evitar que la madre de una de ellas vea el golpe de estado del 23-F por la televisión. En otro, tienen la visita de un fantasma. Y otro de ellos, donde descubren que lo viejo está de moda, tienen que enfrentarse al grupo de chicas malas del instituto, que quieren convertir a todos en tanoréxicos (y la forma de hacerlo es tan esctalógicamente divertida que puede que sea el mejor de todos los episodios que hemos podido ver).

Arturo Valls y Carmen Ruiz dan vida a los padres de Rafaella, y su aporte es perfecto. Aunque se echa de menos más participación. Sobre todo por parte de Carmen Ruiz, descacharrante su necesidad de disfrazarse como el paisaje o los muebles que la rodean. Pero es que 'Rafaela y su loco mundo' tampoco lo necesita del todo. Es difícil entrar en su propuesta, y te tiene que gustar mucho ese tipo de humor inconexo, y que muchas veces suelta frases divertidas simplemente porque lo son. Pero si entras, 'Rafaela y su loco mundo' te da todo lo que esperas y más.

Visualmente, es una obra muy cuidada, con un acabado de colores muy del estilo de la propuesta que nos ofrece. Todo acaba sumando, y todo confluye en ese 'loco mundo' que nos insiste Aníbal Gómez en que entremos. Aunque el principal problema radica en que, precisamente es Rafaela la que menos protagonismo tiene. Y otro de los hándicaps es su formato semanal. Esta serie de Atresplayer habría funcionado muy bien estrenando todos los capítulos de golpe. Porque es difícil entrar en el juego con solo un episodio de 20 minutos.

Rafaela y sus tres mejores amigas.

"El elemento diferenciador con 'Muchachada nui' es que el guion al completo es de Aníbal", explicó Ernesto Sevilla, que dirige la serie, al Diario de Sevilla. "Todo es imaginación suya. Cuando hacíamos 'Muchachada' y otros programas era un proyecto escrito en equipo. Aquí es el mundo que tiene en su cabecita con nuestra forma de rodar las cosas. Hombre, Aníbal nos conoce muy bien. Venía de vez en cuando a nuestros rodajes". Y se nota, porque actualiza un poco el humor de los chanantes pasándolo por el filtro de su grupo Ojete Calor, que comparte con Carlos Areces.

En definitiva, 'Rafaela y su loco mundo' es una serie divertida, para ver sin prejuicios y sin esperar una revolución absoluta. Simplemente pasarlo bien sin muchas pretensiones y reírse de todo el mundo tan absurdo que nos rodea. Y ojo, como detalle extra, todos los episodios empiezan con una voz en off de Nuria Trifol, actriz de doblaje que pone voz a Natalie Portman o Anne Hathaway.

De qué va 'Rafaela y su loco mundo'

Rafaela es una adolescente disfuncional en una familia altamente funcional formada por papá, mamá, la abuela y ella. Su madre es ama de casa aficionada a disfrazarse, su padre es inventor y tiene una máquina del tiempo, y su abuela es su abuela. Con la compañía de sus amigas Corpus, Chelo y Debo, sin olvidar a su caniche, pasarán por situaciones que las harán madurar como grupo, como personas y como caniche respectivamente. Mansiones tenebrosas, fiestas de pijamas y viajes en el tiempo; Rafaela tendrá que navegar entre peligros para salvar el mundo antes de que se le acabe la adolescencia y tenga que incorporarse a la vida adulta.