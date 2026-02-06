¿Quiénes son los nuevos concursantes de 'Pasapalabra' que relevan a Rosa Rodríguez y Manu Pascual?

Después de que Antena 3 ofreciera un especial este jueves por la tarde y emitiera en prime time la entrega de 'Pasapalabra' en la que Rosa Rodríguez pasó a los anales de la historia al llevarse el bote más alto del concurso hasta la fecha de 2.716.000 euros, el programa presentado por Roberto Leal ha retomado este viernes su dinámica en su horario habitual.

Sin embargo, lo hace con dos nuevos concursantes pues cabe recordar que 'Pasapalabra' cuenta con una regla inamovible que obliga al concursante perdedor del Rosco a abandonar también el programa con el dinero que tiene acumulado en su marcador particular.

De esta manera, Manu Pascual se despide también de 'Pasapalabra' tras 437 entregas ganando 270.600 euros, aunque en realidad será menos porque al igual que Rosa Rodríguez tendrá que tributarlo en Hacienda.

Óscar y Edgar, nuevos concursantes de 'Pasapalabra'

Tras ello, este viernes, Roberto Leal ha dado la bienvenida a dos nuevos concursantes que toman el relevo de Rosa Rodríguez y Manu Pascual tras recordar la hazaña de la argentina afincada en Galicia. "Rosa se llevó el bote de 2.716.000 euros, el bote más alto de toda la historia de Pasapalabra. El duelo más longevo, a Rosa y a Manu, a Manu y a Rosa les mando un beso desde aquí, les vamos a echar mucho de menos, ya son de la familia", empezaba diciendo el presentador.

"Evidentemente esto iba a pasar algún día. Y eso significa una cosa muy buena para dos personas como son Óscar y Edgar, Edgar y Óscar, nuevos concursantes de 'Pasapalabra'. Bienvenidos", les saludaba Roberto Leal al presentar a los nuevos participantes que lucharán por el nuevo bote de 100.000 euros.

El primero en tomar la palabra era Óscar Torres en el equipo naranja. "Muy inesperada y encantado, menos nervioso de lo que creía", confesaba antes de explicar que es de Alcalá de Henares aunque ahora vive en la capital. Además revelaba que hizo la carrera de Historia y Geografía y el máster del profesorado y abrió una academia justo en la pandemia y que está con ganas de empezar de cero.

El siguiente en presentarse era Edgar de las Heras. "Inesperado lo que ha ocurrido, yo pensaba que venía a la silla azul y no, me veo aquí sentado directamente y a pasarlo bien. Estoy más nervioso de lo que esperaba", reconocía el nuevo.