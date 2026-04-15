La explicación de Alba Carrillo ante las quejas de la audiencia de TEN a 'El sótano club': "Decidimos que se emitiera"

'El sótano club', el nuevo magacín de humor que ha recogido el testigo de 'No somos nadie' en las tardes de TEN arrancó sus emisiones este lunes y Alba Carrillo ya se ha enfrentado a su primera polémica en redes como presentadora. La modelo se ha visto obligada a tomar sus redes sociales para contestar a las críticas recibidas durante la segunda emisión del programa, aclarando el motivo por el que la emisión de este martes fue grabada, y no en directo como su debut.

La segunda cita con la audiencia del formato producido por Dollhouse ha causado todo un revuelo en redes, pues muchos espectadores no tardaron en darse cuenta de que tanto la presentadora como su compañero de plató Carlos Peguer estaban vestidos como en las imágenes promocionales del programa para TEN. "El programa de hoy no es directo, es grabado. Madre, mía cómo nos toman el pelo...", escribió un espectador en X al percatarse de que se trataba de un falso directo.

‼️ El programa de hoy NO es en directo, es GRABADO



Madre mía como nos toman el pelo… #ElSótano14A pic.twitter.com/esdBJbvsgg — El Salvamista Cotilla ✨ (@elfrikidelatv_) April 14, 2026

Alba Carrillo aclara el verdadero motivo tras el falso directo de 'El sótano club' de este martes que tanta polémica ha generado

Y ante el aluvión de críticas que 'El sótano club' ha recibido por "engañar" a la audiencia tras una primera emisión en directo, Alba Carrillo ha utilizado sus redes sociales para dirigirse a la desencantada audiencia. "Nosotros teníamos grabado un piloto y decidimos que se emitiera el martes porque yo tenía otra cosa firmada de antes, tenía otro trabajo y no podía cambiarlo", ha explicado la presentadora en sus historias de Instagram para justificar la emisión enlatada.

Con "piloto" la presentadora hace referencia a la emisión que a menudo se graba a modo de prueba para entregar a la cadena a la espera de saber si el proyecto verá la luz o no. Sin embargo, la ex modelo ha lanzado una firme promesa a los espectadores de 'El sótano club' de cara a sus futuras emisiones. "Yo voy a estar todos los días en riguroso directo con vosotros en TEN", ha asegurado la comunicadora, reduciendo el falso directo de este martes a un caso aislado.

Justo después, Alba Carrillo anunciaba a sus seguidores que este miércoles saldría de plató por primera vez para dar rienda suelta a sus dotes de reportera, arrancando el programa desde la calle, concretamente desde el centro de Madrid en busca de Harry Styles. Sin duda, toda una oportunidad para extender el recién estrenado espacio a pie de calle y conectar con la audiencia desde un tono más desenfadado tras el incidente.

Que la emisión de este martes fuese grabada explica también la presencia de Carlos Peguer en plató, pues como explicó el conductor de 'La pija y la quinqui' ante los medios, él solo acudirá al espacio de TEN durante la entrega de los viernes para tomar el relevo de Carrillo durante su día de descanso. Cabe destacar que la nueva apuesta de la cadena vivió un discreto estreno este lunes firmando un 0.9% de share, sin elevar la media de la cadena.