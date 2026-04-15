'Valle Salvaje', avance capítulo del jueves 16 de abril en TVE: Luisa es expulsada del valle y se despide

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Atanasio le cuenta a Martín que Matilde está embarazada después de que él le confiese que la vida en el valle se le está haciendo un poco tediosa, pero su hermana le pide prudencia… El miedo parece asediar a la muchacha

Alejo le confiesa a Bárbara que está convencido de que Enriqueta le ha pedido a Braulio que descubra quién es el asesino de su padre justo cuando su tía les pilla hablando de ella y de su hijo.

Luisa le pide desesperada a Mercedes que por favor no le separen de su hijo Evaristo y le permita seguir en la Casa Pequeña. Pero Mercedes está convencida de que la mujer necesita ir a un sanatorio para olvidarse de su obsesión por el robo del bebé de Adriana.

Por otro lado, Enriqueta pone al corriente a Mercedes de que Victoria y Dámaso se fueron juntos en la calesa al viaje que tenía que hacer él a Ribaestrecha dejándola descolocada. Mientras, don Hernando recomienda a José Luis de que deje de pensar en el pasado porque le esperan cosas estupendas en el futuro más cercano.

Luisa acude al pueblo con su hermana Pepa e insiste en que ha buscado a Aurora, la partera que tenía que haber asistido a Adriana en su parto, pero que nadie sabe de su paradero. Justo entonces ve a alguien que le resulta familiar. Paralelamente, Pedrito se despide de Luisa antes de que se marche del Valle.

Don Hernando y José Luis en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le preguntaba a José Luis que si haría las cosas de manera diferente si pudiera volver hacia atrás en el tiempo y si se habría casado con ella.

Luisa le dejaba claro a Alejo que Evaristo es lo único que tiene en la vida y lo único por lo que le merece la pena luchar y él le cuestionaba asegurando que no está comportándose como alguien razonable.

Matilde le decía a Mercedes que no está claro si está embarazada o no y que tiene que tomar lo que le ha mandado Benigna hasta saber si está en cinta o no. Por su parte, Pedrito se mostraba preocupado con Bárbara porque ha cometido un error y le vuelve a insistir a Rafael que tenga cuidado porque don Hernando le da miedo.

Mercedes le pedía a Dámaso poder acompañarle en su viaje mientras Atanasio amenazaba a Matilde con ir a por ella como le siga haciendo daño a Matilde y que no se detendrá ante nada ni nadie. Y Francisco le decía a Martín que está cansado de su actitud y de sus reproches.

Mercedes insistía a Luisa con que no está bien y necesita ayuda y que tiene que dejar Valle Salvaje y que no les ha dejado otra opción después del maltrato al que está sometiendo a Alejo. Por su parte, Rafael se encaraba con José Luis dejándole claro que María está por encima de las tierras, del ducado y por encima de si mismo.

Victoria y Dámaso se marchaban del Valle sin saber cuál será su fatal destino mientras don Hernando le decía a José Luis que no sufra por la desaparición de su esposa porque con su muerte volverá a ser amo de su existencia y que él llevará las riendas de todo, aunque parece que José Luis no está del todo convencido con el plan de asesinar a su mujer y a su primer marido.