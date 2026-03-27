Disney+ ficha por sorpresa a Carles Porta para un nuevo true crime sobre uno de los casos más inexplicables

Si hay un rostro ligado a la crónica negra de este país es Carles Porta. El escritor y periodista catalán no para de acumular proyectos en diferentes cadenas y plataformas. Al exitoso 'Crims' en TV3 se suman los true crimes que ha estrenado Movistar Plus+, sus proyectos en Atresmedia y ahora una nueva docuserie en Disney+.

Así, este miércoles, la plataforma ha anunciado la puesta en marcha de 'Abandonados', una serie documental de cuatro episodios que llegará en exclusiva a Disney+ muy pronto. La serie está escrita por Anna Punsí y dirigida por Carlos Alonso Ojea, y cuenta una historia real tan desconcertante como profundamente humana.

'Abandonados' está producida en colaboración con Luminol Media S.L. y cuenta con la producción ejecutiva de Carles Porta, Pablo Fernández Masó y Laura Rubirola Sala.

¿De qué va 'Abandonados'?

'Abandonados' está protagonizada por los tres hermanos cuyos testimonios impulsan la investigación: Elvira Moral, Ramón Moral y Ricard Moral, y se adentra en uno de los episodios más inexplicables de la crónica española reciente.

Un caso que en 1984 pasó desapercibido y que 40 años después causará mucho impacto. El 22 de abril de ese año, tres niños de 2, 4 y 6 años aparecieron abandonados en una estación de tren de la ciudad de Barcelona. No sabían explicar quiénes eran, quiénes eran sus padres, ni por qué estaban allí. Nadie los reclamó jamás. Fueron adoptados por dos pedagogos barceloneses, quienes los criaron con cariño y les dieron estabilidad. Pero 40 años después, aquellos niños convertidos en adultos quieren saber quiénes son sus padres y por qué fueron abandonados.

La serie acompaña su búsqueda a lo largo de una investigación compleja y prolongada en el tiempo en la que, además de los propios hermanos, han intervenido personas que decidieron investigar el caso por su cuenta: periodistas, investigadores independientes y ciudadanos que, movidos por la singularidad del relato, dedicaron años a rastrear archivos, seguir pistas olvidadas y tratar de recomponer una historia que parecía condenada al silencio.

A lo largo de sus cuatro episodios, mediante archivos inéditos, entrevistas, seguimiento documental y un profundo enfoque emocional, 'Abandonados' invita a adentrarse en un caso real, un relato coral, lleno de incógnitas, revelaciones y silencios que se arrastran desde hace décadas, al mismo tiempo que explora las capas más íntimas de la memoria, la identidad y la verdad.