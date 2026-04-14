Afilada crítica del público de TEN ante lo captado en el segundo día de 'El sótano club' con Alba Carrillo

Este lunes, TEN estrenaba 'El sótano club', su nuevo magacín para las tardes con Alba Carrillo como presentadora y con el que la cadena temática de la TDT pretende recuperar su apuesta por la programación propia tras la cancelación de 'No somos nadie' el 30 de enero.

Este nuevo formato producido por Dollhouse ('La pija y la quinqui') no arrancó con buen pie pues apenas anotó un 0,9% de cuota de pantalla y 69.000 espectadores en sus cuatro horas de duración. Una cifra por debajo de lo que anotaban las reposiciones de 'Caso cerrado' y también de las cifras habituales de 'No somos nadie' que se movía entre el 1 y el 1,5% de audiencia.

Nada más arrancar el programa de este martes, Alba Carrillo hacía referencia a la audiencia de 'El sótano club' sacando pecho de sus datos y contestando a sus 'haters'. "Ayer lo petamos, para drama de nuestros enemigos y alegría de nuestros amigos, que sois muchos y estáis ahí", comentaba la presentadora.

Sin embargo, son muchos los usuarios que se han percatado de un detalle con respecto al programa de este martes de 'El sótano club' y que demuestra que se trata de un espacio grabado anteriormente. Y es que tanto Alba Carrillo como Carlos Peguer, que este martes se ha estrenado como colaborador antes de ser presentador sustituto el viernes, llevan la ropa de las fotos oficiales que compartió TEN hace unos días y que posteriormente eliminó de sus redes.

Con ello, varios espectadores han apuntado en la red social X a que TEN ha emitido este martes el programa piloto que grabó 'El sótano club' hace unos días. Algo que cuadra pues los contenidos que se han abordado en el programa de este martes eran atemporales como era el confesionario de Rosalía en su última gira de conciertos o las infidelidades y el duelo por una ruptura.

Asimismo, Marta Riesco, que este lunes estuvo como colaboradora invitada también ha confirmado que este miércoles volverá al programa y que la entrega de este martes sería grabada.

El programa de mañana SI será en directo



Marta riesco estará desde las 15;45 💃 #ElSótano14A pic.twitter.com/wEW1bywejj — アーロン❤️‍🩹 (@aaronferreroo_) April 14, 2026

‼️ El programa de hoy NO es en directo, es GRABADO



Madre mía como nos toman el pelo… #ElSótano14A pic.twitter.com/esdBJbvsgg — El Salvamista Cotilla ✨ (@elfrikidelatv_) April 14, 2026

¿Hoy no es en directo? #ElSótano14A

Es verdad que llevan el mismo look que en las fotos oficiales pic.twitter.com/oL7yBz6mWu — Lázaro  (@Eurolazaro) April 14, 2026

Huele a programa grabado. El mismo vestuario que en las fotos oficiales de hace días. Las cosas que pusieron ayer en las estanterías los colaboradores hoy no están, ninguna mención a las críticas de ayer ni al confesionario de Yolanda Ramos

Esto no es directo 😂 #elsotano14a — Óscar Repo (@OscarRepo) April 14, 2026

No entiendo la necesidad de ayer hacer un programa en directo (cuando entraron al bar tenían puesto TEN y salían ellos)



Y hoy hacer un programa grabado, luce fatal todo… así no dan ganas de ver un programa, encima tramas súper aburridas #ElSótano14A — アーロン❤️‍🩹 (@aaronferreroo_) April 14, 2026

Dos tuits que hacen para promocionar el programa y la cagan. Suben la foto con Alba y Carlos con la misma ropa que llevan hoy. 🤦🏻‍♀️

Quiero pensar que hicieron un programa piloto y nos lo ponen hoy. #ElSótano14A — Lucía (@luciamiru) April 14, 2026

estaria bien saber a que hora graban #ElSótano14A, que es un falso directo lo sabe hasta perro sanxe que esta en china xD tambien lo de hablar TODOS juntos tapandose me pone nervioso, GALLINERO CALLENSE Y RESPETEN TURNOS — Luis  (@Luis_Valencia30) April 14, 2026

#ElSótano14A pur la verdad me da igual que sea grabado,aun así es lo mejor de esta franja horaria...se tenía que decir 🥰 — Monica Veiga (@MonicaVei47030) April 14, 2026

Pues enhorabuena por el 0,7% de share de mañana…



No se puede hacer un programa grabado porque entonces NO se escucha a la audiencia #ElSótano14A — アーロン❤️‍🩹 (@aaronferreroo_) April 14, 2026

Pues sí que empiezan pronto tomando el pelo al público... 😅🥴 #ElSótano14A https://t.co/G4BwaiS3dQ — M. (@Manuctp1) April 14, 2026

porque hoy es el programa piloto? no entiendo nada #ElSótano14A — tiny 🪷 (@tinyy_mp3) April 14, 2026