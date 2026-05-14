Grison y su refugio oculto alejado de 'La Revuelta': Un pueblo de Jaén donde están sus raíces y que le une a David Broncano

Si decimos Marcos Martínez probablemente nadie sabe de quién estamos hablando. Pero si nombramos Grison todo el mundo sabrá que hablamos del colaborador estrella de 'La Revuelta' de David Broncano y uno de los rostros más queridos del programa que emite La 1 de lunes a jueves en su access prime time.

Grison es un polifacético artista que nació en Madrid hace 41 años. Sin embargo, hay un lugar que le une a su compañero y amigo David Broncano. Y es que al igual que el presentador, el colaborador también tiene mucha relación con Jaén.

Y es que aunque él es madrileño, tiene orígenes en Torreperogil, una localidad de Jaén que se sitúa a apenas unos kilómetros de Orcera, el pueblo de David Broncano. Algo que sin duda une al presentador y a su compañero. Tanto su padre como su abuelo son de allí y de ellos ha heredado también su vis cómica.

"Los chistes son una cosa que viene de que mi padre y mi abuelo son churreros. Ellos son rápidos, en la fiesta son rápidos. Yo vengo de una tradición de gente que le gusta el garito. Son gente del sur, que le gusta el cachondeo", confesó en 'Carne Cruda'. "Siempre nos ha gustado la comedia, reírnos de nuestras propias desgracias", añadía al respecto.

Torreperogil, el refugio de Grison en Jaén que le vincula con Broncano

Como decimos, si hay un sitio al que Grison vuelve cada vez que puede es a Torreperogil, la tierra de la que proceden su abuelo y su padre. Se trata de un municipio de Jaén que se sitúa en la comarca de La Loma, que está cerca de otras localidades conocidas como Linares y Úbeda, y que supera ligeramente los 7.000 habitantes, según el censo del INE de 2025.

Así lo contó el propio Grison cuando empezó a trabajar en 'La Resistencia'. "Yo soy medio andaluz. De Torreperogil por la parte de mi padre. Está al lado de Úbeda. Mi abuelo tiene hasta mote allí y todo. Lo llaman ‘el de Madrid'", le contó a David Broncano.

El nombre del pueblo tiene un origen histórico que está ligado a Pero Xil de Zatico, un caballero castellano que participó en la conquista de Úbeda en el siglo XIII bajo las órdenes de Fernando III de Castilla. Fue en 1635 cuando Torreperogil consiguió la independencia de Úbeda.

Torreperogil, el pueblo de la provincia de Jaén, en Andalucía, que es el refugio de Grison

Torreperogil es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la historia pues se encuentra a poca distancia del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor espacio protegido de España, que ofrece una gran variedad de rutas de senderismo y paisajes impresionantes.

Algunos de los monumentos más significativos del pueblo de los orígenes de Grison son la Iglesia de Santa María la Mayor, la Ermita de la Virgen de la Misericordia, o la Mina de Agua de Santamaría.

Por si fuera poco, el oleoturismo en Torreperogil es una experiencia única que permite a los visitantes sumergirse en la cultura del aceite de oliva, uno de los productos más emblemáticos de la región. Así, podrás descubrir las almazaras locales y disfrutar de las catas de aceite para apreciar las sutilezas de sus sabores y aromas del AOVE premium de Jaén.