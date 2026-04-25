'Malas Lenguas Noche': Lista completa de colaboradores del nuevo programa de Jesús Cintora en TVE

'Malas lenguas' confirma su gran éxito en TVE con su salto a la noche de los sábados de La 2 desde este sábado 25 de abril a partir de las 22:00 horas con Jesús Cintora para enfrentarse con 'La Sexta Xplica' en La Sexta así como el estreno de 'Una fiesta de muerte' en Antena 3 y a la última semifinal de 'Got Talent' en Telecinco y el cine de Cuatro.

El magacín, que nació hace un año con el firme compromiso de combatir los bulos y la desinformación, se ha consolidado como una de las ofertas de actualidad más vistas de la televisión; con una cuota media en marzo del 11,3% en La 1 y de un 7,3% en el caso de La 2.

Para celebrar este éxito y su primer aniversario, TVE apuesta por 'Malas Lenguas Noche' y lo lleva al prime time de los sábados en La 2 en un nuevo intento por un formato de actualidad tras los fallidos intentos con 'Mañaneros 360' en junio del año pasado y con el especial 'Directo a la gente' de 'Directo al grano' el pasado mes de enero en el que el propio Jesús Cintora ejerció de copresentador junto a Marta Flich y Gonzalo Miró.

Esta nueva ventana apostará por un análisis más reposado, con mayor profundidad en los temas, reportajes exclusivos, entrevistas en plató y mesas de debate. El programa incorporará nuevos colaboradores, un grafismo adaptado y un plató renovado para esta edición nocturna con Realidad Aumentada, con el sello personal de Jesús Cintora.

El equipo de 'Malas Lenguas Noche' contará con rostros tan reconocidos por la audiencia y que ya forman parte del equipo habitual del programa producido por Big Bang Media y La Osa Producciones como son Ernesto Ekaizer, Jesús Maraña, Javier Aroca, Sarah Santaolalla, Joaquín Moeckel, Esther Palomera, José Trigueros, José Miguel Villaroya, Ana Cabanillas y Antón Losada.

A ellos se sumarán además algunas caras nuevas como la periodista Paloma Esteban así como Gonzalo Miró, que compaginará su labor como presentador de 'Directo al grano' y retoma así su papel de colaborador en TVE.