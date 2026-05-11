Atresmedia anuncia el estreno de '33 días', su nueva serie creada por Carles Porta: Fecha exacta y avance

Atresplayer sigue con su apuesta por la ficción original y ha anunciado este lunes la fecha de estreno de '33 días', la nueva serie creada por Carles Porta ('Crims') y que está inspirada en uno de los casos que ya se pudieron ver en el true crime de TV3.

Será el próximo 7 de junio cuando '33 días' se estrene en atresplayer con el lanzamiento del primero de sus seis episodios. La serie está inspirada en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida. Ambos se convierten en el objetivo principal de los Mossos d’Esquadra en esta intensa búsqueda que se prolonga 33 días.

José Manuel Poga y Julián Villagrán se ponen en la piel de Prieto y Calatrava, los dos presos protagonistas que tendrán en vilo a los Mossos durante una trepidante fuga en la que ambos intentan resistir mientras poco a poco se ven acorralados por la Policía Autonómica Catalana. Dos hombres duros y peligrosos que sueñan con ser libres mientras tienen a todo el mundo en vilo, a la vez que forjan una relación y una amistad muy especial que les marcará para siempre.

Por su parte, Nausica Bonnín y Pau Durà interpretan a los agentes Clara Moyano y Pau García, al frente de la investigación. Completan el reparto de la ficción producida por Luminol Media, Goroka y Lastor Media, Blanca Parés, Xavi Sáez, Alba Pujol, Joan Solé, Guillem Balart y Guillem Albasanz, entre otros.

Así es '33 días', lo nuevo de Carles Porta en Atresplayer

Juan José Prieto (José Manuel Poga) y Mateo Calatrava (Julián Villagrán) son los protagonistas de una fuga trepidante que mantuvo en vilo a toda la Policía Autonómica de Cataluña durante los 33 días que resistieron acorralados en la sierra hasta su detención.

Dos presos fugitivos que, en octubre del 2001, escapan de la cárcel de Lleida con un plan diseñado durante meses, activando a todos los cuerpos de seguridad del Estado y manteniendo en alerta a la población.

La serie recrea esta fuga, inspirada en la real, poniendo el foco en el equipo de investigación de los Mossos y en los propios fugados a los que se les complica su plan y deben improvisar.

Los Mossos, un cuerpo policial recién creado, se ve cuestionado por el resto de las instituciones que cuestionan su bisoñez. Las críticas arrecian cuando la fuga se complica y el desgaste y la frustración empiezan a minar a los implicados.

En su exhaustiva investigación los Mossos van descubriendo la insólita relación que se crea entre Prieto, un criminal sin escrúpulos y Calatrava, un delincuente adicto, sensible e instruido, al que acaba protegiendo en la cárcel de los demás y hasta de sí mismo.

Una fuga en la que nos adentramos en el juego de admiración y dependencias que se ha urdido entre ellos, una relación tan intensa y pasional que provoca un desenlace inesperado.