Alba Carrillo salta de TVE a TEN como presentadora de su nuevo magacín tras el fin de 'No somos nadie'

Dos meses después de que el universo 'Sálvame' se disolviese de forma definitiva con la cancelación de 'No somos nadie', TEN ya tiene sustituto para la oferta de sus tardes. Tal y como ha avanzado en exclusiva Marta Riesco, reportera del extinto magacín de LA OSA Producciones, Alba Carrillo dará el salto como presentadora en un nuevo magacín de humor producido por DollHouse que se emitirá de lunes a viernes.

A golpe de 'Riesxclusiva', poco después de colarse en todos los medios con sus imágenes inéditas de la reina Letizia y sus hijas disfrutando del concierto de Rosalía en Madrid, Marta Riesco ha vuelto a tomar sus redes para ofrecer otro bombazo informativo, en este caso destapando los planes de TEN meses después de abandonar la televisión en directo con el fin de 'No somos nadie'.

Tal y como ha confirmado a través de un vídeo en Instagram, Alba Carrillo ha sido la elegida por la cadena para tomar el relevo de María Patiño y los rostros de 'Sálvame', que habían ocupado las tardes de TEN durante casi dos años tras su llegada en mayo de 2024. En este caso, este nuevo formato se alejará del legado de crónica social y sucesos que dejó 'Ni que fuéramos', 'Tentáculos' y 'No somos nadie' para apostar por el humor.

Alba Carillo tomará el hueco de 'No somos nadie' en las tardes de TEN con nuevo magacín de humor

Producido por DollHouse, sello encargado de producir espacios como 'Cuerpos especiales', 'La pija y la quinqui' o ' La script', se trata de un programa en forma de magacín con el humor muy presente. Tanto que, tal y como adelanta Riesco, la presentadora estará acompañada de algunos de los "mejores cómicos de este país" como colaboradores.

"Tiene tan buena pinta que hasta yo he postulado, no os digo más", ha confesado la que fue reportera de 'No somos nadie' y el resto de espacios de LA OSA Producciones en la cadena. "Enhorabuena Alba, me parece una oportunidad increíble y enhorabuena a todo el equipo que va a formar parte de este programa. Deseando que comience y deseando veros", terminaba señalando Marta Riesco, lanzando un mensaje de apoyo a Alba Carrillo.

‼️💣 BOMBAZO



Según una exclusiva de Marta Riesco, TEN ya prepara el sustituto de #NoSomosNadie, un magazine de humor de lunes a viernes presentado por Alba Carrillo. Se estrenará en breve pic.twitter.com/asfa4GtrnG — El Salvamista Cotilla ✨ (@elfrikidelatv_) April 6, 2026

A su vez, la periodista ha adelantado que el estreno de este nuevo proyecto cuyo título se desconoce por el momento ocurrirá "en breves". Una información que El Confidencial ha corroborado, fechando el gran estreno de Carrillo como presentadora en las tardes de TEN para la semana que viene.

Más allá de 'Pasa sin llamar', formato de La 2 que condujo junto a Mariona Casas, Inés Hernand y Carmina Barrios, se trata del primer proyecto en el que la modelo afronta el rol de maestra de ceremonias en solitario. Durante los últimos años, Alba Carrillo se ha consolidado como una colaboradora habitual en TVE, pasando por 'Mañaneros', 'La familia de la tele' y 'D Corazón', donde continúa colaborando además de haber participado en otros realities de la casa.