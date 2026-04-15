El público dicta esta dividida sentencia al regreso de 'Malcolm' en Disney+ con una crítica reiterada

El pasado viernes 10 de abril, Disney+ estrenó 'Malcolm: de mal en peor', la secuela de 'Malcolm in the middle' 20 años después del final de la serie protagonizada por Frankie Muniz y Bryan Cranston.

La ficción, que fue todo un éxito mundial, y que en España emitió Antena 3 ahora regresa con este revival compuesto por cuatro episodios especiales con los que la familia Wilkerson vuelve a reunirse después de diez años desde que Malcolm decidió apartarse de todos.

La serie de comedia vuelve a reunir a Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama). Sin embargo, el reparto original cuenta con una baja de calado: la de Erik Per Sullivan, el actor que daba vida al pequeño Dewey.

No obstante, lejos de eliminar a su personaje, la ficción ha optado por sustituirle por el actor Caleb Ellsworth-Clark. Al elenco protagonista se suman Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la hermana menor de Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm).

El estreno de 'Malcolm: de mal en peor' era muy esperado tal y como demuestran sus datos de audiencia. Según recoge Deadline, el revival de cuatro episodios se ha convertido en el mejor estreno en Disney+ y Hulu en lo que llevamos de 2026 con 8,1 millones de espectadores globales en sus primeros tres días. Mientras que en Latinoamérica se ha alzado como el segundo mejor estreno de la historia de la plataforma.

El revival de Malcolm está siendo un éxito rotundo para Disney+.



Con 8.1 millones de vistas en sus primeros 3 días, se convierte en el mejor estreno del año hasta ahora para la plataforma. En Latinoamérica, es el segundo estreno más grande de la historia de Disney+, solo por… pic.twitter.com/w5tOIP8H2g — Miguel Araiza (@miguelaraizac) April 13, 2026

Así es 'Malcolm: de mal en peor'

Tras más de una década manteniéndose alejado de su familia, Malcolm se ve obligado a regresar al caótico núcleo familiar cuando sus padres, Hal y Lois, le exigen que asista a la celebración de su 40 aniversario de bodas. Lo que parece una reunión puntual pronto se convierte en una nueva espiral de conflictos, reproches y situaciones absurdas marca de la casa, poniendo a prueba la vida adulta que Malcolm ha construido lejos de los suyos… y también su relación con su hija.

La sentencia de la audiencia al regreso de 'Malcolm'

Y como era de esperar, el estreno de 'Malcolm: de mal en peor' ha generado también mucho ruido en redes sociales. Y es que hay bastante división entre los que aplauden su regreso y los que lo cuestionan asegurando que es un aburrimiento.

Pero si hay un comentario muy repetido y por ende una crítica que está siendo bastante generalizada es el hecho de que hayan convertido a Stevie, el mejor amigo de Malcolm, en un chico gay con una familia homoparental con su hijo y su pareja después de que nunca se hubiera hecho referencia a la orientación homosexual del personaje.

Malcolm regresó y el problema no es la inclusión. El problema es cuando el guion deja de ser comedia caótica familiar y se siente como checklist moderno. La serie original era brutalmente honesta y por eso funcionaba. Es lo que extrañamos.#Malcolm #MalcolmInTheMiddle #DisneyPlus pic.twitter.com/4WjVUHHOK7 — Saggitts (@Saggitts) April 14, 2026

#Malcolm rien n'a changé.

Et c'est bien dommage. Le retour titille notre nostalgie sans aucun scrupule. Mais sans intelligence ni scénario.

Là où #Scrubs fait un retour brillant et intelligent, malcolm déçoit.

Ça fait un sur deux. 😉 — Mat (@GeeKroniques) April 11, 2026

Je ne m’attendais à rien, et je suis quand même déçu. Dewey sans Dewey, des VF différentes, des scènes plates qui sont là pour meubler … pas certain que ce reboot valait le coup. #Malcolm pic.twitter.com/Iauul9WwMZ — plyon (@leplyon) April 10, 2026

#Malcolm fue mas la nostalgia de verlos, por que la serie le falto algo para ser buena. — ɐʇıʇǝloıʌ (@violeenta) April 13, 2026

Ya he visto #Malcolm: de mal en peor y, sinceramente, es un aburrimiento total. No tiene, ni de lejos, la gracia y chispa de la serie original. Se ha perdido completamente su esencia. — Cheerios (@J36130119) April 11, 2026

Aquí el problema es que Steve siempre anduvo atrás de las chicas, incluso se fue con Reese en una balsa improvisada a buscar porristas, le bajo una novia a Malcolm

Si hubiera sido Lloyd o Dabney que esos sí se veía que actuaban como putos, no hubiera quejas.

Es inclusión forzada. — ¿Qué me preocupa? (@nosetratanada) April 12, 2026

Creo que la nueva temporada de #MalcolmElDeEnMedio pues es medio MEH!



No me desagradó del todo pero mmm no se… fueron suficientes 4 caps. — Jaime (@blackjim7) April 12, 2026

lo unico malo es lo plastico que se sienten los escenarios, a comparación con lo vivos que se sentian antes ya que en la serie antigua SI daba la sensación de que en la casa vivia gente y hacian cosas cotidianas por el desorden, ahora se nota que es un set de grabación #malcolm pic.twitter.com/lbEGqJQrAv — pinguicris (@pinguicris) April 10, 2026

Empecé a ver #Malcolm y básicamente arruinaron a dos personajes. ¿Que necesidad?

Sorry… pic.twitter.com/6oMyctvDai — Abii Sykes (@abiilike) April 13, 2026

No sé si fue por que andaba ebrio pero a mí sí me dio risa los 4 episodios nuevos de #Malcolm si le quitas la inclusión forzada te diviertes mucho — Carlos Hurtado (@Carlos_hache69) April 11, 2026

Dewey es una verga en la música, Reesee sigue siendo un hijo de puta sin conciencia, Francis sigue traumado con Lois y Malcolm es inmamable.



La nueva serie de #Malcolm no podía ser mejor. Stevie gay es un detalle menor comparado con lo bien que lo demás está hecho. 😩👌🏼 — el Doc Luna (@_DoctorLuna_) April 10, 2026