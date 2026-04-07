Confirmado por TEN: Confía su tarde a 'El sótano club' con Alba Carrillo y Carlos Peguer, como relevo del universo 'Sálvame'

Ya es oficial. Después de la cancelación de 'No somos nadie' a finales de enero, TEN se quedó huérfana en sus tardes sin programación en directo. Pero a partir del próximo lunes 13 de abril eso va a cambiar con el estreno de 'El sótano club', su nueva apuesta para relanzar las tardes con Alba Carrillo como presentadora.

Tras lo avanzado por Marta Riesco en sus redes sociales, TEN ha confirmado este martes la puesta en marcha de un nuevo magacín que contará con la colaboradora de 'D Corazón' en TVE como cara titular junto a Carlos Peguer ('La pija y la quinqui') como copresentador.

'El sótano club' se emitirá de lunes a viernes a partir de las 15:45 horas con el objetivo de entretener durante cuatro horas en directo. Este nuevo espacio llega con la intención de repasar los principales temas de actualidad con humor así como de las últimas tendencias en redes sociales.

El programa integrará contenidos de lo más variados: desde tendencias virales y gossip hasta moda, alfombras rojas, estrenos o lanzamientos culturales. Y para ello contará con colaboradores procedentes del entorno digital, que tendrán secciones propias dentro del espacio y que darán una mirada actual a todos los contenidos.

'El Sótano club' ofrecerá cada día 240 minutos de entretenimiento en una mesa donde los colaboradores y la gente de la calle serán una parte muy importante del programa. También emitirán entrevistas a los protagonistas del día y periodismo de calle para conocer distintas historias.

Esta nueva apuesta de TEN con Alba Carrillo y Carlos Peguer como presentadores estará producida por Dollhouse, una productora experta en crear formatos de entretenimiento para diferentes plataformas como 'Yu, no te pierdas nada' o 'La pija y la quinqui' y 'Cuerpos especiales'.

Con 'El sótano club', TEN busca ocupar el vacío que dejó la cancelación de 'No somos nadie' y que anteriormente también ocuparon 'Tentáculos' y 'Ni que fuéramos' llevando a la cadena a anotar sus mejores datos en la tarde.