En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le pregunta a José Luis que si haría las cosas de manera diferente si pudiera volver hacia atrás en el tiempo y si se habría casado con ella.

Luisa le deja claro a Alejo que Evaristo es lo único que tiene en la vida y lo único por lo que le merece la pena luchar y él le cuestiona asegurando que no está comportándose como alguien razonable.

Matilde le dice a Mercedes que no está claro si está embarazada o no y que tiene que tomar lo que le ha mandado Benigna hasta saber si está en cinta o no. Por su parte, Pedrito se muestra preocupado con Bárbara porque ha cometido un error y le vuelve a insistir a Rafael que tenga cuidado porque don Hernando le da miedo.

Mercedes le pide a Dámaso poder acompañarle en su viaje mientras Atanasio amenaza a Matilde con ir a por ella como le siga haciendo daño a Matilde y que no se detendrá ante nada ni nadie. Y Francisco le dice a Martín que está cansado de su actitud y de sus reproches.

Mercedes insiste a Luisa con que no está bien y necesita ayuda y que debe dejar Valle Salvaje y que no les ha dejado otra opción. Por su parte, Rafael se encara con José Luis dejándole claro que María está por encima de las tierras, del ducado y por encima de si mismo.

Victoria y Dámaso se marchan del Valle sin saber cuál será su fatal destino mientras don Hernando le dice a José Luis que no sufra por la desaparición de su esposa porque con su muerte volverá a ser amo de su existencia y que él llevará las riendas de todo, aunque parece que José Luis no está del todo convencido con el plan de asesinar a su mujer y a su primer marido.

Alejo y Luisa en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria advertía a Dámaso de que tienen que actuar rápido si quieren acabar con José Luis y que no sirve de nada con intentar anegar sus tierras y que lo que deberían hacer es prenderla fuego. Pero él le sorprendía al decir que no van a hacer ni una cosa ni la otra.

Alejo seguía muy preocupado por la situación de Luisa y Mercedes no dudaba en preguntarle si él cree que lo mejor para la doncella es que se aparte de Valle Salvaje durante una temporada para que deje de pensar en Adriana y en su bebé.

Paralelamente, Pura también le mostraba a Petra su miedo a que descubran su gran secreto sobre el bebé que dio a luz Adriana y le proponía una idea para solucionar de una vez por todas el problema y evitar que Luisa siga sospechando de ellas. Después, Luisa le prohibía a Alejo tocar a su hijo Evaristo.

Por su parte, Pedrito hablaba con Rafael y le confesaba que tiene miedo a que se lleven a María después de la conversación que escuchó a José Luis y don Hernando sobre su sobrina. Mientras Benigna dejaba caer a Matilde que podría haberse inventado los síntomas de su embarazo.

Braulio se quedaba en shock al ver a Evaristo. Mientras, su madre Enriqueta le pedía que se convierta en la mano derecha de Rafael pues nunca antes han estado tan cerca de vivir como se merecen y de descubrir quién es el asesino de su padre.

José Luis informaba a don Hernando de que está llevando a cabo su plan para acabar de una vez por todas con Victoria y Dámaso después de haber convencido a su mujer de que acompañe al hombre a Ribaestrecha para reunirse con unos comerciantes.