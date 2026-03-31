La palabra con la que Alejandro Ruiz define su paso por 'Pasapalabra', sin poder despedirse tras caer eliminado

La inesperada eliminación de Alejandro Ruiz de 'Pasapalabra' le dejó sin la oportunidad de despedirse del concurso de Antena 3 como le hubiera gustado. Por tal motivo, ha hecho uso de sus redes sociales para quitarse esa espinita que tenía clavada.

El ingeniero madrileño quedó fuera tras caer eliminado en 'La Silla azul' frente a José, un ingeniero informático murciano. Dos fallos, "vaporoso" y "ventilar", pusieron fin a su etapa en 'Pasapalabra' tras 31 programas. Roberto Leal le dedicó unas bonitas palabras de despedida: "Ha sido un verdadero honor tenerte aquí en 'Pasapalabra'. Tras 32 programas con nosotros, abandona su aventura en el programa. Grandísimo concursante".

El madrileño, que se marchó con un premio de 17.400 euros, no tuvo la ocasión de despedirse, hasta ahora. A través de su perfil de Instagram, Alejandro Ruiz ha empezando dando las "gracias": "Es la palabra que mejor representa mi paso por 'Pasapalabra'. Han sido 31 programas en los que en todos, he tenido y sentido una mezcla de nervios, felicidad, emoción y concentración que nunca antes había sentido".

El madrileño reconoce que "estar aquí ha sido un sueño cumplido. Un sueño más largo de lo que me esperaba". Acto seguido, tiene unas palabras de agradecimiento, "primero, y de forma infinita, a mi familia. A mi madre, a mi padre y a mis dos hermanos. Nunca uno se puede cansar de decir que tiene a la MEJOR familia del mundo. Me han animado y "entrenado" para que siempre lo hiciera lo mejor posible y saber que ellos están orgullosos me llena más que cualquier bote que pudiera ganar", asegura.

Las palabras de agradecimiento de Alejandro Ruiz al equipo de 'Pasapalabra'

También tiene unas palabras de agradecimiento a "mis amigos y amigas de Pinto, que habéis estado ahí todas las tardes, todos los programas animándome, gritando de alegría con cada acierto y lamentándose por los fallos. Gracias chicos por estar en mi vida". "También dar las gracias a todas las personas que he conocido en este periodo y a los que por redes sociales me habéis apoyado. Así como a todos los pinteños que me han parado por la calle animándome como a los profesores del colegio, el instituto y de la uni", prosigue Alejandro Ruiz.

Por último, también dedica unas palabras "a todo el equipo de 'Pasapalabra'": "Azafatas, equipo de casting, conductores e invitados y por supuesto a mis compañeros/rivales/amigos". A su último rival, Javier, "solo decirle que espero que te lleves el bote, señor". "Siento que esta aventura haya acabado. Yo os aseguro que he dado lo mejor de mí. Espero que esto sea un hasta luego. GRACIAS A TODOS", concluye el madrileño, que acompaña el texto de una batería de fotos de su paso por 'Pasapalabra'.