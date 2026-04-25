'La Sexta Xplica' se refuerza con tres apuestas seguras para plantar cara al estreno de 'Malas Lenguas Noche' en TVE

Desde este sábado, 'La Sexta Xplica' tendrá un nuevo rival que promete quitarle parte de la tarta por la audiencia. Y es que TVE estrena 'Malas Lenguas Noche', la versión nocturna y semanal de 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora en el prime time de La 2.

Hay que recordar que no es la primera vez que TVE intenta competir con 'La Sexta Xplica' con un programa de actualidad pues en junio de 2025 ya emitió dos especiales de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González o Miriam Moreno aprovechando diferentes asuntos de última hora.

Unos intentos por llevar el éxito del formato matinal a la noche de los sábados en La 1 que fueron un gran fiasco pues el primer especial marcó un 7% y 556.000 espectadores frente al gran 9,7% y 709.000 espectadores que obtuvo 'La Sexta Xplica'. Una semana después, '360' bajó a un pobre 5,4% y 356.000 seguidores frente al 8,3% y 604.000 espectadores que anotó el programa presentado por José Yélamo.

Ahora, diez meses después, TVE vuelve a probar suerte aunque en esta ocasión lo hará en la noche de La 2 y con 'Malas lenguas' como apuesta con un Jesús Cintora que también vuelve al prime time después del experimento de 'Directo a la gente' junto a Gonzalo Miró y Marta Flich el pasado 9 de enero en el prime time del viernes de La 1.

Los dos invitados y el debate de 'La Sexta Xplica' como armas frente a Cintora

Y para contrarrestar al estreno de 'Malas Lenguas Noche' en La 2, 'La Sexta Xplica' se ha rearmado con dos entrevistas muy especiales a dos rostros de Atresmedia y un debate que dará mucho que hablar después del desencuentro vivido hace ocho días con Jon Echevarría (PP) como protagonista.

Así, este sábado a partir de las 21:45 horas, José Yélamo entrevistará en 'La Sexta Xplica' a El Gran Wyoming, con quién analizará toda la actualidad sobre el juicio de la Kitchen y las declaraciones de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal así como la última hora de la guerra en Irán.

Otro que también analizará toda la actualidad de la semana será Aimar Bretos, que debuta en un plató de La Sexta y que hará además promoción de su nuevo programa, 'La Noche de Aimar', que llegará el próximo miércoles 29 de abril a partir de las 23:00 horas con José Sacristán y Juan Diego Botto como invitados.

Por último, 'La Sexta Xplica' vivirá el 'Debate definitivo sobre los impuestos', con un análisis desde todos los puntos de vista, todas las opiniones y sin censura con el regreso de Jon Echevarría, el joven de las NNGG del PP que el pasado sábado fue acusado de mentir y dar datos no contrastados en el debate y que tiene muchas ganas de defenderse y de enfrentarse al resto de sus compañeros de tertulia.