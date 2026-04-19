José Yélamo da el corte del día a este joven del PP por su bulo sobre los impuestos en 'La Sexta Xplica': "Que sean de verdad"

'La Sexta Xplica' ponía este sábado sobre la mesa el debate sobre los impuestos y la demonización por parte de los más jóvenes a pagar este tipo de tributos. Fue cuando Jon Echevarría, un joven de las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, no dudó en mostrarse crítico con el sistema actual y en asegurar que el Gobierno es el gran culpable del gran empobrecimiento que hay en la sociedad. Y para defender sus argumentos tiró de datos que no eran verificados llevando a José Yélamo a frenarle en seco.

De primeras, el joven afiliado del PP, pedía a sus compañeros que hicieran un "ejercicio de imaginación". "Imaginaros a un trabajador que cobraba 18.000 euros cuando Sánchez llegó a La Moncloa. Hoy, con ese mismo salario, actualizada la inflación, paga el triple de IRPF. Mientras tanto uno de 75.000 paga solo un 12% más", empezaba diciendo Echevarría.

Unas palabras que sorprendían mucho al resto de tertulianos de 'La Sexta Xplica' que no terminaban de dar crédito a lo que estaban escuchando. "No es cierto", se escuchaba decir a Afra Blanco. "¡Madre mía!", se oía clamar a otro de los colaboradores del programa que presenta José Yélamo en las noches de los sábados en La Sexta.

"En datos, desde que Sánchez llegó a La Moncloa un trabajador con sueldo medio recibe un 3,4% menos en su cuenta corriente en términos reales (en el caso de las rentas bajas es un 6%) y paga un 15% en impuestos y cotizaciones", seguía exponiendo Jon Echevarría.

"Y otro dato desde que Sánchez llegó a La Moncloa seis veces más españoles...", trataba de decir el joven afiliado del PP. "Pero es que los datos estos..", espetaba José Yélamo. "Con los datos reales te basta, no te inventes datos", le pedía por su parte el sociólogo Alberto Sotillos. "Luego me corregís y me decís en qué me equivoco", les respondía Jon tratando de seguir con su teoría.

José Yélamo frena a Jon Echevarría por sus datos sin contrastar

Pero al ver que Jon Echevarría intentaba seguir dando datos no contrastados, José Yélamo le frenaba. "Pero cuéntanos de donde salen los datos", le pedía el presentador. "Son elaboraciones realizadas a partir de datos oficiales que llevan meses circulando", se justificaba el joven. Y al ver que sus compañeros se revolvían contra él soltaba que "es que el Gobierno no publica el dato de sueldo neto real porque no le conviene".

Finalmente, José Yélamo no podía seguir tolerando que se soltaran bulos en su programa y terminaba dándole un corte al joven afiliado al PP. "Ahora vamos a revisar los datos, porque decir que son elaboraciones y no decir de dónde salen los datos… Tú puedes tener tu opinión, pero sopórtala con datos. Si vas a dar datos, que sean de verdad", le cuestionó el presentador.