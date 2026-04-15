El público dicta esta dividida sentencia al regreso de 'Malcolm' en Disney+ con una crítica reiterada

El pasado viernes 10 de abril, Disney+ estrenó 'Malcolm: de mal en peor', la secuela de 'Malcolm in the middle' 20 años después del final de la serie protagonizada por Frankie Muniz y Bryan Cranston.
La ficción, que fue todo un éxito mundial, y que en España emitió Antena 3 ahora regresa con este revival compuesto por cuatro episodios especiales con los que la familia Wilkerson vuelve a reunirse después de diez años desde que Malcolm decidió apartarse de todos.
La serie de comedia vuelve a reunir a Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama). Sin embargo, el reparto original cuenta con una baja de calado: la de Erik Per Sullivan, el actor que daba vida al pequeño Dewey.
No obstante, lejos de eliminar a su personaje, la ficción ha optado por sustituirle por el actor Caleb Ellsworth-Clark. Al elenco protagonista se suman Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la hermana menor de Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm).
El estreno de 'Malcolm: de mal en peor' era muy esperado tal y como demuestran sus datos de audiencia. Según recoge Deadline, el revival de cuatro episodios se ha convertido en el mejor estreno en Disney+ y Hulu en lo que llevamos de 2026 con 8,1 millones de espectadores globales en sus primeros tres días. Mientras que en Latinoamérica se ha alzado como el segundo mejor estreno de la historia de la plataforma.
Así es 'Malcolm: de mal en peor'
Tras más de una década manteniéndose alejado de su familia, Malcolm se ve obligado a regresar al caótico núcleo familiar cuando sus padres, Hal y Lois, le exigen que asista a la celebración de su 40 aniversario de bodas. Lo que parece una reunión puntual pronto se convierte en una nueva espiral de conflictos, reproches y situaciones absurdas marca de la casa, poniendo a prueba la vida adulta que Malcolm ha construido lejos de los suyos… y también su relación con su hija.
La sentencia de la audiencia al regreso de 'Malcolm'
Y como era de esperar, el estreno de 'Malcolm: de mal en peor' ha generado también mucho ruido en redes sociales. Y es que hay bastante división entre los que aplauden su regreso y los que lo cuestionan asegurando que es un aburrimiento.
Pero si hay un comentario muy repetido y por ende una crítica que está siendo bastante generalizada es el hecho de que hayan convertido a Stevie, el mejor amigo de Malcolm, en un chico gay con una familia homoparental con su hijo y su pareja después de que nunca se hubiera hecho referencia a la orientación homosexual del personaje.
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