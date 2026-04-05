Alejandro Ruiz, exconcursante de 'Pasapalabra', deja este recado al programa por la polémica con la victoria de Rosa

Tras 31 entregas de 'Pasapalabra', Alejandro Ruiz cayó eliminado por sorpresa en 'La silla azul' tras ser derrotado por José. Aunque su paso por el concurso de Antena 3 no fue tan duradero como el de otros participantes, el madrileño dejó huella. Ahora, unas semanas después de su despedida, ha concedido una entrevista donde hace balance de su concurso y, de paso, lanza una petición a la dirección.
Varias semanas después de su salida, Alejandro Ruiz ha explicado a El Confi TV que hizo el casting en septiembre, pero hasta febrero no empezó a grabar. Durante ese tiempo empezó a prepararse para dar lo mejor de sí en el concurso presentado por Roberto Leal. Aunque compaginaba el estudio "con otras cosas, porque yo no conocía cómo iba esto, cuánto tiempo iba a pasar desde que hago el casting hasta que me llaman, entonces tampoco me dedicaba completamente al estudio".
"Igual le dedicaba dos o tres horas al día, una hora y media por la mañana y otro tanto por la tarde, viendo los roscos antiguos, estudiando palabras, buscando algunas nuevas, apuntándome otras… No le dediqué el tiempo exclusivo que igual requería. Pero bueno, no se me ha dado nada mal", asegura.
Sobre la polémica suscitada a raíz de la victoria de Rosa, Alejandro Ruiz deja claro que "una dificultad exacta al 100% entre dos roscos que no contienen la mismas preguntas en una utopía, es imposible realizarlo porque uno siempre tiene una predilección por ciertos temas, ciertas cosas que se saben más que otras. Partiendo de eso, creo que nunca le va parecer a nadie que tienen la misma dificultad, ni al propio concursante ni al espectador. En ese aspecto yo no tengo ninguna crítica".
Alejandro Ruiz se pronuncia sobre la polémica victoria de Rosa Rodríguez
La victoria de Rosa también fue muy cuestionada por su pronunciación del jugador de la NFL que le dio el premio. Respecto a esto, el madrileño reconoce que "no sé exactamente cómo se pronuncia el apellido de ese jugador de fútbol. Moral, Morel… no lo sé. Pero si desde la dirección dieron por válida la respuesta, es porque estaba bien pronunciada. Dentro del programa, cuando hay cualquier duda se revisa con mucho detalle".
De hecho, Alejandro Ruiz confiesa que eso a él le ha pasado: "A mí me ha pasado en ambos sentidos". Por un lado, "palabras que me dieron por buenas y luego resultaron ser incorrectas y, al revés". "Recuerdo dos casos claros. En uno, que fue un fallo decisivo me preguntaron por la marca de pañales desechables y respondí 'Dodoti'. Yo pensaba que había dicho 'Dodotis', pero la 's' final apenas se escuchó. Inicialmente me la dieron por válida, pero al revisarlo comprobaron que sonaba sin esa 's', así que terminó considerándose incorrecta", explica.
Alejandro pide más "transparencia" en 'Pasapalabra'
"En otro caso, dije una palabra que en un primer momento se consideró errónea, pero después, al revisarla, comprobaron que sí aparecía como válida en un diccionario, por lo que finalmente se aceptó. Al final, una por otra", recuerda. Ante esto, el exconcursante de 'Pasapalabra' pide más "transparencia" para que se eviten este tipo de polémicas.
"Yo no sé exactamente cuál es el criterio que siguen, pero quizá ayudaría un poco más de transparencia: explicar mejor las decisiones o incluso mostrar la grabación de lo que se ha dicho. En cualquier caso, son normas internas del programa y, quienes están al frente son los que mejor saben cómo deben aplicarlas", sentencia Alejandro Ruiz.
