'El desafío' anuncia a los cuatro finalistas de su sexta edición en Antena 3 y quiénes serán sus parejas

Este viernes, 20 de marzo, Antena 3 ha emitido la segunda semifinal de ‘El Desafío'. La sexta temporada del programa de retos presentado por Roberto Leal procedió a la elección de los tres concursantes finalistas que se unieron a José Yélamo, quien en la gala anterior se convirtió en el primer finalista de la edición.

Desde su posición privilegiada, el presentador de 'La Sexta Xplica' lo dio todo en una loca coreografía. Como también lo hizo Daniel Illescas, quien se enfrentó a un espectacular número en las sillas en equilibrio con el fuego como protagonista. El influencer consiguió alzarse con la primera posición del ranking general, llegando a los 195 puntos a la gran final de 'El Desafío' que tendrá lugar el próximo viernes.

La segunda concursante clasificada de la noche fue Patricia Conde, quien sorprendió a los miembros del jurado con un número de claqué. La presentadora ejecutó a la perfección la coreografía aplicando la complicada disciplina. Aunque la ganadora de la noche y última clasificada en el ranking general para luchar por la victoria ha sido Jessica Goicochea, quien realizó una difícil coreografía en pareja que le dio la máxima puntación por parte del jurado.

Tras esta segunda semifinal de 'El Desafío', el ranking general lo encabeza Daniel Illescas con 195 puntos, la tercera finalista fue Patricia Conde con 181 puntos, y la última Jessica Goicochea con 180 puntos. Los tres, junto a José Yélamo, tendrán que luchar por alzarse con la victoria en la gran final, que Antena 3 emitirá el próximo viernes 27 de marzo.

¡Ya tenemos a los cuatro finalistas! Daniel Illescas, @jjyelamo, Patricia Conde y Jessica Goicoechea lucharán por la victoria final. #ElDesafío11 pic.twitter.com/SQGhFrrcDI — El Desafío (@eldesafioA3) March 20, 2026

Jessica Goicoechea gana la segunda semifinal con tres dieces del jurado. Decide compartir la Tarjeta Ayuda del Banco @santander_es con @EvaSoriano90 y MJ Campanario.

Donan 4.000€ a @FNP_Espana y 4.000€ a Afibrom #ElDesafío11 pic.twitter.com/vXOPZjAuG6 — El Desafío (@eldesafioA3) March 20, 2026

Estas serán las parejas de la gran final de 'El Desafío'

Uno de los momentos más emocionantes de la última entrega de 'El Desafío' fue cuando los finalistas tuvieron que elegir a alguno de sus compañeros para que les acompañen en la final. José Yélamo fue el primero en escoger, y eligió a Eva Soriano, con la que guarda una gran amistad. El siguiente ha sido Daniel Illescas, quien se decantó por María José Campanario y dio este motivo: "He compartido con su marido (Jesulín de Ubrique) en otro programa y tampoco me falló".

Patricia Conde se ha visto contra las cuerdas, al tener que elegir entre Willy Bárcenas y Eduardo Navarrete. Finalmente se quedó con el cantante de 'Taburete', alegando que le "admira mucho". Por descarte, Navarrete será la pareja de Jesica Goicochea en la final. Ambos se fundieron en un gran abrazo, poniendo de manifiesto su conformidad.

Los finalistas eligen sus compañeros de batallas para la gran final:@jjyelamo elige a @EvaSoriano90

Daniel Illescas elige a Mª José Campanario

Patricia Conde elige a Willy Bárcenas

Jessica Goicoechea elige a Eduardo Navarrete #ElDesafío11 pic.twitter.com/TSQyAkcM95 — El Desafío (@eldesafioA3) March 21, 2026

Los retos a los que se enfrentarán los finalistas y sus socios: