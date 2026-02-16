Quién es Alejandro Ruiz, el nuevo concursante revelación de 'Pasapalabra' tras el adiós de Rosa y Manu

Tras la marcha de Rosa Rodríguez después de ganar el histórico bote de 'Pasapalabra' y la salida de Manu Pascual, el concurso de Antena 3 ha contado con varios rostros que están tratando de ocupar sus huecos. Pero si hay alguien que promete y podría convertirse en el nuevo concursante revelación es Alejandro Ruiz.

Y es que este lunes 16 de febrero, Alejandro Ruiz se enfrenta a su sexto programa siendo el concursante que más ha aguantado en el concurso de Roberto Leal desde que se entregó el bote a Rosa y se renovaron ambos equipos.

En sus cinco programas, este madrileño de 23 años ha acumulado 3.000 euros después de haber ganado un programa y de haber sufrido tres empates. Por ahora puede parecer un marcador muy prudente pero sin duda está dejando un buen sabor de boca.

Alejandro Ruiz, un joven madrileño ingeniero que revoluciona 'Pasapalabra'

Alejandro Ruiz es el menor de tres hermanos y proviene de Pinto (Madrid). Es Graduado en Ingeniería Geológica por la Universidad Complutense y además también tiene un Máster en Exploración de Recursos Minerales y Energéticos. Tras acabar sus estudios ha decidido hacer un parón en el camino para concursar en el programa.

Alejandro llegó al programa tras superar en la Silla Azul a Edgar, uno de los participantes que llegó al día siguiente de la marcha de Rosa y Manu. Nada más pisar el plató confesó que su participación en el programa fue fruto de una "ventolera" aprovechando que tenía un parón en sus estudios. "Estoy cagado", reconocía sin pudor.

Además, Alejandro explicó que su familia ha sido muy importante para que él haya querido participar en 'Pasapalabra', siendo su madre su gran apoyo. "Es la que me instó desde pequeñito a estar aquí", explicaba el joven madrileño. De hecho, no dudó en ayudarle proponiéndole palabras al azar para que fuera ensayando.

Ahora solo queda esperar a ver si Alejandro Ruiz consigue consolidarse en esta nueva etapa de 'Pasapalabra', que por ahora está en transición en busca de sus nuevos super campeones capaces de ocupar los huecos de Rosa Rodríguez y Manu Pascual y conquistar al público.