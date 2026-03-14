'El Desafío' elige a su primer finalista tras el insólito giro con el que Juan del Val dio un vuelco a las votaciones

'El Desafío' alcanzó nuevos niveles de tensión este viernes en una entrega decisiva para los concursantes, pues su desempeño en las pruebas de esta semana determinaría quién se convierte en primer finalista de la edición. Sin embargo, cuando parecía que el ranking ya estaba conformado, Juan del Val sorprendió en el tramo final de la emisión con un as bajo la manga que le permitió proclamar a un inesperado primer finalista.

Una vez se conocieron todas las puntuaciones del jurado conformado por Pilar Rubio, Santiago Segura y el ganador del Premio Planeta, Roberto Leal recordó a la audiencia la advertencia que uno de los miembros del jurado había lanzado al principio de la noche. "Yo voy a utilizar el botón de la injusticia hoy", anunció del Val en un momento de la emisión, sin desvelar a qué concursante pensaba beneficiar.

Juan del Val utiliza el botón de la injusticia para convertir a José Yélamo en el primer finalista de 'El Desafío'

"Ya lo tengo decidido. Pero, hasta el final de las puntuaciones, no diré para quien es ese botón", se limitó a anunciar Juan del Val. Y al final de la noche, el trío de mejores puntuaciones quedó conformado por Willy Bárcenas, Daniel Illescas y José Yélamo, con un empate entre los dos primeros que finalmente se resolvió a favor de Illescas dejando al presentador de 'La Sexta Xplica' con el bronce de la noche.

¡Momento decisivo en la semifinal! Juan del Val activa el botón de la injusticia para sumar 5 puntos extra a @jjyelamo. #ElDesafío10 pic.twitter.com/iVEjtWHMF3 — El Desafío (@eldesafioA3) March 13, 2026

Fue ahí cuando el colaborador de 'El Hormiguero' protestó por la baja puntuación de Yélamo. "Para mí, hoy, ha habido dos pruebas de 10; una ha sido la de Dani Illescas y otra ha sido la de Yélamo", señaló el miembro del jurado, que había otorgado la máxima puntuación a ambos concursantes. Pero finalmente, utilizó el botón de la injusticia para sumar un total de 10 puntos al presentador.

Así, tras sobrepasar únicamente por 3 puntos a Daniel Illescas y con la ayuda de Juan del Val, José Yélamo se convirtió este viernes en el primer finalista de la presente edición de 'El Desafío', asegurando su pase directo a la gran final del concurso de 7yAcción, que ya ha comenzado la cuenta atrás para proclamar al ganador de su sexta temporada en Antena 3.