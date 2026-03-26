Alba Carrillo causa revuelo con su crítica al adiós de Alejandra Rubio a Telecinco y mira con lupa su "incoherencia"

Alba Carillo se ha pronunciado sin medias tintas sobre la retirada televisiva de Alejandra Rubio tras anunciar su segundo embarazo a golpe de exclusiva en 'De viernes'. La colaboradora de 'D Corazón' ha opinado durante un encuentro con los medios sobre la determinación de la joven, desvelando el mensaje que le llegó a enviar a raíz de lo que dijo sobre ella durante un programa.

"El otro día me escribió para decirme 'qué te pasa conmigo'. Y le dije, 'no me llames al orden porque cada uno tiene que opinar lo que quiera", ha comenzado explicando la ex de Feliciano López ante los micrófonos de Europa Press durante un encuentro con los medios. "Estoy muy contenta por su segundo hijo pero hay que ser coherentes. No podemos estar dedicándonos a esto y criticándolo", añadía entonces, lanzando un dardo a la antigua colaboradora de 'Vamos a ver'.

Alba Carrillo sentencia la retirada de Alejandra Rubio de la televisión y destapa su encontronazo: "No hay que mirar por encima del hombro"

Y es que, tras anunciar que espera su segundo hijo junto a Carlo Costanzia en 'De Viernes', la joven anunció su retirada a principios de semana al verse abrumada por las críticas. "La prioridad es que ella esté bien y su bebé y el otro que ya tiene, lo demás es secundario, sobre todo que hayas hecho un 'De Viernes', tiene huchita...", ha criticado Alba Carrillo, señalando cómo su desvinculación del mundo del corazón llega tras cobrar un generoso cheque de Mediaset a costa de su vida privada.

Alba Carrillo habla sobre la retirada de Alejandra Rubio de la television.



Alba Carrillo: esto es la consecuencia de vender tu vida pic.twitter.com/QVzQUkfe3m — Luisito Analista 👀 (@luisitosmc) March 26, 2026

"Es verdad, es que si no tuviese hucha, yo a veces he tenido que ir a currar porque no me quedaba más remedio y tenía que pagar mis cosas", ha insistido la colaboradora habitual de RTVE. "Yo creo que lo que no entiende es que la crítica no es porque venda lo que quiera, porque no está mal venderlo, la crítica es por la incoherencia de decir que no pertenece a esto, no pasa nada, no hay que mirar por encima del hombro a nadie", ha explicado entonces.

Así, Alba Carrillo no ha dudado en afear los últimos pronunciamientos de Carlo Costanzia en redes para defender a su pareja. "Es que de verdad, cada vez que intentan defenderse se echan una mano pero al cuello, creo que deben de verdad tomarse un respiro, porque lo están gestionando fatal. Tú no puedes ir a eso y luego criticar, nadie le está haciendo nada a tu mujer chico, pero sabes que si vas a esto luego se va a hablar", ha lamentado la ex modelo.

"Es la consecuencia de que tú decidas contar tus cosas y no pasa nada, nadie quiere haceros daño, nadie va contra vosotros... El falso feminismo, no sé qué. No chico, aquí no hay caza de brujas", sentenciaba la antigua colaboradora de Mediaset, muy crítica con la actitud que la pareja ha tomado tras más de un año beneficiándose de hacerse eco de su vida privada en los platós de Telecinco.

A su vez, ha desvelado qué contestó a Alejandra Rubio tras recibir su queja. "Le dije que no me pasaba nada con ella personal y lo primero que le mandaba un beso enorme por su embarazo pero le dije 'eres una tía inteligente, no vayas a contracorriente, si no pasa nada. Tú puedes hacer lo que te da la gana, no des tantas explicaciones y no luches contra lo que estás jugando'", ha subrayado Alba Carrillo.

"Yo creo que volverá, te lo digo por experiencia propia. Luego los niños tienen que ir al cole, hay que pagar la luz, los coches... Todos decimos 'a tomar por saco' pero o eres rentista, o de buena familia...", vaticina la colaboradora de 'D Corazón', asegurando al igual que Gema López en 'Espejo Público' que su regreso a la televisión llegará tarde o temprano cuando no pueda sostener su elevado estilo de vida.

Al mencionar la publicación de su primera novela, Alba Carrillo ha manifestado su esperanza de que la hija de Terelu Campos pueda vivir de su nueva faceta de escritora. "Ojalá, me encantaría que se haga millonaria y entonces ya no vuelva a la televisión. Pero muchas veces hay que volver porque hay que pagar", ha lamentado la televisiva.