'El desafío' anuncia a los cuatro finalistas de su sexta edición en Antena 3 y quiénes serán sus parejas

Este viernes, 20 de marzo, Antena 3 ha emitido la segunda semifinal de ‘El Desafío'. La sexta temporada del programa de retos presentado por Roberto Leal procedió a la elección de los tres concursantes finalistas que se unieron a José Yélamo, quien en la gala anterior se convirtió en el primer finalista de la edición.
Desde su posición privilegiada, el presentador de 'La Sexta Xplica' lo dio todo en una loca coreografía. Como también lo hizo Daniel Illescas, quien se enfrentó a un espectacular número en las sillas en equilibrio con el fuego como protagonista. El influencer consiguió alzarse con la primera posición del ranking general, llegando a los 195 puntos a la gran final de 'El Desafío' que tendrá lugar el próximo viernes.
La segunda concursante clasificada de la noche fue Patricia Conde, quien sorprendió a los miembros del jurado con un número de claqué. La presentadora ejecutó a la perfección la coreografía aplicando la complicada disciplina. Aunque la ganadora de la noche y última clasificada en el ranking general para luchar por la victoria ha sido Jessica Goicochea, quien realizó una difícil coreografía en pareja que le dio la máxima puntación por parte del jurado.
Tras esta segunda semifinal de 'El Desafío', el ranking general lo encabeza Daniel Illescas con 195 puntos, la tercera finalista fue Patricia Conde con 181 puntos, y la última Jessica Goicochea con 180 puntos. Los tres, junto a José Yélamo, tendrán que luchar por alzarse con la victoria en la gran final, que Antena 3 emitirá el próximo viernes 27 de marzo.
Estas serán las parejas de la gran final de 'El Desafío'
Uno de los momentos más emocionantes de la última entrega de 'El Desafío' fue cuando los finalistas tuvieron que elegir a alguno de sus compañeros para que les acompañen en la final. José Yélamo fue el primero en escoger, y eligió a Eva Soriano, con la que guarda una gran amistad. El siguiente ha sido Daniel Illescas, quien se decantó por María José Campanario y dio este motivo: "He compartido con su marido (Jesulín de Ubrique) en otro programa y tampoco me falló".
Patricia Conde se ha visto contra las cuerdas, al tener que elegir entre Willy Bárcenas y Eduardo Navarrete. Finalmente se quedó con el cantante de 'Taburete', alegando que le "admira mucho". Por descarte, Navarrete será la pareja de Jesica Goicochea en la final. Ambos se fundieron en un gran abrazo, poniendo de manifiesto su conformidad.
Los retos a los que se enfrentarán los finalistas y sus socios:
- José Yélamo: puertas de baile
- Daniel Illescas: escalera al cielo
- Patricia Conde: cataratas de fuego
- Jessica Goicoechea: ritmo al tubo
- Willy Bárcenas: equilibrio de vértigo
- Eva Soriano: desafío la máscara
- Eduardo Navarrete: al desnudo
- María José Campanario: fuga del infierno
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.