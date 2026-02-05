Rafa Castaño opina en estos términos ante el duelo final de Rosa y Manu en 'Pasapalabra' y es inequívoco

Rafa Castaño, vigente ganador del bote más alto de 'Pasapalabra' hasta que Manu Pascual o Rosa Rodríguez le arrebaten el título, ha hablado a pocas horas de que se conozca la identidad del vencedor, que se hará con el premio más elevado de la historia del concurso (2.716.000 euros).

En una entrevista para El Confi TV, el andaluz, que se hizo con el bote de 2.272.000 euros en 2023, opina sobre cómo siente que le 'roben' ese récord que hasta ahora ostentaba. "Nadie me quita el bote que gané, no me afecta negativamente", subraya. "Por otro lado, sea quien sea el que gane, me alegro por esa persona. Para llegar a ganar el bote en Pasapalabra, soy consciente de que hay que echarle muchas horas y mucho esfuerzo. Manu y Rosa están demostrando que los dos lo han hecho", valora el exparticipante.

Aunque admite que no ha seguido mucho la lucha entre Rosa y Manu, por lo que ha visto "la sensación que me ha dado es que es un duelo muy igualado". "Es verdad que Manu, sobre todo al principio, sacaba mejores resultados que ella, pero yo creo que ahora mismo estamos en un punto en el que los dos ya están muy asentados", diagnostica Rafa Castaño.

"Saben jugar muy bien, tienen muy buena estrategia y, digamos, los dos van a velocidad de crucero", destaca, por lo que no tiene un claro ganador ni apuesta por uno en concreto. Para él, los dos tienen las mismas posibilidades. Recordemos, eso sí, que Manu llega al duelo final con 161 programas ganados y Rosa con 95.

Por otro lado, Rafa Castaño afirma que "Rosa y Manu son de poca sorpresa, pero en el sentido positivo": "Todo el rato lo están haciendo bien y no bajan nunca de 21 aciertos (...) No hay que quitarle mérito a lo que están haciendo los dos, porque al final siempre es complicado".

Además, señala una mayor dificultad en 'Pasapalabra' en la actualidad: "Creo que en esta etapa se ha reducido un poco el tiempo y eso ha aumentado un poquito la dificultad respecto a la soltura con la que uno podía resolverlo". "En general, el nivel sigue siendo alto y tiene mucho mérito, gane quien gane", ensalza.

Preguntado por quién debería relevar a Manu Pascual y Rosa Rodríguez tras la entrega del bote, Castaño lo tiene claro: "Mi respuesta es obvia, a Orestes. Yo entiendo que ha habido concursantes con más cultura general, más rápidos… pero creo que Orestes era una persona que parecía que había nacido para el rosco. Tenía una intuición, una memoria, una agilidad… Me encantaría verlo".

"Y luego, aunque ya hayan salido varias veces, pues a Moisés Laguardia, a Nacho Mangut, Marco Antonio… Gente que al final se ha quedado ahí a las puertas y creo que lo harían muy bien", añade.

En otro orden de cosas, Rafa Castaño lamenta la cancelación de 'Agárrate al Sillón'. "Me dio mucha pena por dos motivos. El primero, es que a mí me parecía un programa muy entretenido. La otra razón es que creo que podrían haber esperado un poquito más", declara.

En su opinión, en Telecinco deberían haber esperado a la entrega del bote de 'Pasapalabra': "Habría sido un momento muy bueno para que parte de la gente que veía 'Pasapalabra' como rutina, cambiara y pusiera Agárrate el sillón. Podrían haber subido un poquito, evidentemente sin llegar a esa audiencia, pero podrían haber encontrado su techo con más paciencia", sentencia.