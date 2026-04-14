Afilada crítica del público de TEN ante lo captado en el segundo día de 'El sótano club' con Alba Carrillo

Este lunes, TEN estrenaba 'El sótano club', su nuevo magacín para las tardes con Alba Carrillo como presentadora y con el que la cadena temática de la TDT pretende recuperar su apuesta por la programación propia tras la cancelación de 'No somos nadie' el 30 de enero.
Este nuevo formato producido por Dollhouse ('La pija y la quinqui') no arrancó con buen pie pues apenas anotó un 0,9% de cuota de pantalla y 69.000 espectadores en sus cuatro horas de duración. Una cifra por debajo de lo que anotaban las reposiciones de 'Caso cerrado' y también de las cifras habituales de 'No somos nadie' que se movía entre el 1 y el 1,5% de audiencia.
Nada más arrancar el programa de este martes, Alba Carrillo hacía referencia a la audiencia de 'El sótano club' sacando pecho de sus datos y contestando a sus 'haters'. "Ayer lo petamos, para drama de nuestros enemigos y alegría de nuestros amigos, que sois muchos y estáis ahí", comentaba la presentadora.
Sin embargo, son muchos los usuarios que se han percatado de un detalle con respecto al programa de este martes de 'El sótano club' y que demuestra que se trata de un espacio grabado anteriormente. Y es que tanto Alba Carrillo como Carlos Peguer, que este martes se ha estrenado como colaborador antes de ser presentador sustituto el viernes, llevan la ropa de las fotos oficiales que compartió TEN hace unos días y que posteriormente eliminó de sus redes.
Con ello, varios espectadores han apuntado en la red social X a que TEN ha emitido este martes el programa piloto que grabó 'El sótano club' hace unos días. Algo que cuadra pues los contenidos que se han abordado en el programa de este martes eran atemporales como era el confesionario de Rosalía en su última gira de conciertos o las infidelidades y el duelo por una ruptura.
Asimismo, Marta Riesco, que este lunes estuvo como colaboradora invitada también ha confirmado que este miércoles volverá al programa y que la entrega de este martes sería grabada.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.