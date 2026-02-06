Rosa Rodríguez gana el bote de 2.716.000 euros de 'Pasapalabra' y marca un hito en la historia del concurso

Este 5 de febrero de 2026 quedará marcado en rojo por ser el día en el que 'Pasapalabra' ha hecho historia de la televisión entregando a Rosa Rodríguez el mayor bote de sus 26 años en antena y pulverizando así el récord que hasta ahora atesoraba Rafa Castaño.

Tras 307 apasionantes duelos, la concursante argentina, afincada en Galicia, ha completado las 25 palabras del Rosco correctamente y, por ende, ha logrado vencer a Manu Pascual; un contrincante de muchísimo nivel que no le ha puesto las cosas fáciles durante el casi año y tres meses en el que se han estado batiendo. Recordemos que la concursante se incorporó el 19 de noviembre de 2024.

Rosa Rodríguez alcanza así una suma de dinero jamás vista en 'Pasapalabra': 2.716.000 euros. Hasta la fecha, el premio más alto del legendario concurso pertenecía a Rafa Castaño, con 2.272.000 euros ganados en marzo de 2023 frente a Orestes Barbero. El bote previo correspondía a Óscar Díaz (el 15 de mayo de 2024) con casi un millón menos: 1.816.000 euros.

La estadística con la que cierra etapa Rosa, la flamante ganadora que se ha colocado directamente en el TOP 1 del ranking de botes más altos del formato, es la siguiente: de 307 programas participados, en 96 ha obtenido la victoria, en 120 ha perdido en favor de Manu Pascual y en 91 ha empatado.

Si bien, Rosa Rodríguez, que también batió un récord de permanencia al ser la primera mujer en superar las cien emisiones, se había quedado a un acierto del bote en tan solo dos ocasiones; a diferencia de Manu, que rozó la gloria en seis. Esta vez, para proclamarse ganadora, la última letra acertada que le ha otorgado este antológico triunfo ha sido la 'M'.

Le quedaban únicamente 3 segundos de tiempo. 'Pasapalabra' buscaba el apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido como el jugador más valioso de la NFL por la agencia AP. Rosa ha contestado Morral (Earl) y, en ese momento, Roberto Leal ha validado la respuesta con su efusivo y característico "¡sí!".

Por su parte, y pese al palo inicial que supone caer derrotado después de tanto tiempo de esfuerzo y sacrificio, Manu Pascual no se va con las manos vacías de 'Pasapalabra'. El más veterano del duelo, al acumular 437 programas (161 ganados, 147 perdidos y 129 empatados), se marcha del concurso con 270.600 euros. Es la cifra de dinero que ha acumulado desde su primera aparición el 16 de mayo del 2024.

Ranking de botes más altos de 'Pasapalabra'

Rosa Rodríguez (05/02/2026, Antena 3): 2.716.000 euros Rafa Castaño (16/03/2023, Antena 3): 2.272.000 euros Eduardo Benito (mayo 2006, Antena 3): 2.190.000 euros David Leo (10/10/2016, Telecinco): 1.886.000 euros Pablo Díaz (1/07/2021, Antena 3): 1.828.000 euros Óscar Díaz (15/05/2024, Antena 3): 1.816.000 euros Juan Pedro Gómez (18/07/2013, Telecinco): 1.674.000 euros Fran González (2019, Telecinco): 1.542.000 euros César Garrido (2012, Telecinco): 1.524.000 euros Paz Herrera (2014, Telecinco): 1.310.000 euros Antonio Ruiz (2017, Telecinco): 1.164.000 euros Manuel Romero (2004, Antena 3): 1.023.000 euros

¿Quién es Rosa Rodríguez, ganadora del bote de 'Pasapalabra'?

Rosa Rodríguez nació en Quilmes (Argentina), tiene 32 años y, cuando tenía 7, en el año 2001, sus padres decidieron emigrar a España, concretamente a Galicia, donde lleva afincada en los últimos 25 años. El lugar en el que más ha vivido es en A Coruña.

Rosa es muy familiar: está muy unida a sus padres, Irma y Tino, y tiene tres hermanos: Matías, Enrique y Alejandra. Estudió inicialmente el grado en Filología Inglesa. Después, hizo un máster en Lingüística, otro en Educación y otro en Neurociencia aplicada a la educación.

Actualmente es profesora de español como lengua extranjera para estudiantes internacionales en el ámbito universitario. Además, le gustaría cursar la carrera de Psicología que lleva posponiendo durante muchos años. Estos planes los podrá retomar ahora que ha concluido su brillante trayectoria en 'Pasapalabra'.

En cuanto a sus hobbies, una de sus grandes pasiones es la cocina. Además, le gusta también hacer deporte (como curiosidad jugó en un equipo de fútbol siendo niña), leer, escuchar podcasts, conectar con la naturaleza, dibujar y bordar. Reconoce que consume poca música y contenido audiovisual, pero en música lo que más disfruta es género folk/folk rock/country folk en general. Aunque también pop.

Le gusta mucho leer cualquier cosa que tenga que ver con historia, psicología, antropología y el adjetivo que mejor le describe es curiosa. Le encanta aprender, preguntarse por qué, descubrir cosas nuevas… También se define como introvertida, aunque sociable: "Soy tímida, lo que muchas veces, creo, hace que aparente ser muy seria".

Sobre cómo llegó a presentarse al casting de 'Pasapalabra', Rosa Rodríguez declaró: "Mi madre fue la que me animó. Durante la pandemia, yo estuve viviendo con ellos y por las tardes nos sentábamos a ver concursos. A mi madre le encantan los concursos en general y, de hecho, siempre ha soñado con participar en alguno e hizo varios castings, pero, por una razón o por otra, nunca ha llegado a estar en ninguno. Un día de diciembre de 2020 decidí que quizás podía prepararme para concursar, y empecé a indagar lo que había detrás. Mi madre me animaba específicamente para 'Pasapalabra' porque, cuando yo era pequeña y lo veía, siempre decía que, cuando fuera mayor de edad, iría. Así, al final, después de repetírmelo muchas veces, me convenció". Ni de lejos imaginó todo lo que aquella decisión conllevaría: ganar 2.716.000 euros.