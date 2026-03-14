Alba Carrillo alza la voz en RTVE y deja claro por qué no hay que ver a Nacho Abad tras lo visto con Sarah Santaolalla

Si ha habido una polémica esta semana que ha dado mucho que hablar ha sido la encerrona de 'En boca de todos' a Sarah Santaolalla por parte de Antonio Naranjo y que acabó con la salida definitiva de la tertuliana del programa de Nacho Abad. Una de las que no ha tenido reparos en pronunciarse ha sido Alba Carrillo.

La colaboradora de 'D Corazón' en TVE ha visitado esta semana 'Menudo cuadro', el podcast que conducen Carlota Corredera, David Andujar y David Insua en RTVE Play y no ha dudado en mostrarse de parte de Sarah Santaolalla al dejar claro por qué dejó de ver ella 'Código 10' en Cuatro.

"¿Qué te parece todo el acoso digital y todo el hate que llega a través de redes y no solamente digital como estamos viendo estos días con Sarah Santaolalla?", le preguntaba Carlota Corredera. "Desde que la persigan a su puesto de trabajo y a la puerta de su casa y que el otro día abandonase el plató de 'En boca de todos' porque se sintió acosada y cuestionada por un compañero de mesa y por el presentador, ¿cómo ves lo que está viviendo Sarah?", le cuestionaba le presentadora.

"Me parece terrible y más de periodistas. Que censuren la libertad de expresión compañeros me parece todavía más grave que la gente de la calle. Luego ves a ciertos compañeros que han sido denunciados por agresiones y piensas qué tipo de persona está juzgando a esta mujer. Pues ha hecho muy bien, hay ciertos programas a los que no hay que ir", comentaba de primeras Alba Carrillo.

Alba Carrillo, rotunda contra Nacho Abad: "Lo ha politizado todo"

Además, Alba Carrillo dejaba claro que "Nacho Abad a mí me gustaba en su momento y ahora no lo puedo ver". "Y me gustaba 'Código 10' porque yo he estudiado criminología y es verdad que algo me gustaba. Pero ahora no lo puedo ver ni voy a ver nada que tenga que ver con Nacho Abad porque lo ha politizado todo y están mandado mensajes que no son verdad y que son unos tendenciosos", sentenciaba.

Tras ello, Alba se dirigía directamente a Sarah Santaolalla. "Que no tenga miedo, ella tiene que seguir siendo la persona que es, mandando los mensajes que quiera mandar aunque no le gusten a nadie. Las cosas que dice son para mí coherentísimas", añadía.

"¿Crees que su físico también juega en contra?", le repreguntaba Carlota. "Ah bueno la barbaridad que dijo esa periodista de mitad no sé qué y no sé cuantos y encima de una mujer. ¿Qué pasa que yo no puedo vestir como me de la gana y tener pensamiento propio? ¿Por qué hay gente se sienta agredida porque uno tenga un pensamiento diferente o vista diferente? ¿Por qué te agrede el diferente?", terminaba diciendo la colaboradora.