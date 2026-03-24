Cambio inesperado en 'Pasapalabra': Pierde a su concursante más longevo tras la salida de Rosa y Manu

Los fans de 'Pasapalabra' han tenido que decir adiós este martes a Alejandro Ruiz, el concursante más longevo del concurso desde que Rosa Rodríguez ganara el bote más alto de la historia del concurso y Manu Pascual tuviera que dejar también el concurso.

Y es que Alejandro Ruiz ha perdido la Silla Azul este martes frente a José, un ingeniero informático de Murcia y gran aficionado del teatro. Así, el joven madrileño ha sucumbido ante otro ingeniero al tener dos fallos en la primera prueba del programa.

Todo a pesar de que José fue el primero en cometer un fallo. Sin embargo, Alejandro Ruiz fallaba "vaporoso" al cuestionarle por "se dice de la prenda o la tela como la seda que es muy fina y transparente". Después, también erraba con "ventilar" cuando le preguntaban por "hacer que un asunto privado o íntimo transcienda al público en general".

"Alejandro ha sido un verdadero honor tenerte aquí en Pasapalabra. 32 programas con nosotros. Abandona su aventura en el programa, grandísimo concursante. 17.400 euros acumulados en sus 32 programas", comentaba Roberto Leal despidiéndose del concursante.

Después era Javier Alonso, el concursante del equipo naranja el que tenía unas emotivas palabras hacia el que ha sido su rival en 20 programas. "Yo contento por la parte que me toca por estar un día más aquí, felicitar también a José que ha hecho una silla azul muy buena", empezaba diciendo.

"Pero lógicamente yo que he compartido todo el tiempo que llevo aquí con Alejandro lo siento por él, pero sé que le va a ir genial en todo lo que haga porque es un fenómeno y tiene toda la juventud y la fuerza y energía y le deseo todo lo mejor. Ha sido todo un verdadero honor y un placer compartir el tiempo que he estado aquí la verdad", concluía Javier.

Así es José, el nuevo concursante de 'Pasapalabra'

Con la salida de Alejandro Ruiz tras 32 programas, 'Pasapalabra' da la bienvenida a José como nuevo rival de Javier Alonso. "Estoy muy contento", reconocía el murciano tras haber conseguido su puesto en el equipo azul.

José procede de Murcia, es ingeniero informático y ha revelado que tiene un grupo de teatro con sus compañeros de trabajo en el Hospital de La Risaca en Murcia y que todos los años preparan una obra de teatro para celebrar la Navidad.