Atresmedia vuelve a demostrar su músculo creativo y su apuesta decidida por la ficción nacional con el estreno de 'Rafaela y su loco mundo', la que ya es su primera comedia surrealista original en su plataforma de streaming, Atresplayer. La nueva serie que se estrena este domingo 15 de febrero, con un nuevo episodio cada semana, también estará disponible en la versión internacional de Atresplayer.

Creada por Aníbal Gómez y basada en su libro 'El alucinante mundo de Rafaella Mozarella', la ficción consta de ocho episodios autoconclusivos de unos 20 minutos que abrazan sin complejos el absurdo, la estética pop y el humor más chanante. Aníbal Gómez codirige junto a Ernesto Sevilla esta comedia irreverente rodada en distintas localizaciones de Madrid y concebida como un universo propio donde lo imposible es rutina.

Al frente del reparto se sitúa Ingrid García-Jonsson como Rafaela, una adolescente destinada —según sus propias leyes narrativas— a que el mundo gire a su alrededor. La acompañan un elenco de auténticas estrellas de la comedia española: Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes, que dan vida a su inseparable grupo de amigas. Completan el elenco Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo.

La ficción cuenta, además, con una larga lista de personajes episódicos y cameos, que refuerzan el carácter coral y festivo de la propuesta, de la mano de Esty Quesada, David Verdaguer, Victoria Martín, la Terremoto de Alcorcón, Javier Botet, Antonio Pagudo o Hidrogenesse, entre otros.

Durante la rueda de prensa celebrada este jueves en los Cines Paz de Madrid, a la que acudió El Televisero, el equipo dejó claro el tono de esta nueva producción española. "Es la primera comedia surrealista original de la plataforma", subrayaba Montse García, directora de ficción de Atresmedia.

Aníbal Gómez desvelaba por su parte el origen de este proyecto. "Cuando estrené el libro me traje a Arturo Valls a la presentación para tener más audiencia, él me propuso hacer una serie y la hicimos", revelaba. "Todo el equipo sabía en qué Titanic estábamos montados con esta serie", añadía entre risas. Más allá de la broma, defendió el trasfondo del proyecto al destacar que "es una serie de risa, pero también tiene trasfondo social".

Personajes excéntricos, excesivos y entrañables

Escena de la serie 'Rafaela y su loco mundo'

Rafaela vive en una familia "altamente funcional": un padre (Arturo Valls) inventor obsesionado con los años 80, creador de artilugios como una máquina del tiempo o artefactos capaces de alterar la realidad; una madre (Carmen Ruiz) experta en camuflaje y con tendencia a disfrazarse de cualquier cosa imaginable; y una abuela que completa este núcleo tan imprevisible como cariñoso.

Junto a sus amigas —Corpus, Chelo y Debo— y su inseparable caniche, Rafaela se enfrenta a mansiones siniestras, fiestas de pijamas y amenazas que pueden alterar el equilibrio del universo antes de que llegue la temida vida adulta. El primer episodio, 'El insomnio de Chelo', arranca con un viaje al pasado para evitar un trauma prenatal vinculado al Golpe de Estado del 23F, demostrando desde el inicio que la lógica convencional no tiene cabida en esta ficción.

El propio Carlos Areces ironizó en la presentación de la serie sobre el punto de partida generacional: "Nos hemos dado cuenta de que había un vacío en la ficción, que era gente de 50 años disfrazada de adolescente, y hemos querido cubrir ese hueco", señaló. Ingrid García-Jonsson, por su parte, reivindicó el papel de la comedia en tiempos convulsos: "Estamos en un momento en que las cosas son tremendas y es importante defender la comedia; ojalá podamos hacer muchas temporadas para regalar risas a la gente".

Arturo Valls, fiel a su ironía, fue un paso más allá y conectó el espíritu inclasificable de la serie con la reciente polémica generada en torno a la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, duramente criticada por Donald Trump por "no entenderse". "Pido que, al ser una serie tan especial, tengamos la misma audiencia que Bad Bunny, que tenga audiencia aunque no se entienda bien", bromeó el actor, reivindicando con humor que, a veces, lo importante no es explicarlo todo, sino dejarse llevar por el espectáculo.

Un engranaje creativo al servicio del disparate

Arturo Valls en 'Rafaela y su loco mundo'

'Rafaela y su loco mundo' es una producción de Atresmedia en colaboración con Estela Films, Pólvora Films, Boomerang TV y Tenampa Films. Montse García, Arturo Valls, Félix Tusell Sánchez, Carmela Martínez Oliart, Bárbara Castellanos y Jorge Pezzi ejercen como productores ejecutivos. El guion corre a cargo de Aníbal Gómez, con Daniel del Casar como analista, y la dirección de producción está liderada por Carmela Martínez Oliart.

En el apartado técnico destacan Enrique Silguero en la dirección de fotografía; Miguel Junquera y Bárbara Gil en la dirección artística; Diana García Moreno en vestuario; y Ángela Centeno en maquillaje y peluquería. La banda sonora original, compuesta por Enrique Borrajeros y disponible desde el 15 de febrero, traduce el caos en pop épico, combinando electrónica ochentera y texturas orquestales que refuerzan el tono delirante de la serie.

Con esta nueva apuesta, Atresplayer amplía su oferta de ficción original con una propuesta que reivindica el absurdo como forma de mirar el mundo. 'Rafaela y su loco mundo' no solo promete carcajadas, sino también una sátira generacional disfrazada de aventura adolescente imposible. Ocho capítulos, un viaje constante entre el pasado y el presente y un grupo de personajes que asumen el disparate como norma, convierten a esta serie en uno de los estrenos más singulares de la temporada. A partir de este domingo, el caos tiene nombre propio: Rafaela.